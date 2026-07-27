Дети бойцов СВО из разных городов Подмосковья подружились в лагере "Левково"

Четырнадцать дней в одном отряде с теми, кто понимает тебя без лишних слов, – именно так проводят каникулы дети участников СВО в оздоровительном лагере "Левково".

Как сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья, сегодня их навестил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Здесь собрались ребята из самых разных городов Подмосковья. Мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, потому что им тут очень нравится. За эти две недели они становятся близкими друзьями», – сказал Воробьёв

Губернатор Подмосковья также добавил, что регион стремится обеспечить семьям военнослужащих не только детский отдых, но и выплаты, льготы, бесплатные кружки и питание в школах.

Этим летом «Левково» впервые принимает детей из семей участников СВО. Программа смены включает курсы юного спасателя с МЧС, занятия по кинологии с сотрудниками МВД, мастер-классы от спортсменов, шахматный турнир, тематический День ВМФ. Лагерь недавно посетила космонавт и Герой России Елена Серова.

«Дети познакомились здесь со сверстниками, у которых отцы также на передовой. Им есть что обсудить, они могут поддержать друг друга», – считает жительница Королева Марина Сучкова, чей муж воюет с 2022 года.

В этом году список лагерей для детей военнослужащих в Подмосковье расширился с одного до четырех. Всего этим летом в регионе отдохнут 488 тысяч детей.

В Московской области для участников СВО и их близких действует более 75 мер поддержки.