Совет на выходные 18-19 июля 2020 года

В эти выходные очень важно не уноситься мыслями в прошлые неприятные события. Обиды, травмирующие моменты, оставьте в прошлом и не основывайте свои настоящие решения на том, что плохого случилось с вами когда-то.

"Если в ближайшие дни вам предстоит сделать некий выбор, но, при этом, в одном из вариантов исхода дела вас пугает его схожесть с чем-то неприятным из вашего прошлого опыта, то знайте, что сейчас эта аналогия не работает, – уверяет синхролог Наталья Ковалева. – Более того, она мешает вам принять верное решение".

Напротив, эти дни отлично подходят для того, чтобы "отпустить" свое прошлое, закончить что-то неприятное, поставить точку. Причем, это касается скорее не столько дел во внешнем мире, а вашей внутренней работы.

Удачно пройдут какие-то самостоятельные практики, как, впрочем, и работа с психологом. Направьте свои силы, чтобы отпустить груз своего прошлого, подспудно отказывающий негативное влияние на вашу жизнь. Успешно проведенная работа с такими вещами может оказать без преувеличения огромное влияние на вашу жизнь, после чего она может буквально засиять новыми красками. Некоторые проблемы при этом может создать лишь ваша собственная неуверенность в эффективности подобной работы. Не бойтесь открыть перед собой новые перспективы и горизонты!