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Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это

Фото: magnific.com
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Двадцатый день сентября может превратить жизнь в бесконечную черную полосу, если пренебречь древними денежными запретами и обидеть священное растение наших предков.

В православном месяцеслове 20 сентября вспоминают мученика Созонта и преподобного Луку Глубокореченского. В народном календаре праздник получил звучное имя — Луков день или Созонт. К этой поре крестьяне заканчивали сбор урожая репчатого лука на огородах, сушили его и убирали на зимнее хранение. На Руси лук почитали не просто как доступную пищу, но и как надежный природный оберег от дурного глаза, хворей и недугов.

Строгие запреты: чего нельзя делать 20 сентября

Энергетика Лукова дня связана с сохранением семейного достатка и здоровья, поэтому к бытовым мелочам относились с особым вниманием:

  • Категорически запрещено давать взаймы хлеб и деньги. Это главное финансовое табу 20 сентября. Тот, кто отдаст из дома буханку хлеба или монеты, рискует вместе с ними выпустить семейную удачу. Считалось, что до весны в таком доме могут поселиться непредвиденные траты.
  • Не сжигайте луковую шелуху до окончания уборки. Считалось, что если бросить шелуху в печь, пока лук еще лежит на грядках или сушится в сарае, урожай начнет портиться.
  • Не хвастайтесь здоровьем, достатком и успехами. Публичное бахвальство 20 сентября сулит сглаз и скорые потери.
  • Девушкам нельзя дарить лук чужим людям. По поверьям, девушка, отдавшая луковицу из дома в чужие руки, рискует долго оставаться без пары.
  • Не оставляйте обувь у порога носками к выходу. Предки верили, что так можно случайно "выставить" мир и благополучие за пределы жилища.

Традиции и обряды: как привлечь силу и здоровье

20 сентября считалось полезным съесть хотя бы кусочек свежего лука с солью и черным хлебом. В народе говорили: "Лук от семи недуг" и "Лук да баня все правят". Верили, что острый сок защищает организм перед осенними холодами и укрепляет силы.

Хозяйки пекли луковые пироги, варили похлебки и угощали семью. Традиционным занятием было плетение луковых кос: золотистые связки развешивали на кухне и у входной двери. Считалось, что аромат лука очищает воздух в избе и защищает дом от недобрых взглядов.

Приметы погоды на 20 сентября 2026 года

По луку и поведению птиц предки определяли характер предстоящей зимы:

  • Много толстой и плотной шелухи на луковицах — зима окажется морозной и затяжной.
  • Шелуха тонкая и легко рвется — жди мягкой зимы с частыми оттепелями.
  • Журавли летят высоко, медленно и курлычут — осень будет долгой и теплой.
  • Шишки на елях закрыты плотно — к скорым заморозкам.
  • Облака плывут низко над землей — к затяжному ненастью и холодному дождю.

Проведите этот день в спокойных домашних хлопотах, наведите порядок в запасах и соберите семью за сытным обедом, чтобы в доме всегда царили мир, здоровье и достаток.

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20 сентября 2026, 06:54
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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