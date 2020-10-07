У Львов может возникнуть внутренний конфликт, у Дев есть шанс наступления переломного момента, а Козерогам лучше следить за своим языком. Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, советует следить за тем, что вы говорите.

Овен

В этот четверг вам может показаться, что у вас проблемы в личной жизни. Подозрительность, мнительность и недоверчивость будут сопровождать вас сегодня в течение всего дня. Не спешите рубить с плеча, стоит остановиться и подумать, взвесить все за и против. Осторожность – ваш девиз на этот четверг. Овнам лучше всего внимательно относиться к знаком, которые посылает судьба.

Телец

Тельцы сегодня в ударе! Вам любое море по колено, и сегодня может произойти то, чего вы так долго ждали. Перемены давно необходимы, ведь вы чувствуете, будто засиделись в болоте. Возможно, прекрасной возможностью изменить мир вокруг – вложиться в саморазвитие. Тельцам стоит грамотно потратить деньги, чтобы в будущем они принесли реальную пользу.

Близнецы

Возможно, в этот четверг все мысли Близнецов заняты какой-то очень навязчивой идеей. Стоит прислушаться к себе и постараться понять истинное значение посланий из космоса. Лучшим решением на сегодня для Близнецов станет уединение, позвольте себе раствориться в ощущениях. Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, рекомендует сделать паузу.

Рак

Раки сегодня в ударе – что бы вы ни затеяли, все обязательно получится. В этот четверг удача будет вам сопутствовать и на работе, и в личной жизни. Именно сегодня вы окажетесь в кругу внимания, причем заслуженного. Не забывайте об осторожности в материальных вопросах, постарайтесь не бросать деньги на ветер – сегодня Ракам лучше экономить. Лучше всего проявить сознательность в общении с близкими.

Лев

Сегодня у Львов может возникнуть некоторый диссонанс с тем, что вы чувствуете, и тем, что вы транслируете миру. Этот четверг вам лучше всего провести в кругу единомышленников, чтобы не сгладить углы внутреннего неравновесия. Лучше всего сегодня Львам избегать спонтанных мероприятий, оставайтесь дома и занимайтесь делами, тогда день пройдет без инцидентов.

Дева

У Дев наступает переломный момент. Возможно, дело, которому вы посвятили всего себя, испытывает трудности, а вы находитесь на перепутье. Не спешите расстраиваться, ведь открывается столько возможностей. Девам в этот четверг стоит быть единоличниками и отталкиваться только от собственных желаний. Однако в любовных делах стоит проявить гибкость, чтобы не остаться у разбитого корыта. Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, советует не расслабляться.



Весы

Весам в этот четверг есть смысл заняться решением семейных вопросов. Посвятите день родным и близким, уделите каждому время, чтобы узнать о проблемах и переживаниях. Из вас сегодня получится отличный психолог. Вторую половину дня лучше всего провести в спокойствии, замедлиться и передохнуть – вот девиз для Весов на этот четверг.

Скорпион

У Скорпионов жизнь может кардинально измениться. Однако для этого стоит поступиться своими принципами и стать более гибким в мнениях. Рубить с плеча не стоит, лучше всего подстроиться под обстоятельства, хотя часто это непросто. Гордость лучше оставить на втором плане, и тогда вы сможете достичь небывалых результатов.

Стрельцы

Прямолинейным Стрельцам в этот четверг лучше всего держать язык за зубами, иначе есть риск нажить себе новых врагов. Они сейчас только не нужны. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа, вам особенно нужна поддержка и помощь, поэтому будьте гибкими. Внимательно отнеситесь к чувствам второй половинки, не игнорируйте просьбы и проявите чуткость. Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, рекомендует Стрельца не торопиться с выводами.

Козерог

В этот четверг Козерогам лучше следить за своим языком, иначе есть вероятность испортить все то, что вы готовили ближайшее время. Постарайтесь не напирать на коллег и домашних, будьте тактичнее и мягче. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутинных дел и отдыха, а вот работу лучше и вовсе отложить до пятницы. Никаких прорывов сегодня ожидать не следует.

Водолей

Водолеям стоит дать себе передышку. Выходные уже скоро, но именно сегодня есть вероятность "сдуться". Чтобы не подвести партнеров в пятницу, постарайтесь максимально разгрузить четверг. Расслабьтесь, займитесь любимыми делами и позвольте себе немного полениться. В первой половине дня постарайтесь не соглашаться на странные предложения малознакомых людей.

Рыбы

Возможно, в этот четверг Рыбы превратятся в того человека, который насмерть стоит за свои убеждения. Однако постарайтесь все же не тратить ресурсы на тех, кто с вами не согласен и готов спорить. Поберегите силы для действительно важных дел. Например, энергию стоит направить в работу или учебу. От этого Рыбам в четверг будет гораздо больше пользы. Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, рекомендует держать себя в руках.