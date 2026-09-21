Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России

В Сети всплыла шокирующая правда о тайном бегстве наследника Меньшовой.



Обсуждение вокруг имени актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой стремительно набирает обороты. Знаменитость, известная своими принципиальными рассуждениями на общественно-значимые темы, оказалась под шквалом жесткой критики со стороны интернет-пользователей. Причиной негодования аудитории стали вскрывшиеся факты, которые многие сочли ярким проявлением двойных стандартов.

Ранее в одном из резонансных интервью Юлия Владимировна жестко высказалась о мужчинах, спешно покинувших Россию осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Актриса эмоционально осудила решение эмигрантов, назвав такой шаг проявлением малодушия и предательством.

"Как вы будете в глаза смотреть мамам?" — эмоционально обратилась к уехавшим соотечественникам телеведущая, раскритиковав их позицию.

Однако вскоре пользователи социальных сетей обратили внимание на события внутри самой звездной семьи. Пока артистка публично отчитывала чужих сыновей, ее собственный наследник рассматривал аналогичные сценарии. Блогеры обнаружили публикации, свидетельствующие о том, что сын телеведущей Андрей Гордин осенью 2022 года также выезжал за пределы страны.

В Сети появились скриншоты сообщений из тематических групп по релокации, где аккаунт, предположительно принадлежащий Гордину, активно интересовался маршрутами выезда через Казахстан. Кроме того, пользователя волновали вопросы аренды жилья в Турции и способы перевода денежных средств на зарубежные счета.

Обнародование этих переписок вызвало бурную реакцию общественности. Пользователи Сети выразили возмущение контрастом между публичной риторикой артистки и реальными действиями ее семьи. Комментаторы резонно поинтересовались, почему строгие моральные оценки телеведущей не распространяются на ее близких.

В результате выстроенный в медиа образ бескомпромиссного патриота подвергся серьезным сомнениям. Аудитория ждет от Юлии Меньшовой открытых комментариев по поводу сложившейся ситуации, отмечая, что восстановить прежний уровень доверия зрителей после такого скандала будет крайне непросто.