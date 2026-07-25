Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня

Главные темы дня – роса, сохранность сена, погода и мир в доме.

25 июля 2026 года православные верующие чтят память двух святых, пострадавших за христианскую веру в начале II века. При этом в народном календаре дата известна как Прокл Плакальщик, или Прокл — Великие росы. К этому времени трава по утрам обычно покрывалась густой влагой, поэтому крестьяне торопились убрать и хорошо просушить сено. С росой связывали надежды на здоровье и урожай, а по погоде пытались предсказать конец лета и осень.

История дня

Мученики Прокл и Иларий жили в селении Калипта недалеко от Анкиры во время правления императора Траяна. Согласно житию, Прокла арестовали и потребовали принести жертву языческим богам. Однако он сохранил верность Христу, несмотря на истязания.

По преданию, святой предсказал правителю Максиму, что тот будет вынужден исповедать Христа. Когда Прокла привязали к колеснице, кони внезапно остановились и не двигались до тех пор, пока правитель письменно не произнес требуемые слова. Позже Прокла казнили.

Иларий приходился Проклу племянником. Встретив родственника по дороге на казнь, он обнял его и открыто назвал себя христианином. В результате Илария заключили в темницу, а через три дня казнили. Христиане похоронили обоих святых вместе.

В 2026 году память святых приходится на субботу. Поста в этот день нет.

Почему день назвали Проклом Плакальщиком

Название связано с обильными ночными и утренними росами. В деревнях говорили: «На Прокла поле от росы промокло» и «Проклова роса — сеногнойная». Сырость мешала заготовке корма: влажное сено могло испортиться. Поэтому его старались заранее просушить и сложить в копны.

Фото: magnific.com

Однако у росы был и добрый образ. Люди верили, что 25 июля она обладает особой силой. Рано утром влагу набирали с травы при помощи ткани, затем умывались ею ради красоты, спокойствия и хорошего зрения. Знахарки применяли такую воду в обрядах от сглаза и бессонницы.

Что можно и нужно делать 25 июля

Помолиться святым Проклу и Иларию. У них просили стойкости в испытаниях, укрепления веры и мира в семье. При желании можно посетить храм или вспомнить святых в домашней молитве.

Позаботиться о запасах и хозяйстве. Предки проверяли сено, переворачивали его для просушки и укрывали от сырости. Кроме того, стоит проветрить помещения и осмотреть дачные заготовки.

Дождаться, пока высохнет трава. Садовые работы и заготовку растений лучше начинать после схода росы. Так меньше риск поскользнуться или заложить на хранение влажное сырье.

Наблюдать за погодой. Прежде всего смотрели на росу, туман, пчел и деревья. Эти наблюдения помогали крестьянам планировать полевые работы.

Навести порядок и сходить в баню. Церковного запрета на уборку, стирку и водные процедуры нет. В поздних народных пересказах вода в этот день символизировала очищение.

Помочь близким. Доброе дело, поддержка родственника и примирение вполне соответствуют христианскому смыслу дня.

Собрать семью за общим столом. Поскольку поста 25 июля 2026 года нет, строгих ограничений в еде церковный календарь не устанавливает.

Что нельзя делать 25 июля

Важно помнить: бытовые запреты этого дня принадлежат народным поверьям. Церковь не считает их обязательными правилами и не связывает обычные дела с неизбежными несчастьями.

Нельзя складывать влажное сено и травы на хранение. Это самый понятный запрет дня. Из-за сырости запасы могут заплесневеть и сгнить.

Не следует портить отношения с людьми. Ссоры, злые пожелания, клевету и месть считали особенно опасными. Верили, что конфликт затянется надолго.

По поверью, не начинали крупные дела и не заключали важные сделки. Люди опасались, что начинание принесет слезы. По той же причине старались не брать и не отдавать деньги в долг.

Не оставляли двери дома распахнутыми без необходимости. Согласно позднему суеверию, вместе с домашним благополучием могло уйти счастье.

Не стоит проверять на себе «целебность» росы. Нельзя пить влагу с растений, закапывать ее в глаза или лечить ею кожные заболевания.

Не нужно отказываться от уборки, стирки, мытья головы или работы из страха перед приметами. Подобных церковных запретов 25 июля нет. Кроме того, крестьяне проводили день в хозяйственных заботах.

Народные приметы на 25 июля