"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны

После 40 лет избыток соли, сахара и сладкой газировки может ускорить потерю кальция, ослабить костную ткань и повысить риск развития остеопороза.

После 40 лет костная ткань начинает постепенно терять прочность, процессы ее восстановления замедляются. В этом возрасте неправильный рацион может стать одной из главных причин снижения плотности костей.

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал обратить внимание на «тихих убийц» костей — продукты, которые незаметно разрушают костную ткань, вымывают кальций из организма и мешают ему нормально усваиваться. Если вовремя не изменить пищевые привычки, риск переломов и заболеваний суставов с возрастом будет только увеличиваться.





Соль: продукт, который ускоряет потерю кальция

Одним из главных врагов крепких костей Александр Мясников назвал обычную поваренную соль. Опасность заключается не только в том количестве соли, которое человек добавляет в пищу самостоятельно. Также обязательно нужно учитывать и так называемую скрытую соль, которая есть в большинстве готовых продуктов.

Особенно много натрия содержится в колбасах, сосисках, полуфабрикатах, сырах, хлебе и различных снеках. При регулярном употреблении таких продуктов почки начинают выводить из организма больше кальция вместе с жидкостью. В результате организм постепенно теряет один из главных строительных материалов для костной ткани.

Врач подчеркнул, что уменьшить количество соли в рационе можно без ущерба для вкуса блюд. Для этого стоит чаще использовать свежую зелень, натуральные специи, чеснок, лимонный сок и ароматные травы.





Сахар: виновник хронического воспаления

Не менее опасным для здоровья костей специалист считает избыток сахара. Регулярное употребление сладостей, десертов, сладких напитков и большого количества сахара в чае или кофе негативно влияет не только на обмен веществ, но и на состояние костной ткани.

Мясников объяснил, что избыток сахара способствует развитию хронических воспалительных процессов в организме. На этом фоне ухудшается усвоение кальция, а процессы разрушения костной ткани начинают происходить быстрее.

После 40 лет подобные пищевые привычки становятся особенно опасными, поскольку естественное обновление костной ткани уже идет значительно медленнее, чем в молодом возрасте.





Газированные напитки: удар по минеральному балансу

Еще одним продуктом, который врач советует максимально ограничить, стали сладкие газированные напитки. Многие из них содержат фосфорную кислоту, способную нарушать баланс минералов в организме.

При регулярном употреблении такой газировки кальций начинает усваиваться значительно хуже, что со временем может привести к снижению плотности костной ткани. Особенно внимательно к этому вопросу стоит относиться женщинам после наступления менопаузы, советует доктор.

Для того чтобы поддерживать здоровье костей, врач рекомендует сделать ставку на продукты, богатые кальцием. В рационе должны регулярно присутствовать творог, кефир, натуральные кисломолочные продукты, листовая зелень, миндаль и кунжут.

Не менее важную роль играет и физическая активность. Ежедневная ходьба, плавание, упражнения с умеренной нагрузкой и обычная гимнастика помогают сохранять плотность костной ткани, поддерживать работу суставов и значительно снижают риск переломов с возрастом.