Овнам лучше избегать конфликтов, Водолеям стоит показать себя во всей красе, у Рыб будет творческое настроение. Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, рекомендует думать о своих желаниях.

Овен

Овнам в этот понедельник лучше избегать конфликтов. Главная задача сегодняшнего дня – получить максимальный результат от дела, которому вы посвятили последние несколько недель. Если вы давно откладывали важные дела, в этот понедельник самое время начать их делать. Будьте внимательны в спорах – есть шанс попасться на удочку.

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Телец

Возможно, в этот понедельник у Тельцов будет настроение "ипохондрик". Мировые новости не способствуют спокойствию, однако это не повод искать все болячки у себя. Внимательно относитесь к сигналам своего тела, однако не стоит перегибать палку. Вторую половину дня лучше всего посвятить семье и домашним хлопотам.

Близнецы

Близнецам не терпится поскорее остаться наедине с собой. Похоже, вы порядком подустали от шума и суеты, поэтому остаться дома будет отличной идеей. Дела никуда не денутся, лучше этот понедельник посвятить себе. Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, советует Близнецам прислушаться к внутреннему голосу.

Рак

Ракам в этот понедельник невероятно волнительно. Возможно, сегодня решается что-то очень важное для вас. Однако не стоит нагонять панику и накручивать себя, ведь, скорее всего, ситуация от вас уже никак не зависит. Вторая половина дня отлично подойдет для веселья и встреч с друзьями. Ракам сегодня как никогда нужна поддержка близких.

Лев

Львы сегодня весь день посвятят решению важной задачи. Этот понедельник благоприятен для покупки недвижимости и крупных вложений. Возможно, не все пойдет так, как вы планировали, но в итоге завершится лучшим для вас исходом. Вторая половина дня будет менее стрессовой, чем первая, поэтому у Львов точно будет время, чтобы отдохнуть и прийти в себя.

Дева

Любвеобильным Девам сегодня может не хватать тактильности. Вероятно, с самого утра вы будете скучать по тому самому человеку, которого всегда хочется обнять. Постарайтесь в этот понедельник провести как можно больше времени с семьей и близкими. Старайтесь не вступать в споры, иначе есть риск попасть впросак. Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, говорит Девам наслаждаться любовью.

Весы

Весам в этот понедельник захочется доказать, что они лучшие. Сегодня вам может выпасть шанс проявить себя с лучшей стороны, поэтому не стоит отказываться от предложений поработать сверхурочно или взяться за новый проект. Утро лучше всего посвятить здоровью, возможно, Весам стоит заботиться о себе чуточку лучше.

Скорпион

Скромность Скорпионам не свойственна, однако именно в этот понедельник лучше всего оставаться в тени. Не лезьте в дела, в которых не уверены на сто процентов, это может выйти вам боком. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутины. Также Скорпионов ждет успех, если вы откажетесь от споров в пользу компромисса.

Стрельцы

Возможно, в этот понедельник Стрельца предстоит расстаться с крупной суммой денег. Однако не расстраивайтесь из-за внезапных трат, они сулят вам радостные перемены. Возможно, вы созрели для покупки недвижимости – сегодня отличный день для больших трат. Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, советует Стрельцам не скупиться.



Козерог

Козероги, в этот понедельник не стоит испытывать себя на прочность – добром это не кончится. Лучше всего отойти от дел хотя бы на сутки и заняться саморазвитием. Уделите время тому, что вы действительно любите. Также этот понедельник прекрасно подойдет для решения семейных дел, вероятно, их порядком поднакопилось.

Водолей

Водолеям сегодня лучше не упускать возможность показать себя с лучшей стороны. Будьте открыты для внезапных предложений, причем как в работе, так и в любви. Вероятно, именно в этот понедельник жизнь преподнесет вам подарок, который круто изменит судьбу. Главное, не прошляпить. Вторая половина дня неплохо подойдет для общения с семьей.

Рыбы

Понедельник будет для Рыб творческим днем. Скорее всего, вам захочется рисовать, петь, танцевать – одним словом, творить. Не останавливайте в себе эти порывы, возможно, они позволят Рыбам узнать себя с другой стороны. Вторая половина дня отлично подойдет для рутины, ну а в первой ни в чем себе не отказывайте. Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, рекомендует пробудить свое творческое начало.