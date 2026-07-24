Подмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК

Шестьдесят молодых учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса Московской области получили свидетельства на льготное жильё в рамках подпрограммы "Социальная ипотека". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.



Церемония прошла в Доме правительства Московской области.

«В этом году участниками подпрограммы стали 30 молодых специалистов из 17 организаций ОПК и 30 молодых учёных из 8 научных организаций. Всего за время действия программы получателями льготного жилья стали уже более 870 человек», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По условиям программы регион покрывает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение десяти лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по ипотеке.

Фактически участники выплачивают только проценты по кредиту. Согласно сообщению пресс-службы подмосковного Мининвеста, воспользоваться мерой поддержки могут специалисты в возрасте до 35 лет.

Всего в 2026 году по программе «Социальная ипотека» выдано 219 свидетельств.

Помимо учёных и специалистов ОПК их получили 81 медицинский работник, 73 учителя и пятеро тренеров, сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

