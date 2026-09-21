"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери

На кону оказались не только пышная свадьба, но и миллионное состояние.



Личная жизнь 34-летней художницы Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской, снова оказалась в центре внимания светской хроники. Едва в Сети появились слухи о возможной свадьбе звездной наследницы с молодым избранником, как артистка решила лично вмешаться в ситуацию и охладить пыл потенциального зятя. Певица дала понять, что пока не готова благословлять брак дочери с человеком, чье поведение вызывает у нее вопросы.

Избранником Плаксиной стал 22-летний Артем Москвин — выпускник бакалавриата отделения искусствоведения МГУ, продолжающий обучение в магистратуре. Молодой человек быстро наладил контакт со звездной семьей, взяв на себя обязанности куратора и организатора выставок картин Татьяны. Однако эмоциональные проявления юноши заставили Успенскую насторожиться.

Поводом для недовольства знаменитой матери стало поведение Москвина во время недавнего прямого эфира в социальных сетях. Когда зрители трансляции начали отговаривать Плаксину от поспешного брака и усомнились в искренности намерений молодого человека, Артем вступил в резкую перепалку с комментаторами, перейдя на повышенные тона. Реакция певицы на подобную несдержанность последовала незамедлительно.

"Подождите! Артем, возможно, нам не подойдет. Пусть он еще себя покажет. Брак — серьезное дело", — заявила Любовь Успенская в беседе с журналистами. Более того, артистка выставила условие: "Если он не перестанет себя так вести, я его уволю с должности будущего зятя!"

Сам молодой искусствовед критику воспринял спокойно. Напротив, Москвин заявил, что считает свой ответ хейтерам проявлением твердости. "Я отшил хейтеров. Это хорошо, когда можешь и об искусстве поговорить, и сказать: "Иди сюда!", — прокомментировал он ситуацию. О самой свадьбе юноша высказался сдержанно: "Будет, но не скоро". Между тем сама Татьяна Плаксина уже озвучила пожелания к подарку, намекнув на помолвочное кольцо стоимостью не менее одного миллиона рублей.

Любовь Успенская, вложившая много сил в поддержку и реабилитацию дочери, не намерена спешить со свадьбой. Молодому человеку предстоит доказать серьезность своих намерений, ведь певица привыкла держать под контролем происходящее вокруг ее семьи.