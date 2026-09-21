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Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа

Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Никогда не узнаешь, что на самом деле происходит за закрытыми дверями звездных семей.

55-летняя звезда шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева и ее супруг, экс-хоккеист Игорь Макаров, продолжают привлекать повышенное внимание аудитории к своей семейной жизни. За тринадцать лет совместной жизни пара прошла через череду серьезных испытаний: от красивой романтической истории до громких публичных ссор, курсов реабилитации и взаимных упреков. Однако в день рождения спортсмена теледива решила прервать затянувшееся молчание и обратилась к нему с публичным поздравлением.

Игорю Макарову исполнилось 39 лет. В своих социальных сетях Кудрявцева опубликовала пост, в котором с долей иронии высказалась о возрасте мужа и неожиданно взмолила подписчиков о помощи.

"С днем рождения, папуля. Будь счастлив каждую минуту своей жизни. 39 — прекрасный возраст. Особенно если не думать о том, что следующим будет 40. Ребят, накидайте поздравлений по-братски!" — написала телеведущая в блоге.

Просьба телеведущей о поддержке интернет-пользователей привлекла внимание таблоидов. Поклонники расценили этот жест как попытку подбодрить супруга, переживающего непростой период после завершения профессиональной карьеры.

Трудности в семье обострились после того, как Макаров ушел из большого спорта. Оставшись без привычных нагрузок, жесткого режима и крупных контрактов, хоккеист столкнулся с кризисом самоопределения. В начале 2024 года терпение Леры лопнуло: ведущая публично заявила о проблемах в отношениях, подчеркнув, что причиной кризиса стали пагубные привычки супруга.

Позже телезвезда пыталась спасти брак, отправив мужа на лечение в специализированную клинику. Однако восстановить былую гармонию оказалось непросто: Кудрявцева не скрывала, что эмоционально истощена затянувшейся борьбой за семью.

Главным связующим звеном для пары остается общая наследница — 8-летняя дочь Маша. Ради ребенка Лера продолжает бороться за сохранение отношений с мужем, который моложе ее на шестнадцать лет. Но за шутками о приближающемся сорокалетии и просьбами поддержать именинника в комментариях читается непростая семейная реальность, где супругам по-прежнему приходится преодолевать последствия затяжного кризиса.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2026, 10:43
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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