В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком

В Москве завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы. К закрытию избирательных участков участие в выборах приняли 2,27 млн человек.

Большинство избирателей предпочли электронный формат. По данным Московской городской избирательной комиссии, почти 2,1 млн человек проголосовали онлайн или с помощью электронных терминалов. Бумажными бюллетенями воспользовались около 180 тыс. москвичей.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что первый день выборов прошел в штатном режиме. Жалоб в городскую избирательную комиссию 18 сентября не поступало.

За ходом голосования следит Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. В его работе задействованы наблюдатели на участках, видеоцентр, группы разбора и мобильного реагирования, контакт-центр и пресс-центр.

В течение дня специалисты зафиксировали кратковременные неполадки в работе терминалов электронного голосования. Как сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, они могли быть связаны с атаками на информационные системы. Возникшие проблемы были устранены и, по данным штаба, не повлияли на корректность учета голосов. Во время сбоев избиратели могли воспользоваться бумажным бюллетенем или проголосовать онлайн.

Голосование продолжится 19 и 20 сентября. Избирательные участки в Москве будут открыты с 08:00 до 20:00. Дистанционно отдать голос можно круглосуточно до 19:59 20 сентября.