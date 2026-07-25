Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня

25 июля 2026 года православные верующие чтят память двух святых, пострадавших за христианскую веру в начале II века. При этом в народном календаре дата известна как Прокл Плакальщик, или Прокл — Великие росы. К этому времени трава по утрам обычно покрывалась густой влагой, поэтому крестьяне торопились убрать и хорошо просушить сено. С росой связывали надежды на здоровье и урожай, а по погоде пытались предсказать конец лета и осень.
История дня
Мученики Прокл и Иларий жили в селении Калипта недалеко от Анкиры во время правления императора Траяна. Согласно житию, Прокла арестовали и потребовали принести жертву языческим богам. Однако он сохранил верность Христу, несмотря на истязания.
По преданию, святой предсказал правителю Максиму, что тот будет вынужден исповедать Христа. Когда Прокла привязали к колеснице, кони внезапно остановились и не двигались до тех пор, пока правитель письменно не произнес требуемые слова. Позже Прокла казнили.
Иларий приходился Проклу племянником. Встретив родственника по дороге на казнь, он обнял его и открыто назвал себя христианином. В результате Илария заключили в темницу, а через три дня казнили. Христиане похоронили обоих святых вместе.
В 2026 году память святых приходится на субботу. Поста в этот день нет.
Почему день назвали Проклом Плакальщиком
Название связано с обильными ночными и утренними росами. В деревнях говорили: «На Прокла поле от росы промокло» и «Проклова роса — сеногнойная». Сырость мешала заготовке корма: влажное сено могло испортиться. Поэтому его старались заранее просушить и сложить в копны.
Однако у росы был и добрый образ. Люди верили, что 25 июля она обладает особой силой. Рано утром влагу набирали с травы при помощи ткани, затем умывались ею ради красоты, спокойствия и хорошего зрения. Знахарки применяли такую воду в обрядах от сглаза и бессонницы.
Что можно и нужно делать 25 июля
- Помолиться святым Проклу и Иларию. У них просили стойкости в испытаниях, укрепления веры и мира в семье. При желании можно посетить храм или вспомнить святых в домашней молитве.
- Позаботиться о запасах и хозяйстве. Предки проверяли сено, переворачивали его для просушки и укрывали от сырости. Кроме того, стоит проветрить помещения и осмотреть дачные заготовки.
- Дождаться, пока высохнет трава. Садовые работы и заготовку растений лучше начинать после схода росы. Так меньше риск поскользнуться или заложить на хранение влажное сырье.
- Наблюдать за погодой. Прежде всего смотрели на росу, туман, пчел и деревья. Эти наблюдения помогали крестьянам планировать полевые работы.
- Навести порядок и сходить в баню. Церковного запрета на уборку, стирку и водные процедуры нет. В поздних народных пересказах вода в этот день символизировала очищение.
- Помочь близким. Доброе дело, поддержка родственника и примирение вполне соответствуют христианскому смыслу дня.
- Собрать семью за общим столом. Поскольку поста 25 июля 2026 года нет, строгих ограничений в еде церковный календарь не устанавливает.
Что нельзя делать 25 июля
Важно помнить: бытовые запреты этого дня принадлежат народным поверьям. Церковь не считает их обязательными правилами и не связывает обычные дела с неизбежными несчастьями.
- Нельзя складывать влажное сено и травы на хранение. Это самый понятный запрет дня. Из-за сырости запасы могут заплесневеть и сгнить.
- Не следует портить отношения с людьми. Ссоры, злые пожелания, клевету и месть считали особенно опасными. Верили, что конфликт затянется надолго.
- По поверью, не начинали крупные дела и не заключали важные сделки. Люди опасались, что начинание принесет слезы. По той же причине старались не брать и не отдавать деньги в долг.
- Не оставляли двери дома распахнутыми без необходимости. Согласно позднему суеверию, вместе с домашним благополучием могло уйти счастье.
- Не стоит проверять на себе «целебность» росы. Нельзя пить влагу с растений, закапывать ее в глаза или лечить ею кожные заболевания.
- Не нужно отказываться от уборки, стирки, мытья головы или работы из страха перед приметами. Подобных церковных запретов 25 июля нет. Кроме того, крестьяне проводили день в хозяйственных заботах.
Народные приметы на 25 июля
- Обильная роса и утренний туман обещают ясную погоду.
- Ночью в низинах нет ни росы, ни тумана — близится ненастье.
- Роса долго не высыхает на траве — возможна гроза.
- Много росы на полях — год будет урожайным и благополучным.
- В лесу появилось много грибов — ожидается похолодание.
- Пчелы громко жужжат — впереди жаркий день.
- На верхушках деревьев желтеют листья — осень придет рано.
- Солнечный день предвещает теплую осень, пасмурный — сырую.