В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком

Ефремов тяжело болен Тесты Поклонники Чуриковой бьют тревогу из-за ее могилы Игры Сонник

Топ новостей недели

"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой "Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в ПетербургеЧерная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге

Лента новостей

Воскресенье 20 сентября

12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 06:54Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 17:38Заложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 22:33В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком 19:36Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 17:33Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 16:02"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника 14:21"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой 12:30Никаких сервизов: стартовало всенародное голосование за лучшие подарки ко Дню учителя 10:40Опасная зараза заставила Эвелину Бледанс запереться дома: Не поняла, как подхватила 09:16В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу 08:43Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором 00:59Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 20:04Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 20:04Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму 17:31Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке 16:04Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками 15:22Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки 14:37Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери 14:10В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей 13:07Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия 10:45Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым 09:26"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 00:33Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова 17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Требование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября 14:20Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 12:28"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 17:25Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15:31"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 13:25Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов 13:23Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах 12:21Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России  11:41Названы 4 роковые ошибки в выходные, из-за которых утро понедельника превращается в настоящую пытку 10:32Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 09:2388-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации 00:58Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком

В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком
185

В Москве завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы. К закрытию избирательных участков участие в выборах приняли 2,27 млн человек.

Большинство избирателей предпочли электронный формат. По данным Московской городской избирательной комиссии, почти 2,1 млн человек проголосовали онлайн или с помощью электронных терминалов. Бумажными бюллетенями воспользовались около 180 тыс. москвичей.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что первый день выборов прошел в штатном режиме. Жалоб в городскую избирательную комиссию 18 сентября не поступало.

За ходом голосования следит Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. В его работе задействованы наблюдатели на участках, видеоцентр, группы разбора и мобильного реагирования, контакт-центр и пресс-центр.

В течение дня специалисты зафиксировали кратковременные неполадки в работе терминалов электронного голосования. Как сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, они могли быть связаны с атаками на информационные системы. Возникшие проблемы были устранены и, по данным штаба, не повлияли на корректность учета голосов. Во время сбоев избиратели могли воспользоваться бумажным бюллетенем или проголосовать онлайн.

Голосование продолжится 19 и 20 сентября. Избирательные участки в Москве будут открыты с 08:00 до 20:00. Дистанционно отдать голос можно круглосуточно до 19:59 20 сентября.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2026, 22:33
Общественный штаб по наблюдению за выборами✓ Надежный источник

В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу

В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу
Голосование на выборах в Государственную Думу объединило передовые цифровые платформы и классические избирательные механизмы в единую удобную систему. В Москве официально стартовало голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также муниципальных депутатов столичного района Щукино.

Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах

Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах
Цифровая платформа Москвы открыла региональному малому бизнесу прямой доступ к гарантированным госзаказам по всей стране. Поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны остаются ключевыми приоритетами государственной политики и Народной программы "Единой России".

Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму

Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму
Система электронного голосования Москвы прошла комплексные стресс-тесты и готова обеспечить надежность, прозрачность и безопасность волеизъявления избирателей. В столице завершился комплекс технических работ по подготовке городской платформы электронного голосования к предстоящим выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей

В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей
Компания "ПРЕФАБРИКА" запустила в особой экономической зоне "Кашира" производство железобетонных префаб-элементов, инвестиции в проект составили 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Промышленный комплекс занимает около 25 тыс.

Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов

Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов
Арендатор может столкнуться с ограничением коммунальных услуг из-за задолженности собственника, поэтому ответственность за платежи необходимо заранее прописать в договоре. Такое заявление сделал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, при долге более чем за два месяца исполнитель сначала направляет предупреждение и дает 20 дней на погашение.

Выбор читателей

18/09Птн"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой 18/09Птн"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника 18/09ПтнТайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 18/09ПтнТарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 19/09СбтРоковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 19/09СбтПочему эзотерику путают с мошенничеством