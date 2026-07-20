Россиянам назвали главные триггеры онкологии – некоторые привычки провоцируют рак

Известный врач заявил, что риск развития большинства онкологических недугов, в первую очередь, определяется образом жизни человека, а не наследственностью.

Многие до сих пор уверены, что рак — это прежде всего наследственность. Однако специалисты говорят об обратном: в большинстве случаев человек сам ежедневно увеличивает риск столкнуться с тяжелым недугом. Курение, лишний вес, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, некоторые вирусные инфекции и даже неосторожное отношение к солнечным ваннам могут стать факторами, которые значительно повышают вероятность появления опасных опухолей. На это указал академик РАН Андрей Каприн.

Среди самых серьезных угроз известный доктор назвал курение. Он объяснил, что табачный дым поражает не только легкие, как считают многие. Эта пагубная привычка существенно увеличивает вероятность возникновения рака полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и целого ряда других органов. Так что отказ от этой пагубной привычки остается одним из действенных способов профилактики онкологических заболеваний.

Не менее опасными, как отметил академик, являются ожирение и сахарный диабет. Эти состояния не только ухудшают общее здоровье, но и создают благоприятные условия для развития различных видов рака.

Кроме того, врач обратил внимание на роль вирусных инфекций. Он сообщил, что вирус папилломы человека является одной из ключевых причин развития рака шейки матки, а также некоторых опухолей ротоглотки и других органов. В свою очередь, хронические вирусные гепатиты значительно повышают риск возникновения злокачественных новообразований печени.

Отдельно специалист подчеркнул, что наследственность вовсе не является главным фактором возникновения онкологии. Он указал, что доля наследственных форм относительно невелика — значительно большее влияние оказывают привычки самого человека и условия, в которых он живет. Современные научные исследования убедительно доказывают связь между образом жизни и вероятностью развития многих видов тяжелого недуга.

Особое внимание врач уделил рациону. Он пояснил, что уже существует достаточно доказательств того, что питание напрямую влияет на риск появления колоректального рака. Более здоровым выбором специалист назвал рацион, в котором преобладают рыба, овощи и фрукты, а количество переработанных мясных продуктов сведено к минимуму. Такой подход благоприятно отражается на состоянии организма и помогает уменьшить вероятность развития опасного заболевания.

Еще одной серьезной ошибкой академик считает бесконтрольное пребывание под палящим солнцем. Он предупредил, что длительное воздействие ультрафиолета, а особенно солнечные ожоги, полученные еще в детском возрасте, значительно повышают риск возникновения злокачественных опухолей кожи, включая одну из самых агрессивных форм — меланому.

Для того чтобы снизить опасность, эксперт рекомендовал не находиться под прямыми солнечными лучами в период их максимальной активности — с 11 до 16 часов. Также врач посоветовал пользоваться солнцезащитными средствами с SPF не ниже 30–50 и по возможности закрывать кожу одеждой.