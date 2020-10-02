Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

"Тише едешь – дальше будешь" – подсказывают нам звезды наилучшую стратегию для этой недели. Она просто создана для людей, которые действуют неспешно, размеренно, обдуманно. Если вы из таких, то у вас не будет проблем, чего не скажешь о людях, предпочитающих спонтанность.



Все потому что Марс, отвечающий за активные действия, 8 – 10 октября не только движется ретроградно, но и попадает в разрушительный градус Овна. А пораженный Марс – плохой помощник в энергетически затратных занятиях, таких как бизнес, спорт, поездки, решение важных задач.



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Поэтому если есть необходимость заниматься серьезными делами, а также посещать госучреждения, разговаривать с руководством – успейте сделать это в первой половине недели, рекомендует Лилия Любимова.

С четверга стоит перейти на более спокойный режим. Не нужно никуда бежать и стремиться к особым успехам, раздражаться и вступать в конфликты. Наоборот, делайте все, чтобы чувствовать себя спокойнее: гуляйте перед сном в парке, принимайте расслабляющие ванны. Вы ничего не потеряете, если вообще возьмете пару дней отпуска и посибаритствуете дома, гласит гороскоп на неделю.

И только в воскресенье планеты вернут нам возможность более-менее активно двигаться вперед и присматривать новые вершины для покорения.

Овен

Единственное, что будет хорошо удаваться вам на этой неделе, это внутренняя работа со своими желаниями и целями. Вот тут вам есть над чем подумать! Кто вы в этом мире и куда идете? Увлекательное путешествие в глубины своего подсознания поможет пережить эту неделю, наполненную препятствиями и задержками, утверждает гороскоп на неделю.

Телец

Жизнь подводит вас к важному разговору с партнером – деловым или романтическим – и в среду тема достигнет кульминации. Вы меньше всего любите неожиданности, но на этот раз придется иметь дело с непредсказуемыми событиями. Они будут касаться личной и профессиональной сфер, бизнеса, коммуникаций, учебы.

Близнецы

Ваш день – среда, когда вы будете в отличной физической форме и в прекрасном настроении. Будет особенно легко выстроить гармонию и баланс внутри себя, услышать и понять свои проблемы, пожелания. Но и общаться с миром будет легко! Совет от гороскопа на неделю: назначайте на этот день встречи, выступления, созвоны.

Рак

Неделя исключительно благоприятна для общения с ближним кругом вашего социума, но не годится для устройства на работу и карьерного роста. Переключитесь на дела, связанные с поездками по городу, родственниками, перепиской. Выходные станут настоящей отдушиной – Луна в вашем знаке создаст милую домашнюю атмосферу.

Лев

Нужны деньги? Сосредоточьтесь на финансовой сфере, и доход не заставит себя ждать. Особенно удачными будут дела, связанные с бухгалтерией, рукоделием, клинингом, домашним уютом. Если пойдете на собеседование или деловую встречу, выбирайте неброский классический наряд и строгую прическу – это добавит вам очков, рекомендует гороскоп на неделю.

Дева

Прекрасная неделя для вас в плане настроения, покупок, ухода за собой. Девам рекомендуется заниматься своей внешностью – покупать одежду, делать прически, подбирать гардероб и ухаживать за кожей. В субботу Венера в вашем знаке, Меркурий и Луна составят великолепную композицию, которая привлечет в вашу жизнь приятных людей.

Весы

"Лучшая новость – отсутствие новостей", и скоро вы прочувствуете справедливость этой народной мудрости. До четверга вы будете наслаждаться отсутствием значимых событий в жизни, после чего вам предстоит интересная задача: наблюдать и делать выводы. Предупреждение от гороскопа на неделю: формируется проблема, решить которую пока нельзя, но можно подготовиться.

Скорпион

Всю неделю вам придется "тушить пожары" в личной жизни – вы давненько не обращали внимания на возникающие проблемы, и вот пришло время расплатиться сразу по всем счетам. Будьте готовы к неожиданным открытиям и новостям из разряда "гром среди ясного неба". Свет в конце тоннеля забрезжит только в воскресенье.

Стрелец

Стрельцам, у которых есть хронические заболевания, стоит отодвинуть все дела и заняться своим здоровьем. Сведите к минимуму контакты с окружающими, перестройте рабочий график, а по возможности перейдите в онлайн, рекомендует гороскоп на неделю. Если вы работаете в коллективе, будьте готовы к интригам, сплетням и попыткам свалить на вас чужую вину.

Козерог

Неделя начнется с проблеска позитива, который принесет оптимистичная Луна. Воспользуйтесь этим, если вам необходима пауза, перезагрузка. Понедельник прекрасно подойдет для занятий творчеством, общения с близкими по духу людьми. Дальше дела поглотят вас, и вплоть до субботы у вас не будет свободного времени.

Водолей

Водолеям, которые учатся или делают карьеру, будет непросто на этой неделе. Придется много работать, быть на виду, спрятаться и затеряться среди коллег у вас не получится. Нужно быть начеку и быстро реагировать, вовремя сдавать работу, т.к. в пятницу наступит момент, когда все тайное рискует стать явным, предупреждает гороскоп на неделю.

Рыбы

Рыбам-студентам и преподавателям предстоит сложная неделя – дел будет невпроворот. Кроме того, могут возникать форс-мажорные обстоятельства, ломающие планы и привычные схемы поведения. Сложные задачи придется решать с понедельника по пятницу, а вот выходные обещают быть комфортными – они принесут умиротворение.