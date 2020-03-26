Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

В независимости от того, на карантине вы или нет, понедельник пролетит в суете, в бесконечном обмене смс сообщениями или разговорах обо всем на свете. Не спешите доверять всему услышанному. В такие дни информацию нужно фильтровать и не давать обещаний.

Вечером в понедельник Марс перейдет в знак Водолея, а эта планета символически отвечает за мужчин. Уже утром во вторник мужчины станут чуточку независимее и свободолюбивее. И это состояние надолго, вплоть до 13 мая. Каждый день их будут осенять грандиозные идеи как сделать жизнь лучше.

“Милые дамы, не удивляйтесь, если ваш партнер прямо во вторник сообщит вам о том, что ему нужна свобода или что он решил вступить в партию, уехать в другой город, изобрести вакцину от короновируса или уйти с насиженной работы, – предупреждает астролог Юлия Урусэль. – В общем, вторник будет крайне непредсказуемым. День не подходит для выяснения отношений, обращения к руководству за повышением зарплаты и отставанию своей точки зрения. Аварийность и травмоопастность тоже в этот день будет выше нормы”.

В среду и четверг тенденции сохранятся. Сюда еще подключится обидчивость и острая восприимчивость к словам и поступкам окружающих. Обязательно уделите в эти дни максимум внимания своим близким.

К пятнице напряжение спадет и нам захочется праздника. В целом, это очень позитивный и продуктивный день. Устройте романический вечер с любимыми, посмотрите кино. В выходные многие позволят себе лишние траты. Кто-то вообще захочет срочно вложить деньги в недвижимость или банковские продукты. Внимание, в субботу лучше сделки не совершать, а вот воскресенье подходит для любых финансовых операций. На небе будет “аспект миллионера”, который увеличивает наши шансы на успех.

Овен

На этой неделе Овны в очередной раз перевыполнят план. Может быть ежедневные монотонные действия покажутся вам скучными и неинтересными, но вы постоянно будете приближаться к своей цели. Наберитесь терпения и не бросайте начатое. Помните, результат от утренней зарядки будет заметен только если делать ее каждое утро, без пропусков. Но бодрость и подтянутость того стоит. И так в каждом деле. Нацельтесь на результат. Это отличная мотивация.

В профессиональной деятельности, возможно, придется заняться изучением новой информации, и при этом не снижать темп работы. Это будет возможно только если составите план и будете четко его придерживаться. Полученные знания обязательно пригодятся в будущем. Овны, находящиеся в поиске работы, получат заманчивое предложение, которое, скорее всего, придется им по душе.

Если постараетесь проявлять заботу и любовь, в делах амурных наступит стабильность и взаимопонимание. Конечно, подогревать чувства нужно постоянно. Вы и сами это понимаете. Но на текущей неделе ваша вторая половинка особенно будет нуждаться в знаках внимания. Одинокие Овны, вероятно, поймут, что готовы к новым отношениям, потому что горечь от прошлого расставания пропала, а позитивный настрой и энергия вернулись.

Телец

Впереди у Тельцов удачная неделя. Звезды обещают успех во всех делах. Любые задачи окажутся по плечу, а проблемы решатся легко и быстро. Наступает благоприятное время для новых начинаний и реализации самых смелых планов. Возможно, вы получите хорошие новости, неожиданные сюрпризы и подарки. Если появятся сомнения или возникнут мелкие конфликты, на помощь придут верные друзья и близкие люди. Они помогут вам справиться с неприятностями.

На работе, вероятнее всего, все будет отлично. Руководство выделит вас среди сотрудников и будет приводить в пример остальным. Вы получите заслуженную награду и почет. Но не стоит почивать на лаврах. Лучше воспользоваться удачей и заняться новыми проектами. Если вы находитесь в поиске работы, возможно, получите рабочее место своей мечты. Для этого, правда, придется показать свой профессионализм и компетентность.

В отношениях со второй половинкой будет царить любовь и понимание. Если раньше вы ругались и обижались друг на друга, на этой неделе станет ясно, что ссоры только укрепили ваш союз. Одиноким Тельцам предстоит встреча с человеком, который в вас влюбится. Может быть, это будет любовь с первого взгляда.

Близнецы

Вы проведете следующую неделю наедине с самими собой. Возможно, не буквально. Если и будете находиться среди близких, то мыслями все равно погрузитесь глубоко в себя. На основании прошлого опыта вам предстоит проанализировать текущую жизненную ситуацию и распланировать будущее. На это потребуется много сил, времени и тишина.

Еще один плюс того, что вы немного отдалитесь от близких – возможность посмотреть на них со стороны. Может быть, после этого отношения с ними изменятся. Звезды настоятельно рекомендуют слушать свою интуицию. Она поможет вам разобраться во многих сферах жизни. Например, решить финансовые вопросы.

На работе грандиозных успехов ждать не приходится. Как и особых проблем тоже. Но если возникнут трудности, вы сможете попросить помощи у более опытного коллеги.

В делах любовных звезды пророчат одиночество. Если для одних Близнецов это будет значить, что вы почувствуете опустошенность и грусть, потому что не с кем делить радости и горести, то для других это означает, что вы с партнером договорились о некоторой свободе в отношениях, и вам сейчас комфортно и хорошо.

Рак

У Раков впереди замечательная неделя. Звезды говорят, что ваши прошлые заслуги вполне могут обеспечить вам успех в делах, удачное завершение проектов и решение проблем. Вы сможете выдохнуть и устроить себе отдых.

На работе, скорее всего, вас ждет достойное вознаграждение за труд в виде премии или приятных бонусов. Может быть, ваш вклад в общее дело настолько значителен, что вы поднимаетесь по карьерной лестнице. Предстоящая неделя – благоприятное время для заключения сделок, ведения переговоров и деловых знакомств. Инвестиции и вложения, вполне вероятно, окажутся удачными.

В делах любовных будет царить настоящая гармония. Вам останется только наслаждаться ею. Одиноким Ракам звезды рекомендуют общаться, хотя бы онлайн. Вторая половинка обязательно найдется.

Лев

Для Львов неделя приготовила неожиданные перемены. Считайте, что судьба преподнесет вам бесценный дар. Она сбережет вас от ошибки и даст второй шанс пойти по верному пути. Прежде, чем решить, как действовать дальше, продумайте все до мелочей, не торопитесь.

В профессиональной деятельности, скорее всего, ожидаются важные встречи и интересные знакомства. Вероятно, работы будет много, но вы со всем сможете справиться.

Возможно, вы слишком критично относитесь к своей второй половинке. Вам захочется что-то изменить в партнере. В такой момент главное – вовремя остановиться и постараться принять любимого человека таким, какой он есть.

Дева

Дев ждет спокойная неделя без особых забот и хлопот. Вероятно, вам захочется поделиться своим отличным настроением и поговорить начистоту. Может быть, стоит устроить девичник или встречу близких друзей. Не забывайте о важности изоляции и проведите его онлайн.

На работе дела пойдут неплохо, но если вы хотите завершить текущие проекты быстрее и достичь особого успеха, стоит попробовать подойти к решению вопросов творчески. Также будьте готовы отстаивать свою точку зрения на переговорах. В этом вам пригодятся красноречие и уверенность в себе.

Отношения с любимым человеком могут складываться по-разному. Многим Девам беспокоиться не о чем. У вас все в порядке, не ожидается никаких шероховатостей и проблем. Но некоторые Девы могут стать частью любовного треугольника. Как к этому относиться, решать только вам. Девы-одиночки, вполне вероятно, в скором времени встретят свою любовь.

Весы

Весам предстоит напряженная рабочая неделя. Придется отложить многие дела и обязанности, но стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне в данный период времени окажутся важнее. Вы упорно будете двигаться к цели, каким бы сложным ни казался путь. Велика вероятность получить повышение или значительную прибавку к зарплате. Ваш опыт работы, собранность, целеустремленность и сила воли помогут справиться с любыми задачами.

Вероятно, в личной жизни будет царить любовь. Вы насладитесь гармонией, нежностью и взаимопониманием.

Скорпион

Неделя для Скорпионов будет непростой. Вас, вероятно, ждут перемены, которых вы боялись, но ждали. Это может быть расставание с близким человеком, с которым у вас давно не ладились отношения, но вы надеялись на лучшее, ухудшение финансового положения в связи со сменой работы, изменение отношения к себе, а точнее разочарование из-за того, что не справились с чем-то и многое другое. Звезды могут утешить вас только тем, что на этой неделе вы расстанетесь с грузом, который мешал вам двигаться дальше.

На работе вы почувствуете, что достигли потолка и расти больше некуда. В таком случае остается либо довольствоваться тем, что есть, либо увольняться и искать новую работу. Но также есть вероятность, что мысли об увольнении возникнут из-за гнетущей атмосферы и споров, которые затронут большую часть работников.

В личной жизни не исключены конфликты. На эмоциях вы и ваш партнер можете вспомнить прошлые ссоры и обиды, а это буквально заведет вас в тупик, из которого единственный выход — расставание. Есть вероятность, что раскроются измены, простить которые будет очень сложно. Одиноким Скорпионам стоит немного снизить планку при выборе партнера, иначе поиски идеальной половинки затянутся на годы.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы попробуют представить, что их ждет в будущем, но при этом не учтут настоящее. Поэтому картинка вряд ли сложится. Не торопитесь, обратите внимание на мелочи, тогда ничего не упустите.

В работе стоит довериться своей интуиции. На этой неделе она вас не подведет. Будьте готовы получать много новой информации. Возможно, вы пройдете курсы повышения квалификации или поучаствуете в семинаре. Также есть шанс получить полезный совет от коллеги.

В делах амурных все в порядке. Вы будете чувствовать настроение друг друга даже на расстоянии. Это яркий признак того, что вы крепкая пара, оба партнера в которой ценят и заботятся друг о друге.

Козерог

Впереди у Козерогов очень активная неделя. Если недавно в вашей жизни был спокойный период, контраст особенно будет заметен. Возможно, вам предстоят передвижения по городу или деловые поездки. Вы сможете заняться решением проблем, которые давно откладывали. Благодаря целеустремленности и гибкости ума, вам не страшны никакие преграды.

В рабочих вопросах придется проявить решительность и быстро реагировать на изменения ситуации. Спонтанность, нестандартное мышление и порывистость на этой неделе могут положительно повлиять на вашу работу. Если вы давно хотели начать свое дело, но не хватало смелости, обратите внимание, что сейчас очень благоприятное время для начинаний.

Отношения в недавно созданных парах, скорее всего, станут крепче. Вам с партнером будет комфортно и приятно находиться в обществе друг друга.

Водолей

У Водолеев впереди не самая продуктивная неделя. Она пройдет в спокойном темпе, без ярких моментов, но и без особых проблем. Даже если попробуете поторопить события, у вас ничего не получится. Только зря потратите нервы и время. Лучше всего заняться анализом и наблюдением за тем, что происходит вокруг. Выводы, которые вы сделаете, наверняка вам пригодятся в будущем.

Работа пойдет по заранее составленному плану. Вам не придется отвлекаться от своих прямых обязанностей. Обстановка на рабочем месте будет спокойная и доброжелательная.

В личной жизни давно созданных пар будет царить мир, любовь и нежность. Водолеям-одиночкам звезды советуют изменить отношение к себе. Возможно, вы непроизвольно отталкиваете от себя потенциальных партнеров.

Рыбы

Рыб ждет замечательная неделя. Звезды обещают: все, что вы пожелаете, обязательно сбудется. Удача будет на вашей стороне. Вы смело можете идти вперед, воплощать в реальность планы и решать задачи любой сложности. Используйте это время по полной, не упустите уникальную возможность получить все, что захотите.

В профессиональной деятельности постарайтесь не оставаться в тени. Проявляйте инициативу. Опыт работы, индивидуальный подход к каждому клиенту и ответственность приведут вас к успеху.

В делах амурных, вероятно, тоже будет так, как вы хотите. Важно, что это устроит и вашего партнера. Одиноким Рыбам не стоит стесняться. Наберитесь смелости и подойдите к симпатичному вам человеку. Может быть, так вы познакомитесь с любовью всей вашей жизни.