Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России

Ефремов тяжело болен Тесты Поклонники Чуриковой бьют тревогу из-за ее могилы Игры Сонник

Топ новостей недели

"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой "Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в ПетербургеЧерная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге

Лента новостей

Понедельник 21 сентября

13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК 18:01Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 15:21Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором 12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 06:54Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 17:38Заложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 22:33В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком 19:36Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 17:33Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 16:02"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника 14:21"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой 12:30Никаких сервизов: стартовало всенародное голосование за лучшие подарки ко Дню учителя 10:40Опасная зараза заставила Эвелину Бледанс запереться дома: Не поняла, как подхватила 09:16В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу 08:43Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором 00:59Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 20:04Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 20:04Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму 17:31Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке 16:04Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками 15:22Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки 14:37Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери 14:10В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей 13:07Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия 10:45Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым 09:26"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 00:33Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова 17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Требование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября 14:20Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 12:28"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России

Юлия Меньшова. Фото: kino-teatr.ru
141

В Сети всплыла шокирующая правда о тайном бегстве наследника Меньшовой.

Обсуждение вокруг имени актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой стремительно набирает обороты. Знаменитость, известная своими принципиальными рассуждениями на общественно-значимые темы, оказалась под шквалом жесткой критики со стороны интернет-пользователей. Причиной негодования аудитории стали вскрывшиеся факты, которые многие сочли ярким проявлением двойных стандартов.

Ранее в одном из резонансных интервью Юлия Владимировна жестко высказалась о мужчинах, спешно покинувших Россию осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Актриса эмоционально осудила решение эмигрантов, назвав такой шаг проявлением малодушия и предательством.

"Как вы будете в глаза смотреть мамам?" — эмоционально обратилась к уехавшим соотечественникам телеведущая, раскритиковав их позицию.

Однако вскоре пользователи социальных сетей обратили внимание на события внутри самой звездной семьи. Пока артистка публично отчитывала чужих сыновей, ее собственный наследник рассматривал аналогичные сценарии. Блогеры обнаружили публикации, свидетельствующие о том, что сын телеведущей Андрей Гордин осенью 2022 года также выезжал за пределы страны.

В Сети появились скриншоты сообщений из тематических групп по релокации, где аккаунт, предположительно принадлежащий Гордину, активно интересовался маршрутами выезда через Казахстан. Кроме того, пользователя волновали вопросы аренды жилья в Турции и способы перевода денежных средств на зарубежные счета.

Обнародование этих переписок вызвало бурную реакцию общественности. Пользователи Сети выразили возмущение контрастом между публичной риторикой артистки и реальными действиями ее семьи. Комментаторы резонно поинтересовались, почему строгие моральные оценки телеведущей не распространяются на ее близких.

В результате выстроенный в медиа образ бескомпромиссного патриота подвергся серьезным сомнениям. Аудитория ждет от Юлии Меньшовой открытых комментариев по поводу сложившейся ситуации, отмечая, что восстановить прежний уровень доверия зрителей после такого скандала будет крайне непросто.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2026, 13:32
Юлия Меньшова. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / НеМалахов Плюс• Требует проверки

По теме

"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом

Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа

Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа
Никогда не узнаешь, что на самом деле происходит за закрытыми дверями звездных семей. 55-летняя звезда шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева и ее супруг, экс-хоккеист Игорь Макаров, продолжают привлекать повышенное внимание аудитории к своей семейной жизни.

Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике
Очередная ночная феерия скандальной танцовщицы на закрытой тусовке едва не закончилась вызовом скорой помощи и вызвала небывалую бурю народного гнева. 50-летняя экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику, наглядно доказывая, что общепринятые правила поведения — не для нее.

Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год

Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год
Великий осенний рубеж требует предельного духовного смирения, ведь малейший проступок в этот светлый праздник способен лишить семью божественного покрова. 21 сентября православный мир встречает один из двенадцати главных праздников года — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю

Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю
Аделина Панина рассказала "Дни.ру", что наступающие семь дней станут моментом истины для каждого знака зодиака. Грядущая неделя диктует жесткие, но спасительные правила: пришло время сбросить балласт чужих ожиданий, заявить о своей истинной ценности и потребовать от жизни максимума.

Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором

Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором
Внезапно подскочившая перед важным совещанием температура и раздирающая боль в горле могут оказаться не коварной вирусной атакой. Утро понедельника для многих начинается по знакомому сценарию: звонок будильника вызывает тоску, в висках пульсирует тяжесть, першит в горле, а температура внезапно ползет вверх.

Выбор читателей

20/09ВскБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 20/09ВскСлезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 19/09СбтЗаложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 19/09Сбт5 книг, которые создадут осеннее настроение 20/09ВскОвны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 21/09ПндВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике