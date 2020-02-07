Совет на выходные 8-9 февраля 2020 года

Основной опасностью, грозящей испортить эти выходные, будут ваши собственные эмоции. От того, насколько вам удастся их обуздать, зависит то, каким будет ближайший уик-энд.

"Кого-то может обуять желание пожалеть самого себя. Будет казаться, что вам не везет, с вами поступают несправедливо, и ваши усилия никто не ценит. Причем, "накрыть" подобным настроением может как при наличии внешнего триггера, так и при его отсутствии. В последнем случае мы обойдемся собственными мыслями и "удачно" спровоцируем себя сами", - предупреждает синхролог Наталья Ковалева.

Если вас захлестывает подобное настроение, помните, что, в первую очередь, это ваши собственные, и никто кроме вас не сможет с ними справиться. Ответственны за настроение в первую очередь вы сами, а не кто-то другой.

Даже если действительно существует некая внешняя ситуация, провоцирующая вас размышления о тщетности всего сущего, помните, что негативные мысли вряд ли зададут вам необходимый тон и придадут энергии для того, чтобы вы действительно могли что-то изменить. Если же выраженного повода для грусти и уныния нет, и на вас просто что-то "накатило", то не лучше ли встряхнуться и не портить себе выходные?