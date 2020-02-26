Какие профессии подходят каждому знаку зодиака

Овен

Представители Огненной стихии Овны отличаются отвагой, бесстрашием и тягой к экстриму. Из них выходят настоящие профессионалы в спасательных профессиях (пожарные, сотрудники МЧС, береговая охрана), а также полицейские, гонщики и каскадеры. Овны, благодаря своей любознательности, обязательно найдут себя в профессии репортера, инструктора по дайвингу и астронавта.

Телец

Тельцами управляет стихия Земля, что говорит об их созидательности. Этому знаку зодиака важно самовыражение как в повседневной жизни, так и в работе. Тельцам подходят едва ли не все творческие профессии, а в шоу-бизнесе представители этого знака чувствуют себя как рыба в воде, так как они очень музыкальны и артистичны. А Тельцы, которые не очень любят быть в центре внимания, могут найти себя в парфюмерии и ювелирном бизнесе, созидая и самовыражаясь в этих направлениях.

Близнецы

Близнецы очень коммуникабельны и коммуникативно развиты, из них получаются отличные специалисты по связям с общественностью и бренд-менеджеры. Женщины-Близнецы часто находят себя в секретариате и копирайтинге, а мужчины склонны осваивать digital-направления в PR, заниматься таргетингом и smm.

Рак

Раки, управляемые Луной, очень эмоциональны и превосходно чувствуют других людей. Из них получаются лучшие психологи. Также Раки хорошие продавцы, так как сразу понимают, что можно предложить человеку. Они полностью отдают себя работе и другим людям, соответственно. Часто, Ракам необходим другой Рак, чтобы "разгрузиться" и выговориться после принятия на себя чужих проблем.

Лев

Управляемые Солнцем Львы – незаменимые руководители в любых сферах. Имея решительность и храбрость, Львы способны создать и поднять любой бизнес с нуля, причем, в одиночку. Обладая великодушием, Львы являются щедрыми благотворителями и зачастую находят себя в создании социальных организаций. Женщины-Львы имеют отличные организаторские способности и прекрасно справляются с обязанностями свадебного распорядителя, а также способны организовывать творческие мероприятия любых масштабов.

Дева

Девы от природы обладают отменным вкусом и выбирают себе профессии, где нужно постоянно совершенствовать себя и других. Fashion-стилисты, дизайнеры, косметологи, пластические хирурги – далеко не все профессии, которые подходят Девам. Зачастую они очень красивы, а если замечают изъяны в своей внешности – непременно устраняют их. Девы часто выбирают себе работу модели или актера, стремясь подарить миру свою индивидуальность.

Весы

Весы – прирожденные дипломаты и стремятся к гармонии и справедливости во всем. Благодаря своим качествам, этому знаку зодиака подходят профессии юриста, судьи, риелтора, специалиста по страхованию. Весам важна четкость и конструктивность действий, они очень педантичны и нисколько не брезгают работой "офисного планктона".

Скорпион

Скорпионы очень энергичны и хладнокровны, превосходные стратеги и неудивительно, что большинство из них добиваются огромных успехов в спорте. Скорпионам идеально подходят дисциплины с соревновательными мотивами – бокс, футбол, хоккей, плавание и даже шахматы помогут раскрыть свой потенциал и финансово крепко устоять на ногах этому знаку зодиака.

Стрелец

Стрельцы духовно очень развиты и склонны к философии, что позволяет им становиться наставниками для других. Из Стрельцов вырастают профессионалы в астрологии, оккультных науках, эзотерике, йоге, а также – религиозные проповедники. Постоянно стремясь к новым знаниям, Стрельцы становятся хорошими педагогами, как для взрослых, так и для детей.

Козерог

Очень чуткие и хитрые Козероги обращаются с финансами на "ты", поэтому превосходны в экономике. Отлично ориентируются в валюте и новых мировых течениях. Козерогам идеально подходит работа в банковской сфере и политических направлениях.

Водолей

Водолеи очень темпераменты, решительны и любят все новое, поэтому им отлично подходят профессии связанные с путешествиями: археолог, гид, дальнобойщик, пилот, аниматор, специалист по туризму. В дороге и новых краях Водолеи находят себя и свое предназначение, поэтому выполняют свою работу с особенной любовью.

Рыбы

Рыбы являются самым отзывчивым и сострадательным знаком зодиака и неудивительно, что профессия врача им подходит наиболее из всех. А еще люди, рожденные под этим знаком, очень жертвенны и готовы служить другим, даже в ущерб себе. Рыбы – идеальные медицинские работники в любых направлениях.