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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января

Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Последняя неделя непростого 2020 года пройдет на удивление бодро и легко. Сатурн и Юпитер, обосновавшись в Водолее, будут менять атмосферу вокруг нас в соответствии с этим поверхностным воздушным знаком. Мрачная тень Козерога будет постепенно уходить. У большинства людей появится новогоднее настроение, вера в лучшее, а вчерашние тревоги и стрессы на время забудутся.
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Единственное "но": если вы не успели купить подарки, сделать прическу или выбрать новогодний наряд, не делайте этого в понедельник, когда Луна и Венера будут противостоять друг другу. Перенесите все на вторник, но имейте в виду, что звезды будут склонять вас к самым ярким, оригинальным, и весьма недешевым вариантам.

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В Новогоднюю ночь, как обычно, Солнце проследует через королевский градус Козерога. Традиция загадывать желания в этот день вовсе неслучайна с точки зрения астрологии: Козерог – знак основательный, так что энергия, правильно направленная в цель, обязательно получит мощную поддержку звезд. Совет от гороскоп на неделю: мечтайте, загадывайте, планируйте, не стесняясь просите у Вселенной поддержки!

А вот 1 и 2 января на этот раз могут быть омрачены недоразумениями, вроде забытых в такси телефонов и перчаток, или разборками с родственниками, гостями по совершенно ничтожным поводам. Провоцировать на это нас будет Меркурий, попадающий в первые дни Нового года в разрушительный градус Козерога, рассказала астролог Лилия Любимова. Будьте очень внимательны и толерантны, не спешите конфликтовать и ругаться.

Закончится неделя гармонично: взаимная поддержка Солнца, Луны и Урана в земных знаках будет своеобразным каркасом, благодаря которому все и будет держаться. Воскресенье, 3 января, желательно посвятить планированию будущего. Луна и Уран усилят интуицию, Солнце придаст уверенности. Переводите мечты в конкретные планы на год, рекомендует гороскоп на неделю.

Овен

В предновогоднюю неделю трудно выделить время на что-то, кроме праздничных хлопот, но все же постарайтесь найти возможность уединиться и поразмышлять над событиями 2020-го. Праздничные дни звезды советуют провести максимально тихо, в кругу семьи, без экстрима и больших компаний.

Телец

Всю неделю вас будет поддерживать Солнце, а значит, вы сможете всегда отстоять свою точку зрения, всюду будете успевать и отлично соображать. Посвятите эти дни темам, которые считаете по-настоящему важными. Встречать Новый год гороскоп на неделю рекомендует непривычным способом или в новом месте.

Близнецы

Понедельник и вторник могут принести некомфортные для вас ситуации, поэтому лучше на эти дни не планировать ничего важного. Следите за своими тратами – деньги будут утекать, как вода сквозь пальцы, если вы не примете меры. В Новогоднюю ночь будьте снисходительны к своим близким.

Рак

Дни, когда Ракам нужно быть особенно внимательными, это среда и четверг. Предупреждение от гороскопа на неделю: не позволяйте мелочам выбивать вас из колеи, настройтесь изначально на позитив и здравый смысл. Загадывайте желания, связанные с личной жизнью, и вообще отдавайте в эти дни приоритет отношениям с любимым человеком.

Лев

Аккурат в новогоднюю ночь в ваш знак пожалует Луна. Не дайте ей поколебать ваше праздничное настроение, возьмите все лучшее от этой планеты – проницательность, мягкость, душевность. Вам важно хорошенько подготовиться к празднику, чтобы вы были довольны всем, что вас окружает.

Дева

В течение этой недели многим Девам захочется уволиться и поменять работу. Если это не планировалось раньше, воздержитесь от такого шага – к концу каникул ситуация изменится, и ваш настрой тоже, гласит гороскоп на неделю. Вот тогда и примите решение. Встречайте Новый год весело – это создаст правильные настройки на будущее.

Весы

Главные события этой недели будут касаться дома, членов семьи. Вас ждут хлопоты, поездки по городу, решение бытовых вопросов. Новогоднюю ночь обязательно проведите дома, а если есть возможность – с родителями, бабушками и дедушками. Эта обстановка придаст сил на весь будущий год.

Скорпион

Скорпионы будут много передвигаться и общаться в последние дни 2020 года. В то же время это идеальная неделя для духовных практик, работы со своей интуицией, попыток разобраться в себе. Будьте внимательны, загадывая желание в ночь на 1 января, – вероятность его исполнения очень высока, утверждает гороскоп на неделю.

Стрелец

Тема денег, покупок, подарков будет очень актуальна для вас. Также возможно, что вы будете решать рабочие вопросы вплоть до боя курантов, чем можете вызвать недовольство своих близких. Звезды рекомендуют встречать Новый год на трезвую голову – одного бокала шампанского будет достаточно.

Козерог

Солнце и Меркурий по-прежнему в вашем знаке, а вы – в центре внимания. Постарайтесь на этой неделе не перегружать себя делами. Выключите свой перфекционизм, позвольте себе высыпаться и вовремя возвращаться домой. Загадывайте очень смелое желание, радикальные перемены – гороскоп на неделю говорит, что время для этого пришло.

Водолей

Водолеев в предпраздничную неделю ждет один подводный камень. Это отношения в семье. Звезды предупреждают о риске ссор или обид, разногласий с родными и близкими. Если вы встречаете Новый год вдали от дома, это идеальный формат. Следующий год – ваш, вот и сосредоточьтесь на себе.

Рыбы

Рыбам неделя принесет многочисленные контакты. Вы будете рассылать множество поздравлений и получите в отчет не меньше. Удачными будут прямые эфиры и посты в соцсетях – ваша самооценка укрепится. В Новогоднюю ночь вам может открыться будущее, прислушивайтесь к голосу интуиции, рекомендует гороскоп на неделю.

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25 декабря 2020, 23:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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