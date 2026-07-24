"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина*

Психолог Вероника Степанова заявила, что у звезд давно нет близости – между ними пропасть.

Психолог Вероника Степанова сделала ряд пикантных заявлений о семейной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Она уверена, что между супругами давно нет интимной близости, а их отношения с годами сильно изменились.

Знаменитости состоят в браке уже 15 лет и воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, рожденных суррогатной матерью. Если изначально значительная разница в возрасте многих не смущала, то теперь пользователи соцсетей все чаще обращают внимание на то, насколько сильно изменились супруги.

После переезда из России внешний вид бывшей примадонны отечественной эстрады регулярно становится предметом обсуждений. Многие отмечают, что певица заметно похудела, испытывает трудности при ходьбе и все чаще появляется с тростью. При этом ее супруг, напротив, находится в отличной физической форме, занимается собой и выглядит значительно моложе своего возраста.

Известный психолог Степанова решила высказать собственное мнение об их семейной жизни. Эксперт заявила, что, по ее убеждению, супруги уже давно не спят в одной кровати. Она отметила, что юморист ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь и не курит, поэтому находится в расцвете сил и имеет естественные потребности — а престарелая дива этому давно не соответствует.

Кроме того, психолог заявила, что интимная жизнь противопоказана певице, поскольку та серьезно ослаблена возрастом и состоянием здоровья.

"Пугачевой же противопоказан этот секс. Она же вся больная насквозь — дряхленькая, все висит", — считает специалист.

Психолог в целом не понимает, зачем юморист вообще решил связать свою жизнь с «Женщиной, которая поет». Несмотря на публичные заявления артистки о любви и страсти в семье, эксперт убеждена, что эти рассказы не имеют ничего общего с реальностью.

По мнению Степановой, проблемы со здоровьем и образом жизни сопровождали Пугачеву еще в молодости. Она отметила, что певица никогда не уделяла должного внимания правильному питанию, спорту и знаменита множеством вредных привычек.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации