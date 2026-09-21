Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар

Коварный психологический механизм, скрывающийся в обычной семейной спальне, способен разрушить здоровье обоим супругам.



Совместная жизнь под одной крышей — это не только романтика, общие бытовые хлопоты и уютные вечера, но и невидимое глазу физиологическое взаимовлияние. Исследование специалистов из канадского Университета Конкордии показало: попытки нормализовать вес и придерживаться правильного питания могут сойти на нет из-за фактора, который многие привыкли считать сугубо индивидуальной проблемой.

Ученые провели детальное наблюдение за 204 парами, живущими в зарегистрированном или фактическом браке, сообщает ridlife.ru. На протяжении трех месяцев добровольцы, чей средний возраст составил 42 года, заполняли подробные опросники, вели дневники питания и фиксировали качество ночного отдыха. Почти 96% участников имели избыточный вес или ожирение (индекс массы тела от 25 и выше) и предпринимали попытки скорректировать рацион и повысить физическую активность.

Результаты исследования оказались весьма показательными: нарушения сна у одного из партнеров напрямую влияют на пищевое поведение второго, провоцируя срывы с диеты у обоих супругов.

Участники, страдавшие от бессонницы, на следующий день жаловались на упадок сил, снижение мотивации и сомнения в способности придерживаться здорового рациона. Однако самое любопытное заключалось в реакции их партнеров: аналогичные пищевые срывы фиксировались и у вторых половинок. Даже если второй супруг спал достаточное количество часов и просыпался отдохнувшим, он все равно сталкивался с повышенным аппетитом и тягой к калорийной пище за компанию с невыспавшимся партнером.

Причина набора веса кроется в поведенческих особенностях совместного быта. Руководитель исследовательской группы Жан-Филипп Гуэн объяснил, что лишенный полноценного сна мозг требует быстрой энергии, подталкивая человека к легкоусвояемым углеводам и жирам.

"Вероятно, это происходит потому, что партнер, который плохо спал, чаще 'соблазнял' другого вкусной, но калорийной пищей, такой как крекеры, чипсы, шоколад или конфеты", — отметил ученый.

Человек, испытывающий дефицит сна, не просто сам ищет быструю дофаминовую подпитку, но и вовлекает в этот процесс партнера. Совместный вечерний отдых перед телевизором превращается в поедание снеков. Второму супругу психологически трудно сохранять строгие пищевые ограничения, когда рядом близкий человек с аппетитом ест сладости или фастфуд.

Ученые подчеркивают: проблемы со сном в семье не стоит рассматривать как изолированную проблему одного человека. Специалисты предлагают внедрять методы нормализации сна и когнитивно-поведенческую терапию бессонницы как парную практику. Коррекция ночного отдыха у страдающего от недосыпа супруга помогает уберечь от срывов и лишнего веса обоих партнеров, сохраняя физическое здоровье и эмоциональный комфорт в отношениях.