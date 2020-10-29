Гороскоп на ноябрь 2020 года

Поскольку до 16 ноября Солнце будет находиться в падении, то все самое позитивное произойдет только во второй половине месяца. До этого положение планет по-прежнему будет напряжено, но октябрьский период ретроградного Меркурия успел нас закалить и новые проблемы будут решаться гораздо проще. Больше отдыхайте и проводите время с близкими.



А что ожидать каждому знаку зодиака в ноябре 2020 года рассказывает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

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Овен

Овны, будьте особенно внимательны к своему здоровью в ноябре, ваш иммунитет сейчас слишком ослаблен, поэтому, оперативно займитесь его укреплением, это главная рекомендация гороскопа на ноябрь. Перестаньте вести "овощной" образ жизни и больше двигайтесь, а в идеале – активно занимайтесь спортом, если еще не начали. Также Овнам рекомендуется меньше накручивать себя по пустякам и не придавать значения бытовым проблемам. В ноябре Овнов ждут приятные финансовые бонусы.

Телец

Расслабьтесь и сбавьте темп жизни, вы изрядно подустали и уже достаточно сделали. Посвятите ноябрь отдыху и эмоциональному релаксу. Вторая половина ноября будет благоприятна для зарождения новых отношений и зачатия. Финансов вам сейчас хватит на ваши базовые потребности. Совет от гороскопа на ноябрь: помните, что всех денег не заработать.

Близнецы

В этом месяце Близнецы имеют все шансы достигнуть карьерных высот, а Близнецы, которые давно были в поисках трудоустройства – займут свою нишу. Ноябрь принесет одиноким Близнецам романтические встречи и гороскоп рекомендует дать волю чувствам. А вот представителям знака зодиака, которые сомневаются в перспективе нынешних отношений, гороскоп рекомендует откровенно поговорить с партнером об угасших чувствах.

Рак

Ноябрь принесет Ракам романтические знакомства, причем, представители этого знака зодиака уже состоящие в паре, тоже могут быть захвачены новыми чувствами. Будьте готовы, что не все ваши увлечения могут быть взаимны, вам в любом случае не стоит страдать, так как наваждения будут мимолетны. Направьте энергию в нужное русло, ведь ноябрь благоприятен для построения карьеры, рекомендует гороскоп на ноябрь.

Лев

Учитывая непростое положение планет – первую половину месяца Львам рекомендуется посвятить отдыху. Если у вас нет возможности расстаться с важными делами на такой долгий срок, то хотя бы не перегружайте себя, пусть все идет своим чередом и посвятите время составлению планов. А вот вторая половина месяца как раз идеально подходит для усердной работы и построения карьеры.

Дева

В ноябре Девам гороскоп советует не совершать необдуманных поступков и тщательно планировать дела, которые напрямую касаются работы и заработка в целом. Для инвестиций сейчас не лучшее время, а от серьезных трат также лучше воздержаться, поэтому, посвятите ноябрь накоплениям. Вторая половина месяца благоприятна для любых встреч, как романтических, так и деловых, гласит гороскоп на ноябрь.

Весы

Ваши кропотливые труды принесут первые и глобальные результаты, не расслабляйтесь, ведь вы можете еще больше. Проверки на прочность будут подстерегать вас на протяжении всего месяца, но вы непременно преодолеете любые трудности. Серьезно подумайте насчет того, чтобы начать собственный бизнес, звезды на вашей стороне. Вас будет преследовать множество соблазнов в виде возможности закрутить романы и интриги "на стороне", но если вы поддадитесь этим искушениям, находясь в браке, то ваша вторая половинка рано или поздно узнает о ваших похождениях.

Скорпион

Ноябрь благоприятен для обучения, особенно – вторая его половина. Подумайте, в какой сфере вы хотели бы развиваться дальше, учитывая обилие современных профессий. Вполне возможно, что вам пришло время сменить род деятельности, но новое дело вы безусловно освоите, можете не сомневаться. Дела на личном фронте будут идти ровно, гороскоп на ноябрь не рекомендует портить идиллию приступами ревности и выяснениями отношений.

Стрелец

Этот месяц принесет Стрельцам новые знакомства, окружающие будут добиваться вашего внимания. Но не спешите отвечать всем взаимностью и тщательно выбирайте себе окружение. Месяц благоприятен для спортивных достижений, и гороскоп на ноябрь рекомендует заняться собой и ставить планку выше. Времени будет не хватать на многое, поэтому, расставьте приоритеты.

Козерог

Ноябрь-месяц благоприятен для выстраивания новых отношений – как любовных, так и деловых. Проявляйте инициативу, назначайте встречи. А если сможете сразу убить одним выстрелом двух зайцев – получить полезный деловой контакт и наладить личную жизнь, то вообще отлично. Будьте хитрее многих, именно этого вам сейчас не хватает для более счастливой жизни.

Водолей

Ваше здоровье сейчас под угрозой, поэтому одевайтесь теплее, сдайте анализы и займитесь профилактикой. Гороскоп на ноябрь также рекомендует воздержаться от конфликтов и поберечь свои нервы, так как провокаций будет множество. Родственники будут пытаться развести вас на эмоции, с некоторыми из них вам пора оборвать токсичное общение. Проводите больше времени со второй половинкой, а если ее еще нет – займитесь поиском партнера.

Рыбы

Ваше финансовое положение пойдет в гору, распределите бюджет правильно и в первую очередь займитесь покрытием долгов. У многих представителей этого знака зодиака есть привычка жить прошлым – пора от нее избавиться раз и навсегда, многое проходит мимо вас. У Рыб отлично развита интуиция – воспользуйтесь ею и перестаньте слушать наставления окружения, заверяет гороскоп на ноябрь.