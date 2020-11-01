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Гороскоп
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фото: Дни.ру
Близящийся к завершению 2020 год запомнится всему миру пандемией коронавируса, который унес уже более миллиона жизней. Но, как говорится в известной всем песне – если не везёт в смерти – повезёт в любви.
прочитано 209 раз

Астролог Лилия Любимова отмечает, что уже в начале ноября завершится период ретроградного Меркурия, печально известный даже тем, кто ничего не знает о гороскопах. Вместе с ним к людям вернутся силы, энергия и надежда на светлое будущее. А в новом году представители некоторых знаков зодиака встретят свою любовь.

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Больше всего повезет рожденным под покровительством водных знаков – Рыбам, Ракам и Скорпионам. Любимова пояснила, что на любовном фронте им будет помогать самая "водная" планета – ледяной гигант Нептун, который будет находится в середине знака Рыб. Благодаря этому они смогут найти свою вторую половину.

Грядущий год благородного быка также может преподнести приятные сюрпризы Девам и Козерогам, которым астролог прочит бурные романы. Весам и Водолеям придётся немного подождать, но во второй половине года они также имеют все шансы обрести своё счастье.

Для остальных знаков зодиака звезды не подготовили таких щедрых подарков, однако многие из них могут преуспеть и до конца 2020 года, уже на следующей неделе. Так, львов озарят новые и необычные идеи, а дни будут насыщены общением. А тельцов ждут интересные задачи, которые будет увлекательно решать. Кроме того, они наконец смогут завершить давно начатые дела.

Автор: 1 ноября 2020, 02:01 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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