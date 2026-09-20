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Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК

Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК
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Незадолго до завершения голосования на нескольких избирательных участках Москвы увеличилось число желающих отдать свой голос. По данным на 19:30, повышенный поток избирателей наблюдался примерно на 15 участках из 1443. Большая часть из них расположена в новых жилых кварталах Коммунарки.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что подобная ситуация характерна для ТиНАО и возникала во время предыдущих избирательных кампаний.

Одна из причин – активное строительство и заселение новостроек. Информация о недавно сданных домах не всегда успевает попасть в реестры, поэтому пришедших на выборы жителей приходится включать в дополнительные списки. Проверка данных и оформление необходимых документов занимают некоторое время.

Избирательные участки должны закрыться в 20:00. В связи с этим граждан, которые планируют проголосовать очно, призвали успеть зайти на территорию своего участка до этого времени.

В Мосгоризбиркоме заверили, что всем избирателям, пришедшим до закрытия, дадут возможность проголосовать. При необходимости для ожидающих выделят помещения, где можно будет завершить предусмотренные процедуры.

Для включения в список избирателю необходимо предъявить паспорт с регистрацией. После проверки документов он сможет получить бюллетень и принять участие в голосовании.

В МГИК подчеркнули, что повышенная нагрузка на отдельные участки не должна помешать гражданам реализовать свое избирательное право.

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20 сентября 2026, 21:05
Общественный штаб по наблюдению за выборами✓ Надежный источник

Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы

Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы
Явка на электронное голосование в столице составила порядка 3,5 млн человек, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Избиратели, открывшие электронный бюллетень в последнюю минуту, могли завершить голосование до 20:15.

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