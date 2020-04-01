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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года

Фото: pixabay.com
Самоизоляция заметно влияет на всех представителей зодиакального круга. Появляется неуверенность в себе, депрессия. Главный совет в гороскопе на 2 апреля: оглядитесь вокруг – все не так уж и плохо. Научитесь замечать хорошее.
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Овен 

Сегодня Овны будут чувствовать себя спокойно и непринужденно. Это проявится и в ваших разговорах с другими людьми, и в ваших действиях. Вам покажется, что совершенно нет никаких причин утаивать что-либо от других, поэтому с радостью будете делиться своими соображениями и информацией с благодарным слушателем. Однако, гороскоп на 2 апреля предупреждает: будьте осторожны, ваша словоохотливость может сыграть злую шутку. Не исключено, что посторонние узнают то, что определенно не должны были слышать. 

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Телец

Тельцы сегодня будут сконцентрированы как никогда. Используйте это свойство в своих интересах, потому что длиться оно будет недолго. Вы прекрасно знаете, что обычно мечетесь от одного дела к другому, как листок на ветру, и вам трудно остановиться на одной проблеме или проекте в течение длительного времени. Не исключено, что в этот четверг вам придется скрыться от общения с посторонними, чтобы завершить некоторые задачи. 

Близнецы

Близнецы сегодня решат отгородиться от остального мира. 2 апреля вы можете почувствовать некое стеснение при общении с людьми, или, что еще хуже, решить, будто бы они недостойны вашего внимания. Возможно вам кажется, что ваши личные проблемы сейчас гораздо важнее, в то время как другие слишком озабочены поверхностными вещами. Гороскоп предупреждает: тотальная изоляция не исправит ситуацию. Вам действительно нужно больше общаться с друзьями. 

Рак 

Сегодня Раки станут настоящим воплощением мудрости. Возможно, так и есть, но гороскоп на 2 апреля предупреждает: главное – не будьте высокомерными. Ваши слова вдруг приобретут тон учителя. Вы будете с удовольствием наставлять друзей, которые,  по вашему мнению, ведут себя как незрелые или необразованные подростки. Но не судите людей. Если есть желание помочь – просто помогите им понять, как их проблема выглядит со стороны. 

Лев 

Ничто и никто не сможет заставить Льва изменить собственные планы сегодня. Вы решительно идете к цели, а ваши планы словно выгравированы на камне. Окружающие увидят этот настрой и полностью доверятся вам. Тем, кто полностью зависит от вас, просто необходимо видеть вас сильным и уверенным в себе. И 2 апреля – определенно ваш день. Вы будете гордиться проделанной работой, говорится в гороскопе.

Дева 

Когда дело доходит до каких-то проблем, Дева может неожиданно стать жесткой и резкой. На самом деле, именно так представители данного знака маскирует свою чувствительную душу. Гороскоп на 2 апреля предупреждает: будьте осторожны, не отталкивайте близких людей, не будьте слишком скупы в проявлении эмоций. В противном случае они могут решить, что вы не уверены в своих чувствах к ним. 

Весы 

Из-за длительной изоляции Весы сегодня почувствуют себя одинокими и очень несчастными. Вы были бы удивлены, узнав, сколько людей в мире ощущают себя точно так же. Но сегодня вы упиваетесь своей грустью, поэтому вряд ли задумаетесь о других или  поделитесь с кем-то своими переживаниями. Гороскоп призывает помнить, что вы не одиноки и, если захотите, вы всегда сможете найти поддержку в своем окружении. 

Скорпион 

Если у вас есть возможность помочь кому-то своим мудрым советом, сделайте это сегодня, Скорпион. Наверняка в вашем кругу есть кто-то, кому нужна помощь именно сейчас. Сегодня вы полны терпения, чтобы выдержать даже самый эмоциональный разговор. Ваши слова могут возыметь действие и направить человека на правильный путь, так что не скупитесь делиться вашими знаниями. В гороскопе на 2 апреля есть прямое указание на то, что когда вы начнете самоотверженно отдавать свою энергию другим,  жизнь улучшится не только у них, но и у вас самих.

Стрелец 

Сегодня Стрельцам не стоит проявлять инициативу. Прежде, чем вы сделаете серьезный шаг, лучше подождать и посмотреть, как складываются обстоятельства. В любом случае, принятие любых решений сейчас затруднительно для вас. Лучше всего доверять своей интуиции и не задавать слишком много вопросов. Рекомендация в гороскопе на 2 апреля такова: вам лучше выбрать более безопасный маршрут, чем пытаться ходить по тонкому льду. 

Козерог 

Козероги сегодня будут чувствовать себя неловко. Они столкнутся с совершенно редкой для себя проблемой – косноязычием. Гороскоп на 2 апреля описывает эту проблему так: возможно вы столкнетесь с ситуациями, когда вам просто нечего будет сказать, или общение будет проходить в кругу людей, в котором вы будете стесняться выразить собственную точку зрения. Может возникнуть чувство, что вы теряете свои позиции. Не отчаивайтесь, это временно. 

Водолей

Водолеев сегодня одолеют пессимистические настроения. В этот четверг стакан будет казаться вам наполовину пустым, а все вокруг – выглядеть мрачно. Вы вдруг почувствуете себя запертым в клетке тигром, который ходит кругами. Гороскоп предлагает вам попробовать договориться с собой: отговорите себя от переживаний и депрессивных мыслей. Оглядитесь вокруг – все не так уж и плохо. Нужно лишь научиться замечать хорошее. 

Рыбы 

Рыбы сегодня проявят повышенную бдительность. В этот четверг вы будете взвешивать все за и против, прежде чем сделать любой, даже незначительный шаг. Вы также почувствуете себя очень застенчивым при общении с противоположным полом. Усугубит это то, что вы постоянно будете задаваться вопросом, все ли, сказанное вами, к месту и ко времени. Предупреждение в гороскопе на 2 апреля: такой излишний и совершенно неоправданный самоанализ может свести вас с ума. Постарайтесь не воспринимать все настолько серьезно. 

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