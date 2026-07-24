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Ольгин день 24 июля: что принесет дому достаток, а что – разлад

Ольгин день 24 июля: что принесет дому достаток, а что – разлад
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Народное название дня — Страдница ил Стожарница.

24 июля 2026 года православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, в крещении Елены. В народном календаре дата носит название Ольга Страдница. На Руси к этому времени наступал разгар жатвы и сенокоса, поэтому каждый ясный час старались провести в поле. Кроме того, крестьяне прислушивались к грому, следили за росой и смотрели на ночные звезды.

История дня: чем известна княгиня Ольга

После гибели мужа, князя Игоря, Ольга приняла управление государством при малолетнем сыне Святославе. Летописи рассказывают о ее суровой мести древлянам. Вместе с тем княгиня вошла в историю как сильная правительница, которая упорядочила сбор дани, укрепила власть и заботилась об устройстве русских земель.

В середине X века Ольга приняла крещение с именем Елена. По церковному преданию, это произошло в Константинополе. Вернувшись домой, княгиня поддерживала христиан, возводила храмы и пыталась приобщить к новой вере своего сына. Святослав сохранил языческие убеждения. Однако наставления бабушки позднее повлияли на ее внука Владимира, при котором в 988 году произошло Крещение Руси.

За труды по распространению христианства церковь почитает Ольгу в лике равноапостольных. Ее образ связывают с мудростью, твердостью в вере и заботой о государстве.

В 2026 году 24 июля приходится на пятницу. Поэтому церковный календарь указывает постный день.

Почему Ольгу прозвали Страдницей

Слово «страда» обозначало напряженную пору сельских работ. В конце июля деревни сообща выходили жать хлеб и заготавливать сено. Работы было так много, что в народе говорили: «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть». Детей между тем отправляли в лес за ягодами и грибами.

Название Ольга Страдница напоминало о тяжелой жатвенной поре. К святой обращались с просьбой о ясной погоде и помощи жнецам. Люди надеялись закончить работу до затяжных дождей и обильных рос, способных испортить рожь и сено. Отсюда появилась поговорка: «Ольга — на поле подмога».

Эту часть лета также называли страдно-грозовой. Грозы мешали жатве и могли погубить заготовленное сено. Поэтому за небом наблюдали с утра до ночи.

Еще одно народное название дня — Стожарница. Стожарами в разных местностях именовали яркие звездные скопления и созвездия. Их отчетливое сияние обещало ясную погоду, удачную страду и хороший урожай.

Что можно и нужно делать 24 июля

  • Посетить храм и помолиться святой Ольге. К ней обращаются с просьбами о мудрости, укреплении веры, мире в семье и достойном воспитании детей. Также святую считают покровительницей вдов и людей, недавно пришедших к христианству.
  • Трудиться и завершать важные дела. День связывали с усердием, поэтому хозяйственные заботы откладывать не полагалось. Можно работать в саду, огороде и доме, приводить в порядок инструменты и запасы.
  • Помогать родным и соседям. На жатву выходили всей деревней. Кроме того, общая работа позволяла быстрее убрать хлеб и спасти сено от дождя.
  • Позаботиться об урожае. Хозяева проверяли закрома, просушивали сено, осматривали зерно и следили за погодой. В современном хозяйстве уместно проверить запасы и закончить сезонные работы.
  • Отправиться за ягодами или грибами.
  • Соблюдать пятничный пост. В 2026 году дата выпадает на пятницу. Меру поста верующие определяют по церковному уставу, состоянию здоровья и совету духовника.

Что нельзя делать 24 июля

Запреты Ольгина дня относятся главным образом к народным поверьям. Церковь связывает дату с памятью святой и пятничным постом. Бытовые дела под особый церковный запрет не подпадают.

  • Нельзя лениться и уклоняться от необходимой работы. Для крестьян промедление грозило потерей урожая, поэтому праздность в день Страдницы считали дурным знаком.
  • Нельзя отказывать в посильной помощи. Жатва требовала общих усилий. Человека, который избегал совместного труда, могли осудить односельчане.
  • Нельзя ссориться, сквернословить и обижать близких. По поверью, конфликт в Ольгин день сулил длительный разлад в доме. Кроме того, грубость противоречит христианскому смыслу дня.
  • Нельзя хвастаться урожаем и достатком. Люди опасались сглаза и старались говорить о своих успехах сдержанно.
  • Верующим, которые соблюдают пост, не следует устраивать шумное застолье с излишествами. День лучше провести спокойно, уделив время молитве, семье и полезным делам.

Народные приметы на 24 июля

  • Гулкий гром обещает продолжительный ливень, глухой — тихий дождь.
  • Гром в постный день предвещает хороший клев рыбы.
  • Ярко сияют Стожары — страда пройдет удачно, урожай будет богатым.
  • Паук сидит в центре паутины — скоро начнется дождь.
  • Много росы в огороде — огурцов и помидоров уродится мало.
  • Жаркий солнечный день сулит хороший урожай зерновых.
  • Над землей вьется много мошкары — осенью будет много грибов.
  • Пиявки поднялись к поверхности воды — приближается ненастье.

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24 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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