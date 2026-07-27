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"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу

"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу
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Жуткие мучения, о которых долго молчали в близком окружении Аллы Пугачевой, наконец вышли наружу и шокировали поклонников Примадонны.

Жизнь главной звезды отечественной эстрады за пределами родины превратилась в настоящую полосу препятствий, полную боли и драматизма. Как стало известно, Алла Пугачева пережила жуткую травму, которая буквально выбила землю у нее из-под ног и на долгие месяцы лишила возможности элементарно двигаться. Несчастный случай обернулся сложнейшим двойным переломом — артистка сломала ногу и тазобедренный сустав, после чего медики в экстренном порядке отправили легенду на операционный стол. Об этом она сама сообщила во время фестиваля в Юрмале.

"Я ничего никому не рассказывала, но дело в том, что четыре месяца я была обездвижена. Я упала, сломала ногу, тазобедренный сустав. И всё... Честно говоря, я вообще не думала, что встану. Я лежала четыре месяца. У меня были панические атаки, — призналась певица.

Хирургическое вмешательство прошло с колоссальным риском, а вердикт врачей прозвучал как приговор: на восстановление уйдет не меньше полугода. Первые четыре месяца после операции превратились для Аллы Борисовны в настоящий ад. Исполнительница легендарного хита "Миллион роз" оказалась полностью прикована к постели и не могла даже приподняться с кровати без посторонней помощи.

Когда же наступил этап реабилитации, певице пришлось в буквальном смысле заново учиться делать первые шаги. Каждый сантиметр давался с невероятной болью, а моральное состояние Примадонны катастрофически ухудшалось. Звезду терзали жесточайшие панические атаки и навязчивый, леденящий душу страх остаться беспомощной инвалидкой до конца своих дней.

Лишь невероятная сила воли и поддержка близких помогли артистке преодолеть этот страшный кризис. Сегодня Алла Пугачева изо всех сил пытается вернуть прежнюю жизненную энергию и пробовать жить обычной жизнью. Назло недугам и сплетникам, она упорно старается передвигаться без трости, хотя для собственного спокойствия и страховки все же не расстается с деревянной опорой.

Впрочем, подорванные ноги — далеко не единственная беда, подкосившая здоровье бессменной королевы эстрады. Кардиограмма и сосуды певицы уже давно вызывают серьезные опасения у лучших мировых эскулапов. Ранее Алла Борисовна перенесла две сложнейшие и крайне рискованные операции на сердце, которые проводили высококлассные специалисты в одной из элитных европейских клиник.

После вмешательства кардиохирургов организм Примадонны дал очередной сбой: звезда стала испытывать мучительные приступы одышки, трудности с дыханием и регулярные давящие боли в груди. Доктора категорически запретили певице любые физические и эмоциональные нагрузки, вынеся окончательный вердикт — о сцене придется забыть навсегда. Именно невыносимые проблемы со здоровьем и стресс стали главной причиной, по которой Алла Пугачева официально завершила свою грандиозную концертную деятельность, длившуюся десятилетиями.

Последние три года жизнь певицы напоминает бесконечное кочевание по заграничным курортам. Покинув Россию в 2022 году, Пугачева уехала в Израиль, спасаясь, по ее собственным утверждениям, от жаркого климата, проблем со здоровьем и якобы начавшейся травли ее детей в элитной подмосковной гимназии. Однако задержаться надолго на Святой Земле не удалось — из-за нестабильной обстановки и тяжелой погоды певица перебралась на Кипр, а затем отдала предпочтение более прохладной Латвии.

Совсем недавно прогуливающуюся Аллу Борисовну заметили на тихих улочках Юрмалы. По словам редких очевидцев и поклонников, певица выглядит весьма бодро для своих лет, существенно похудела и старается держать осанку, хотя в ее глазах читается глубокая усталость. Несмотря на перенесенные мучения, Примадонна гордо передвигается самостоятельно, демонстрируя светскую выправку и былую статность, хотя каждый шаг по балтийскому побережью дается ей огромным трудом.

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27 июля 2026, 09:32
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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