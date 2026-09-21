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Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год

Фото: magnific.com
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Великий осенний рубеж требует предельного духовного смирения, ведь малейший проступок в этот светлый праздник способен лишить семью божественного покрова.

21 сентября православный мир встречает один из двенадцати главных праздников года — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В народном быту эта дата совпадает с праздником Осенин — второй встречей осени, Днем благодарения земли за собранный урожай, а также Пасекиным днем. Предки верили, что в этот день граница между небесным и земным миром истончается, а искренние молитвы матерей обретают особую благодатную силу.

Главные запреты: чего нельзя делать 21 сентября

В великий богородичный праздник действуют строгие канонические правила и народные обычаи:

  • Категорически запрещено резать хлеб ножом. На Рождество Богородицы праздничный каравай принято благоговейно ломать руками. Острый нож, коснувшийся свежего хлеба, по поверьям, сулит утрату мира и согласия в семье. Крошки не выбрасывали — их бережно сметали и скармливали птицам.
  • Запрещен тяжелый физический и грязный труд. Мытье полов, генеральную уборку, стирку, шитье, рукоделие, земляные работы и ремонт откладывают. День посвящают молитве, посещению храма, делам милосердия и семье.
  • Нельзя отказывать в помощи и милостыне, особенно женщинам. Богородица почитается как заступница всех матерей и обездоленных. Тот, кто проявит черствость к просящему, рискует привлечь в свой дом финансовые трудности и болезни.
  • Запрещено ссориться со свекровью или невесткой. Любые конфликты между женщинами в этот день разрушают семейный лад. Напротив, представительницам разных поколений в семье полагается проявлять взаимное уважение и обмениваться подарками.
  • Не надевайте старую, рваную или темную одежду. Встречать великий праздник в неопрятном виде считалось признаком неуважения. Предпочтение отдают светлым, чистым и праздничным нарядам.

Традиции вторых Осенин и радость плодородия

С раннего утра женщины отправлялись к берегам рек, озер и прудов, чтобы встретить Осенины. С собой несли круглый овсяный хлеб. Старшая в семье держала его в руках, а младшие пели обрядовые песни, благодаря землю за урожай и прося благословения на счастливое замужество и легкие роды. После этого хлеб делили поровну между всеми домочадцами.

Женщины, мечтающие о детях, 21 сентября усердно молились перед иконой Божией Матери о даровании потомства, а также накрывали благотворительные столы для нуждающихся. Считалось, что чистая молитва на Рождество Богородицы помогает исцелиться от душевных тревог и телесных недугов.

Пасечники к 21 сентября завершали сезон и готовили ульи к зимовке, щедро угощая свежим медом соседей и детей. Также было принято навещать молодоженов, чтобы пожелать им мира, согласия и богатого дома.

Приметы погоды на 21 сентября 2026 года

По природе в день Рождества Богородицы судили о характере всей осени:

  • Ясный и солнечный день 21 сентября — теплая и сухая погода простоит до самого конца октября.
  • Багровое небо на рассвете — к ветреной погоде и скорым затяжным дождям.
  • Утренний туман быстро рассеивается под солнцем — к устойчивому потеплению.
  • Деревья сбросили почти всю листву — зима наступит рано и окажется морозной.
  • Птицы летают высоко в небе — холода придут нескоро, а если жмутся к земле — жди скорых заморозков.

Проведите этот светлый день в душевном покое, соберите близких за общим столом, преломите хлеб с миром и поблагодарите за все доброе, что есть в вашей жизни, — тогда в доме всегда будут царить благополучие, достаток и Божья благодать.

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21 сентября 2026, 00:05
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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