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Анна Седокова крупно опозорилась

Анна Седокова крупно опозорилась
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Звезда провалила концерт в Москве из-за крайне низких продаж билетов, что связывают с чередой скандалов вокруг ее персоны.

Анна Седокова потерпела оглушительный провал. Запланированное шоу дивы в Москве пришлось отменить всего за несколько дней до назначенной даты. Такое решение было принято из-за того, что продажи билетов оказались катастрофически низкими. Вместо ожидаемого аншлага артистка столкнулась с практически пустым залом.

По информации SHOT, выступление должно было состояться в столичном клубе Magnus Locus. Однако организаторы приняли решение отказаться от проведения концерта, поскольку интерес публики оказался значительно ниже ожидаемого. Из 110 доступных мест зрители приобрели всего 38 билетов. За возможность лицезреть скандальную знаменитость на сцене нужно было выложить от 5 до 13 тысяч рублей.

При полном зале шоу могло принести около миллиона рублей, однако при таком количестве проданных билетов проведение мероприятия стало экономически нецелесообразным. Сейчас рассматриваются различные варианты дальнейшего развития событий, включая перенос даты выступления или его окончательную отмену.

По данным прессы, столь слабый интерес к концертам дивы может быть связан с чередой громких скандалов, которые не прекращаются после трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Имя артистки регулярно мелькает в новостях на фоне продолжающихся судебных конфликтов с родней спортсмена, что заметно сказалось на ее публичном образе.

Впрочем, сама звезда позже заявила, что концерт не состоялся по вине организаторов.

Дополнительный резонанс вызвали и недавние заявления исполнительницы. Звезда рассказала, что во время отношений с бывшим супругом якобы сталкивалась с домашним насилием. Она утверждала, что бывший муж избивал ее, бросался ножом и создавал угрозу для нее и для детей. Эти слова вызвали новую волну обсуждений. Отец покойного публично отверг обвинения исполнительницы.

Шоу-бизнес в Telegram

22 июля 2026, 19:13
Анна Седокова. Кадр: соцсети
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