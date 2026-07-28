Собянин: С 20:30 27 июля к Московскому региону летело более 390 БПЛА

Десятичасовая ночная атака на Московский регион закончилась масштабной операцией сил противовоздушной обороны, нейтрализовавших сотни вражеских БПЛА.

Московский регион подвергся одной из самых массированных и продолжительных атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Подробные данные об обстановке и результатах работы защитных систем столицы обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин.

По официальной информации градоначальника, противник проявлял активность в течение десяти часов подряд — с 20:30 вечера до 6:30 утра. В этот временной промежуток в направлении Москвы и Московской области было зафиксировано движение более 390 беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря высокой боеготовности и профессионализму расчетов противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации большую часть воздушных целей удалось ликвидировать еще на дальних эшелонах подступа к границам столичного региона.

Несмотря на попытки противника перегрузить системы обнаружения, средства ПВО успешно ликвидировали угрозы как в дальних зонах, так и в непосредственной близости от мегаполиса.

Непосредственно при попытке прорыва к границам столицы дежурными огневыми средствами был уничтожен 81 вражеский беспилотник.

"С 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве", — сообщил Сергей Собянин.

На всех локациях, где зафиксировано падение сбитых аппаратов и их фрагментов, незамедлительно развернута работа оперативных групп. Специалисты Главного управления МЧС России, саперы, взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов проводят комплексные мероприятия по обследованию территорий, обезвреживанию элементов и обеспечению безопасности жителей.

На данный момент все системы жизнеобеспечения столицы, включая городской транспорт, топливно-энергетический комплекс и медицинские учреждения, продолжают функционировать в штатном режиме. Ситуация находится под полным контролем оперативного штаба и профильных силовых ведомств.

Правительство Москвы напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность и хладнокровие. При обнаружении обломков БПЛА или подозрительных предметов категорически запрещается приближаться к ним, осуществлять съемку, а также пытаться самостоятельно перемещать детали. О любых подобных находках следует немедленно информировать экстренные службы по единому номеру 112.