Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения

Василиса Володина отметила, что от лунного затмения не нужно ждать чего-то плохого. Такое событие не обязательно приносит беды. Оно лишь является предвестником трудностей, поэтому важно обращать внимание на это явление.
Астролог считает, что людям не стоит расслабляться после того, как лунное затмение 5 июня завершится. Она посоветовала "пристегнуться покрепче", ведь впереди еще несколько таких явлений – 21 июня, 5 июля и в конце 2020 года.
Событие непосредственно связано с эмоциональным напряжением, заметила Володина. Такое состояние особенно обостряется перед лунным затмением. Подписчики инстаграм-аккаунта Василисы согласились с ее наблюдениями. Некоторые из них признались, что чувствуют тревогу.
Какие события в жизни человека в зависимости от знака зодиака произойдут в ближайшее время, и как правильно поступать в той или иной ситуации, можно узнать с помощью гороскопа, который ежедневно публикуют "Дни.ру".
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