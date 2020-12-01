2021 год – какой он будет? Такой, как сам представитель этого года: сильный, решительный, надежный. Бык – успешен, когда принимает решения согласно своим принципам. Амбициозный, но консервативный; стабильный, но способный на агрессию. Явно, что простым этот год никак не может быть, друзья. Но все же в сторону стабильности мы направимся. Гороскоп на 2021 год дает надежду на финансовое благосостояние. Бык – семейный знак, поэтому ожидаем укрепления и в этой сфере.

Нельзя сказать, хороший это или плохой год. Как и о годе предыдущем. Есть много нюансов, различных точек зрения, а также интерпретаций одних и тех же событий или предсказаний звезд. Поэтому я считаю, что нужно слушать себя, опираться на гороскоп, взвешивать ситуацию, а затем принимать решения. Кроме вас самих вас так хорошо никто не знает! Я даю обобщенный гороскоп по знакам зодиака, и при желании вы можете заказать индивидуальный. Там будет рассмотрена лишь ваша жизнь и судьба. Как известно, "если вы не управляете звездами, то звезды управляют вами".



ПО ТЕМЕ Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Предыдущий год был не без сюрпризов. И в следующем году гороскоп по знакам зодиака отмечает, что мы все же вступим в более стабильный период. Хотя на круги своя уже, конечно, не вернемся, рассказал астролог Олег Персидский.

Овен (21.03 – 19.04)

Здоровье



Не стоит пренебрегать своим крепким здоровьем: если можно обойти, отстраниться, то сделайте это. Вы обязаны беречь свои нервы, ведь спокойное самочувствие – залог здоровья.

Берегите лимфатическую систему: она также влияет на организм в целом.

Вторая половина года раскроет и без того выдающиеся физические способности Овнов. Можно пробовать себя в каких-то соревнованиях и победить, – конечно, не без усилий. Однако помните, что перенапряжение – опасно.

Карьера и финансы

Раскрепощенность Овнов поможет трансформировать любимое дело в доходный бизнес.

Гороскоп на 2021 год сообщает, что первая половина года – полна работы и хороших результатов труда.

Окружение будет вдохновлять, врожденные упрямство и целеустремленность помогут идти вперед. Ожидайте явное движение вверх по карьерной лестнице. На этом пути придется выбирать из нескольких противоречивых вариантов: просто будьте честны перед самим собой и законом. И забудьте про спонтанные траты: Бык такое не любит.

Начало года принесет перемены, придется привыкать к чему-то новому, в том числе к своим новым целям.

Ближе к концу января и начало февраля, а также конец лета – и до середины осени – Овнов ожидают спонтанные проблемы, которые придется скрупулезно решать по мере поступления. В середине лета гороскоп по знакам зодиака предлагает вспомнить о вреде необдуманных поступков: новые денежные поступления могут вскружить голову.

Будьте готовы к не очень порядочному обращению начальства: не натворите дел в ответ!

Октябрь – месяц для труда, несмотря на подпортившиеся отношения с коллегами на работе.

Во второй половине года Овны начнут понимать суть произошедших изменений с января до июня. На вас найдет озарение, способное помочь занять руководящую должность. Гороскоп на 2021 год советует: идите к цели!

В конце года возможно увольнение из-за конфликта "начальник-подчиненный".

Отпуск планируйте заранее: вам обязательно нужна передышка.

Ваш враг – стремление рискнуть. Благо, в 2021 году рисковать особо не придется. Начните то дело, которое давно намеревались начать! В первой половине года придется мотивировать себя самостоятельно, иначе доход будет не очень большой. Во второй половине года вы будете испытывать некое влияние извне, поэтому стоит воспользоваться этим: прислушивайтесь к мнению других, просите о помощи. Не ленитесь!

Любовь

Будут взлеты и падения, страсти и переживания. Не стоит заводить курортные романы. В начале года есть вероятность появления в поле зрения бывшей пассии. Не стоит тратить на нее время. Вас ожидает множество новых знакомств: контролируйте эмоции и чувства. Гороскоп на 2021 год предостерегает: не стоит вступать в параллельные отношения. Гармония в личной жизни ожидается в середине года. А конец года увенчается разногласием, способным привести к разрыву. Причина – в вас, в финансах.

Телец (20.04 – 20.05)

Здоровье

Здоровье не подведет, но нужна постоянная внутренняя работа над успокоением нервов. Сдерживайтесь, не стоит тратить силы на распыление своих эмоций. Вторая половина года заставит вас обратить внимание на свой ЖКТ. Поэтому с настороженностью относитесь к тому, что вы употребляете в пищу. Лучше направьте свое внимание на диетическое питание. Не нужно уходить с головой в спорт: особых свершений не предвидится. Лучше побольше медитировать, ходить.

Карьера и финансы

Начало года охарактеризуется неожиданными поворотами в карьере: это может быть изменение планов, источника ресурсов. Ваша сила – в упорстве. Подстраивайтесь под ситуацию, и – активнее вперед!

Тельцы умеют доводить начатое до конца, когда не отвлекаются на удовлетворение мимолетных удовольствий. А финансовый капитал сам себя не наработает! Поэтому особенно в июле будьте готовы хорошенько поработать над заключением правильных сделок. Но помните, что ваши друзья – далеко не лучшие партнеры по бизнесу. Больше отдавайте, чтобы больше получать. Первая половина года научит вас прислушиваться к мнению остальных, но в то же время быть свободным от него. Гороскоп по знакам зодиака напоминает: максимум действий = максимум возможностей. Мотивируйте себя на успех и не связывайте дружбу с бизнесом.

Начните новый проект в начале весны и уже к концу вы добьетесь невероятного успеха!

Вторая половина 2021 года охарактеризуется положительными моментами в карьере. Просто продумывайте свои поступки, поменьше спонтанности и лишних эмоций. Гороскоп на 2021 год рекомендует в бизнесе уделить внимание охране и бухгалтерии.

Новая должность в 2021 году – легко! Какой-то дополнительный доход – тоже!

Отпуск планируйте только на вторую половину года.

Любовь

Тельцы жаждут сердечной привязанности. И в 2021 году дождутся ее. Причем могут даже пойти на возобновление старых отношений, ведь не очень-то любят новшества. Вас ожидают мелодрамы, бури эмоций, будет совсем как в студенчестве! Семейные Тельцы также испытают весь спектр чувств со своей половинкой. В марте гороскоп по знакам зодиака считает, что у вас могут зародиться глубокие чувства, но не спешите претворять все мечты в реальность, лучше это делать постепенно. А вот октябрь – максимально страстный месяц для вас в новом 2021 году.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Здоровье

Рассчитывайте на себя. Слушайте себя. Ваш организм – индивидуальный. Лето 2021 – переломный период для вашего здоровья в хорошем смысле этого слова. Вы вполне можете познакомиться с какой-либо оздоровительной практикой и начать ей посвящать свое время. Ваш организм, безусловно, будет вам благодарен. Вы поможете себе и другим тоже.

Карьера и финансы

Вы привыкли паниковать по любым причинам. И это будет отодвигать ваш успех. Поэтому старайтесь быть более трезвомыслящим и смотрящим вперед. Не бойтесь новых сфер деятельности. Появится заработок, связанный с коммуникациями. Это вам подходит. Когда втянетесь, будете ещё и заводилами на бизнес-вечеринках). В любом случае не отказывайтесь от поступающих предложений по дополнительному заработку. Гороскоп на 2021 год советует ждать разрешения тянущихся вопросов в финансовой сфере, в том числе зарплаты. Вам нужно лишь заручиться терпением, не лезть на рожон: лучше действовать мягко и продуманно.

По карьере вам помогут продвинуться ваши способности, профессионализм и честность. Поэтому не ведитесь на интриги, вам это не нужно. В первой половине грядущего года у вас получится взлететь по карьере, но вы получите не совсем то, чего ожидали. Вторая половина года – покажет вам, что легко ничего не дается. Принимайте правильные решения, идите навстречу цели, берите свое – тогда будет результат. Гороскоп по знакам зодиака уверен, что все в ваших руках. По финансам год обещает быть богатым на соблазны. Поэтому доверьте свои деньги проверенному человеку.

Любовь

Год Быка подарит эмоции, они не дадут покоя. Захочется свободы. И вас будет тяготить любой вид привязанности и зависимости. Особенно вас не устроит общение со скучными партнерами. И вы найдете того, кто будет неординарен и интересен вам. Не сказать, что вы будете полностью подходить друг другу, но этот союз станет яркой страничкой в вашей жизни. Конечно, такие отношения для создания брака не подходят. Но вас это совсем не будет беспокоить.

В марте можно гороскоп на 2021 год советует смело менять свой образ жизни, стиль, взгляды. Это месяц полной свободы для вас. В начале зимы 2021 года лучше раздать все долги.

Рак (22.06 – 22.07)

Здоровье

Здоровье в целом в течение года не подведет Раков. А во второй половине года они и вовсе будут на пике своих физических возможностей. Один совет – поменьше эмоциональности. Она может помешать продвинуться вперед. То, что со здоровьем в грядущем году будет все отлично, не означает, что можно им не заниматься: обязательно необходима профилактика. Подойдет все, что душе угодно: закаливание, народные средства, эзотерические практики. Гороскоп по знакам зодиака рекомендует беречь конечности от переохлаждения и травм.

Карьера и финансы

Символ грядущего года – Бык – схож по практичности и осторожности с самим Раком. Поэтому год в целом – удачен, в том числе и для каких-то старых долгов: есть вероятность, что вам вернут деньги. Правильно инвестируете – получите прибыль! Год – денежный, но не забывайте помогать другим, тогда справедливый Бык будет доволен.

Продвижения по карьере ожидаются. Конечно, не без усилий. Интуиция в грядущем году не раз спасет ситуацию и выведет вас на новый уровень.

В первой половине года вы пройдете проверку на профессионализм. И если все в порядке, то дальнейшие достижения будут легкими. В других случаях вы просто поймете, где у вас пробелы и что можно с этим поделать. Ради цели – идите к начальству, изложите ситуацию: вы достойны, чтобы быть на желаемой должности.

Времени на отдых может не найтись, поэтому старайтесь устраивать его себе при первой же возможности. Поймайте волну удачи и оставайтесь на ней. Вам очень важно понять, что жизнь – это движение. И тут без перемен не обойтись. Ваш доход в году Быка будет зависеть именно от этого: кардинальных перемен. Во второй половине года – вы уверенно покажете, на что способны, какими возможностями владеете. Гороскоп на 2021 год советует заручиться поддержкой родственников и близких, чтобы блистать и дальше!

Любовь

Вы будете целеустремленно двигаться в нужном направлении. И в любви тоже: вас не будет пугать отказ, тем более что через время этот отказ обязательно сменится на обратную реакцию. Не раз в грядущем году будет ситуация выбора между новыми отношениями и продолжением старых. Гороскоп по знакам зодиака отмечает: только вам решать, что предпочесть.

Отпустите себя и шагните навстречу любви. Июль – месяц работы, когда лучше не отвлекаться на другие занятия. Октябрь – благоприятен для романтичных встреч. Декабрь – время приятных и весомых трат.

Лев (23.07 – 22.08)

Здоровье

Год Быка – будет неярким на события, но все же надо стараться контролировать свои эмоции: думать, в чем выходишь на улицу в морозную погоду. Весна – время, когда есть вероятность заработать травму на рабочем месте, поэтому стоит быть более ответственным, не более.

Первая половина 2021 года будет в целом благоприятным временем, чтобы заняться прокачкой своего здоровья – профилактикой заболеваний различного рода. Во второй половине гороскоп по знакам зодиака отмечает, что вы попробуете обратиться к нетрадиционной медицине. В конце года ожидайте всплеск эмоций, который поднимет вам настрой, а с ним и иммунитет!

Карьера и финансы

Считается, что Львы всегда имеют деньги. У вас врожденное мышление – богатого человека. И 2021 год будет этому очередным доказательством. Вам повезет и с развитием бизнеса, и в делах карьеры. Главное, не ввязываться в азартные игры. А в остальном – меняйте сферу деятельности, место работы, – легко и без сожалений.

В конце года ждите повышения доходов и статуса.

В первой половине года лучше не планировать многого. Живите интуитивно, двигайтесь по течению. Развивайте свои навыки, умения. Они вам очень пригодятся в этом году. Во второй половине уже можно строить планы и разрабатывать стратегии: придется уделить внимание бывшим партнерам. Однозначно можно сказать, что вторая половина года будет более увлекательной и нескучной.

2021 год может ударить по финансам, но ненадолго. Вы быстро адаптируетесь к новым обстоятельствам. Стоит вспомнить какие-то задумки и, может быть, начать новое дело, проект. При принятии решений лучше пользоваться разумом, а не эмоциями. Также помогут рекомендации друзей. В любом случае лучше не рисковать. Гороскоп на 2021 год отмечает, что к концу нужно будет поднажать, поработать хорошенько, тогда можно будет получить очень хорошие перспективы к дальнейшему росту и в бизнесе, и по карьере.

Любовь

В году Быка вы точно не будете одни. Даже при желании остаться в свободных отношениях вас поджидает эмоциональная привязанность с интересным партнером. Также ждите появления тайного воздыхателя, который уже давно к вам неравнодушен.

Январь обещает быть продуктивным, поэтому не тратьте время на долгие празднования Нового года. Гороскоп по знакам зодиака уверен, что весной вы встретите человека, с которым есть перспектива остаться надолго в близкой связи.

Июль – месяц, когда вам будет везти в бизнесе! А в октябре – наводите контакты, вам это пригодится.

Дева (23.08 – 22.09)

Здоровье

Разберитесь в причинах своих болезней – и будет гораздо легче устранить их. 2021 год не будет гладким в плане здоровья: прислушивайтесь к себе чаще. И лучше заранее не планировать отпуск. Лишний раз не рискуйте. Гороскоп по знакам зодиака отмечает, что летом – под прицелом ваш ЖКТ, поэтому будьте бдительны. Осенью есть вероятность заработать авитаминоз. В связи с этим лучше заранее предвидеть потенциальные проблемы со здоровьем и постараться сделать профилактику.

Карьера и финансы

Бык и Дева – во многом схожи: оба практичны, не транжиры, рациональны, расчетливы, собранны. Любое дело доведут до ума. Поэтому год однозначно успешный. Лето закончится очень интересным проектом, серьезно занявшись которым, получится прекрасно прокрутить свои финансы, получив хорошую прибыль.

В этом году рассчитывать только на себя – дело малоперспективное. Гораздо лучше сделать упор на налаживание нужных контактов, заключение сделок. Имейте в виду, что при такой тактике вы уже летом будете пожинать плоды успеха. Постарайтесь быть более открытым общению, и тогда в первой половине 2021 года у вас не будет проблем ни с финансами, ни с ростом по карьерной лестнице. В этот период вам будут встречаться люди, доверять которым не следовало бы, поэтому общение – общением, но будьте бдительны. Гороскоп по знакам зодиака отмечает, что придется, скорей всего, выйти из зоны комфорта, подумать о том, "с кем я работаю".

Во второй половине года все будет зависеть от того, насколько была безупречна стратегия поведения в первой. Просто помните, что лучше не рисковать и не принимать быстрых решений. Под конец года вы должны отдавать себе отчет в том, что начатые проекты стали успешными. И только после этого беритесь за что-то новое.

В целом по году Быка: будут моменты, когда почувствуете определенный риск, негатив, но верьте, что все придет в норму (просто нужно найти компромисс, не оставив себя в проигрыше). Гороскоп на 2021 год напоминает общие правила: не стоит сильно эмоционировать, а также стараться добиться чего-либо нечестным путем. И уже в первые месяцы года активно займитесь работой!

Любовь

Девы – практичные, расчетливые, именно поэтому не торопятся обзавестись второй половиной. Им трудно впустить в свою жизнь кого-либо, пока не встретят "того самого", подходящего. В 2021 году есть возможность повстречать человека, который заинтересует своими взглядами на жизнь и станет либо партнером, либо просто хорошим другом. А также вероятен роман с не очень перспективным партнером, но он долго не продлится.

Февраль – месяц, когда придется кого-то учить своему опыту и навыкам.

В апреле постарайтесь вложиться в себя, свои перспективы. Гороскоп на 2021 год советует в июне отдохнуть! Ноябрь – месяц коммуникаций, поэтому будьте на всевозможных светских вечеринках: там вы встретите много полезных вам людей.

Весы (23.09 – 22.10)

Здоровье

2021 год в плане здоровья пройдет гладко. Исключая те случаи, когда сами Весы из-за эмоционального раздрая будут портить себе самочувствие. А раздрай – из-за сомнений в себе, в правильности своих решений.

Первая половина года – это простуды. Поэтому совет: проверяйте прогнозы погоды, прежде чем одеваться и выходить на улицу. А также контролируйте свои эмоции. В целом первая половина года – удачная для проведения манипуляций со своим организмом (вы будете легко восстанавливаться после них). Спокойно занимайтесь спортом, тренировки вам тоже будут даваться очень легко). Во второй половине гороскоп на 2021 год предрекает, что будет проще: вы станете спокойней, уверенней; продолжайте и дальше использовать здравый смысл при принятии решений, вам не нужны импульсивные действия. Проблем со здоровьем в этот период не будет совсем.

Карьера и финансы

По поведению Весов никогда не скажешь, какое у них финансовое положение: они могут преподносить себя по-разному. Это щедрый знак зодиака. Будьте бдительны, Весы: в грядущем году осторожнее с выбором круга общения. Вашим доверием могут захотеть воспользоваться. Просто доверяйте интуиции, она вас не подведет. Взлет по карьерной лестнице возможен при условии, что вы разберетесь в своих профессиональных навыках (вы уже ими обладаете!), останется их чуть подкорректировать, и желаемая должность – уже у вас! Это касается и бизнесменов (возможен рывок на более высокий уровень дохода), и вашей зарплаты, если вы в найме.

В первой половине 2021 года вам предстоит поставить перед собой определенные цели, которые выведут вас на новый этап. Не смотрите за темпом достижения желаемого, главное – верная цель! Не спешите. Во второй половине года будет легче: вы просто и спокойно будете идти за тем, чтобы забрать "вам причитающееся". Гороскоп по знакам зодиака рекомендует отбросить все остальные дела, выставить границы своим навязчивым знакомым и родственникам: вам нужно уделить сейчас основное внимание именно карьере. Это шанс, который упускать никак нельзя.

В финансовой сфере 2021 год ознаменуется сложностью выбора направления из двух очень перспективных. Просто уделите этому время, взвесьте все пункты и критерии, и вы без труда (и без лишних эмоций!) сможете принять верное решение.

Любовь

Активность в других сферах заставит семейных Весов быть дома послушными и зависимыми. Вам будет хотеться заботы по отношению к себе, а также разнообразия. Весы любят, когда партнер их удивляет.

Если вы одиноки, то это вас не огорчает. Однако и не значит, что вы не захотите серьезных отношений: нужно лишь встретить ту самую, "интересную" личность, с которой возникнет желание побыть вместе. А таких возможностей будет очень много, поэтому гороскоп на 2021 год советует всегда выглядеть великолепно, чтобы не упустить свое счастье.

В феврале вы обретете друга и товарища. Март заставит влюбиться, а в августе можно начинать учебу и самосовершенствование. Декабрь лучше использовать как время отдыха – вы наконец можете себе позволить отдохнуть, проделав столько работы!

Скорпион (23.10 – 21.11)

Здоровье

Год Быка не принесет каких-то сложных проблем со здоровьем. Просто слушайте свою интуицию. В первой половине года у Скорпионов-спортсменов могут быть профессиональные травмы. И даже пропуск соревнования в связи с этим. Во второй половине года вы заинтересуетесь новым видом спорта, или у вас появится увлечение, навык. Гороскоп на 2021 год может дать вам совет: не нужно сильно усердствовать, выберите золотую середину. Тогда ваш организм вас поблагодарит хорошим самочувствием и иммунитетом.

Карьера и финансы

Скорпион может достичь всего, чего захочет. Даже когда никто его не поддерживает, Скорпион идет к цели и добивается ее. В 2021 году также будут недопонимания со стороны знакомых и родственников, но это не смутит вас. К концу года вы выйдете в прибыль.

В 2021 году вы сможете реально повысить свой профессионализм: начните год с командной работы, не стоит сейчас зацикливаться на денежном вознаграждении. В первой половине года к вам поступит заманчивое предложение по смене занимаемой должности, и вам стоит согласиться, однако эта должность может и не быть вашей конечной целью. Через какое-то время у вас будет шанс снова изменить курс, вот и воспользуетесь им.

Скорпионы-бизнесмены, вам лучше подумать о заключении новых контрактов с новыми бизнес-партнерами. Думайте в первую очередь о выгоде. Вторая половина года ознаменуется усердной работой. Не сомневайтесь в том, что в результате останетесь в выигрыше. Главное в этот период – быть расчетливым и думать наперед. Есть риск попасть к мошенникам, поэтому гороскоп на 2021 год советует быть аккуратнее с новыми знакомствами. Финансовая сфера будет в порядке на протяжении всего грядущего года, вам просто нужно оставаться спокойным и контролировать свои действия, оставив эмоции на потом. К лету доход точно вырастет. И затраты на его получение будут не столь великими.

Любовь

В году Быка одинокий Скорпион, привыкший к одному роману за другим, вдруг решит предпочесть серьезные отношения. Белый Металлический Бык усилит нежность и интерес Скорпиона к обустройству домашнего уюта, семейным ценностям. Скорпиону больше подойдет тот партнер, что чуть слабее, так как Скорпион привык быть лидером в любой компании.

Февраль – лучшее время для творчества. В марте – есть шанс вдохновить своего партнера на романтичные поступки, для этого нужно всего лишь самому устроить какой-то приятный сюрприз второй половине. Гороскоп по знакам зодиака отмечает, что лето – время для путешествий. Конец осени – начало зимы – время, полное вдохновения. Гороскоп на 2021 год отмечает, что вы будете полны новых идей и положительных эмоций.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Здоровье

Доверяйте своим чувствам. И в сфере здоровья тем более. Весна – время переменчивой погоды, поэтому будьте внимательны, подбирая наряд: не простудитесь! В конце весны – начале лета лучше вспомнить об ответственности перед своим здоровьем, отправляясь на очередное свидание с продолжением. Есть риск подхватить ненужные проблемы. Осенью гороскоп на 2021 год советует следить за своими нервами.

Карьера и финансы

Стрелец – импровизатор. И в этом смысле он умеет вдохновиться идеей, при том еще и зарядить окружение своим настроем! Такой подход поможет заработать неплохие деньги, правда одноразово. Ваш враг – чуть безответственный подход к исполнению задуманного плана. Поэтому потратьте время на продумывание мелочей. Карьера пойдет вверх при условии, что вы включите собранность, спланируете все правильно и не поддадитесь воздействию навалившихся обстоятельств.

Неоценимая помощь может прийти извне, поэтому старайтесь не портить отношений с коллегами, а также с партнерами по бизнесу. В первой половине 2021 года вы будете полны сил и активности бежать к цели, но будут тормозить те, что с вами в одной упряжке. Будет возможность добиваться всего одному, но это тоже не лучший вариант. Гороскоп на 2021 год рекомендует стараться найти компромисс: вы мастер придумывать! Ваши эмоции и развитая интуиция помогут вам неплохо заработать.

Во второй половине года вас будут одолевать проблемы на работе, исходящие из сферы личной жизни. Придется каким-то образом удерживать все в балансе. Делегировать? Может быть. Сделайте упор не на выполнение рутинной работы, а на совершенствование своих профессиональных навыков. Бык поможет доделать то, что было начато в 2020 году. Успех в финансовых делах будет зависеть от вашего настоящего: прошлые заслуги не в счет. Есть вероятность сменить место работы или должность. Гороскоп на 2021 год рекомендует "за" и "против": исход событий и ваш доход зависит только от вас.

Пусть вторая половина года будет не такой активной для вас, зато останется время для чуть других областей, где было бы неплохо тоже получить развитие. В декабре лучше не заключать сделки.

Любовь

Личная жизнь у Стрельца всегда бурная. Долго в одиночестве он никогда не пребывает. Вот и в грядущем году предстоит расставить все точки с очередным партнёром, заявив о своих условиях. У вас всё получится, ваши претензии и предложения будут удовлетворены. Если пассии в настоящее время нет, то летом – она появится. И ваша новая привязанность будет отлична от обычного состояния страсти эмоций: вы будете полны нежности и романтики.

Январь – месяц прощения, отпустите все негативные эмоции, очиститесь, и вам будет намного легче. Март – месяц, когда есть шанс вернуть прошлые отношения. В декабре – отдохните: вы этого заслужили.

Козерог (22.12 – 19.01)

Здоровье

Ожидайте неполадок со здоровьем, правда не таких уж серьезных. Зато вы можете уменьшить этот удар по здоровью – тем, что будете стараться всеми силами избегать негатива. Поднимайте вибрации! Контролируйте эмоции, не страдайте без причины, тогда вам не придётся "страдать по причине болезни": Вселенная все видит и "наградит" вас по полной программе в случае чего.

Карьера и финансы

Козерог – такой знак, которые без цели вообще не живёт. У вас всегда есть мотивация, желание, мечта, цель. Но из-за глобальных задач вы порой забываете о повседневных. И Бык в 2021 году вам об этом напомнит, подарив время на закрытие всех "пробелов" – в быту, по здоровью, текущим покупкам и т. д.

В плане карьеры год успешный. Вам будет нетрудно добиться желаемого статуса, поможет – интуиция и здравый смысл. Голую логику пока не берите в расчет. В первой половине года вас ожидают постоянные внеплановые события, которые будут стараться выбить вас из колеи. Чтобы как-то разрулить ситуацию, гороскоп на 2021 год советует просить о помощи коллег или партнеров.

В финансовом плане в целом год будет средним. То есть не будет легких денег, но и безденежья тоже не ждите. Потрудитесь хорошо – получите хорошо. 2021 год – время перемен. Смело меняйте место работы, и не бойтесь ошибиться: всегда есть возможность перейти в другое место. Хоть вы и не любитель динамического развития событий, в грядущем году придется подстраиваться. Не афишируйте свои намерения, ищите лучшие места для работы.

Вторая половина года Быка поможет вам раскрыть свои способности: придется сосредоточиться на прокачке своего профессионализма. Добиться успеха поможет расчетливость. Финансы требуют счет, и, знаете ли, у вас будет, что подсчитать! Многие вопросы найдут ответы. С июля вы уже полностью утвердитесь в правильности своей стратегии на пути к цели. Тем самым появится время задуматься о правильном пассивном доходе. В конце года гороскоп по знакам зодиака отмечает: ожидайте смену ценностей, у вас появятся совсем другие цели, это будет некий денежный подарок.

Любовь

Когда любить, ведь нет на это времени? Семейные Козероги, вам рекомендация: деньги, отложенные на ремонт, возьмите с собой на отдых, сходите в хороший ресторан. Меняйте иногда тактику, это взбодрит, подарит вдохновение. Козероги без пары узнают, что нравятся кому-то. Присмотритесь к потенциальной пассии, между прочим, эта сделка – вам выгодна и финансово в том числе! Грядущий год принесет и весточку от прошлой пассии. Она может захотеть вернуть вас, правда, тщетно.

Апрель – месяц, благоприятный для бизнеса. Пробуйте, заключайте договора, вам должно повезти с выгодными условиями. Гороскоп на 2021 год отмечает, что лето будет по-своему "странным": вы будете совершать нестандартные поступки, скажите за это спасибо Быку. Начало осени – время для семьи и детей.

Водолей (20.01 – 18.02)

Здоровье

Вы – эмоциональны. И если другим знакам это вредит (в большинстве своем), то вы не должны себя сдерживать. Все же стоит быть аккуратными и трезвомыслящими в момент принятия решения, потому что производственные травмы никто не отменял. Это относится к первой половине года. Что касается второй, то вы, наученные каким-никаким опытом, будете точно серьезней относиться к себе и своему здоровью. Физический потенциал сейчас у вас высок: занимайтесь в зале – и добьетесь успеха.

Карьера и финансы

Водолей любит быть в обществе. И все заработки у него связаны с коммуникацией. Поэтому если у вас не прокачаны эти способности, то сейчас на них стоит обратить внимание. Запомните, что через связи к вам приходят деньги. И Бык в грядущем году будет сводить вас с нужными и полезными людьми. Гороскоп по знакам зодиака отмечает, что от вас требуется просто завести контакт и изменить мышление, если до сих пор оно вам не позволяет раскрыться.

Карьера Водолея в 2021 году будет идти вверх, если уровень ответственности и профессионализма позволят. В первой половине 2021 года, может быть, и не будет таких уж значимых событий, тем не менее, вы решите множество задач, которые "висят" еще с прошлого года. Когда придется "рубить с плеча", будьте тверды, потому что это откроет новые возможности. А если не решитесь на кардинальные перемены, то и развития не ждите. В любом случае это время для обдумывания и анализа ситуации и своих возможностей. Воплощение в реальность – пусть будет во второй половине, а сейчас – мозговой штурм. Во второй половине года можно ожидать вереницу ярких мероприятий. И все они – шажки на пути к вашему успеху! Очень даже вероятно, что на ум придут идеи, как заняться своим бизнесом, отойти от найма. Либо как получать пассивный доход.

2021 год – прекрасное время для нововведений. Может быть, это будет новое направление в бизнесе или смена сферы деятельности. Или переход на новую работу. В финансовом плане вторая половина года очень интересна и многообещающа. Беритесь за проекты, но проверяйте их заранее, чтобы не обжечься. Ваша интуиция точно подскажет вам, можете не переживать. Гороскоп на 2021 год отмечает, что вторая половина принесет позитивный подарок в виде хорошей суммы денег. Чтобы достойно распорядиться ей, вам нужно не растрачивать энергетические ресурсы, а наоборот, подкопить их.

Любовь

Год Быка привнесет стабильности в личную жизнь Водолея. Есть вероятность, что вам захочется домашнего уюта и полноценной семьи… Гражданский брак тоже будет рассматриваться. Также Бык может покуролесить и свести вас с бывшим. Все может быть! Но точно не будет скучно!

Февраль – ваш месяц. Будьте поразумнее с расходами, несмотря на то, что получите хорошее вознаграждение за труды. Апрель – месяц любви и привязанности. В середине лета – время для друзей и отдыха. Хотите избавиться от негативного груза? Простите обидчика. И лучше всего для этого подойдёт октябрь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Здоровье

Здоровье Рыб в целом будет в порядке. Но есть нюансы. Первый заключается в том, что через неверные представления вы можете сами себе вырыть яму. Объясню. Дорогие Рыбы, вы не всегда обладаете всей информацией. То есть ваше мнение не всегда истина в последней инстанции. Просто задумайтесь над этим. И прислушивайтесь к чужому мнению тоже.

Второе. Если вы не будете уделять время для хотя бы какой-то физической нагрузке, то ваш организм даст вам знать плохим самочувствием. Малоподвижный образ жизни – не есть хорошо, вы и сами в курсе. Берегите эндокринную систему, рекомендует гороскоп на 2021 год.

Карьера и финансы

Возможностей подзаработать будет несколько. И важно не прозевать. Как это сделать? Озвучивайте свои мысли. И, вот увидите, найдется тот, кто поддержит вас, и вы вместе добьетесь успеха. Офисным работникам-Рыбам могут предложить поменять должность. Это интересно, поэтому спокойно соглашайтесь: все лучше, чем сидеть без движений.

Первая половина года принесет перемены. Но они будут позитивными, если Рыбы снизойдут и послушают-таки знающих людей из своего окружения. Помните, что перспектив на выгодное развитие в карьере много. Вам важно их заметить и воспользоваться. Да, придется порой действовать вслепую, так как будет мало информации. Гороскоп по знакам зодиака советует: "Просите помощи".

Во второй половине года придется решиться на уже более значимые изменения – трудиться придется порой круглосуточно, чтобы потом получить настоящий приз в виде продвижения по лестнице либо выхода на новый уровень заработка (если вы предприниматель). Но и на пассивный доход можно будет рассчитывать. В плане финансов главное правило гласит: "Если не будете бездействовать, то свернете горы". Поэтому не сидите на месте! Контролируйте свои эмоции, вам ни к чему распыляться, тратя бесценную энергию. В конце 2021 года у вас появится время задумать о дальнейших планах. Просто составьте список целей на бумаге, так вы скорее определитесь с направлением.

Любовь

Рыбы – романтики по натуре. И в год прагматичного Быка им может быть сложно встретить родственную душу. А если обратить внимание на противоположность? Ведь, как мы знаем, противоположности притягиваются. В любом случае, вам не придется страдать в одиночестве: Бык приготовил вам несколько интересных встреч. Семейные Рыбы станут более твердыми и волевыми, чем удивят своих партнеров.

В феврале ожидайте гармонию со второй половинкой. Если вы сейчас одиноки, то просто наслаждайтесь новыми знакомствами и светской жизнью: ее будет предостаточно. Май – время путешествовать. В середине лета ждите вдохновения, для этого можно просто почаще быть на природе. А в ноябре гороскоп на 2021 год отмечает, что вы познакомитесь с человеком, который будет вам другом еще долгое время.