"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова

Борис Корчевников проносит все людское горе через себя. Природная открытость и доброта, сыграла с телеведущим злую шутку.



Он работает не ради наживы и славы. И действительно очень чутко переживает все происходящее, беспокоится даже за судьбы малознакомых людей. В итоге, он теряет свою энергию, – пояснила "Дни.ру" ведунья Саона. – Ему много завидовали. Скажу больше, кто-то обкалывал его фотографию и пытался навести порчу, но она не сработала как рассчитывали недоброжелатели. Но ведущий действительно теперь очень болен и порой сам не понимает, что с ним происходит".

Помимо эмоционального выгорания, его физическое состояние ухудшается, у него нет сил справляться с недугом, и хоть как-то поднять себя в эмоциональном плане. "Он очень страдает физически: ко всем диагнозам добавились проблемы с желудком и печенью. Борису нельзя запускать свое здоровье, ибо последствия могут быть самыми плачевными. Он уже находится не в лучшем состоянии. Он не умеет оставлять негатив в студии, и по–хорошему Корчевникову стоит покинуть телевидение. Да, решение должно быть радикальным, иначе ничего хорошего в жизни Бориса уже не ждет", – предсказала гадалка.

Напомним, недавно стало известно о тяжелой болезни телеведущего телеканала "Россия 1". Борису Корчевникову был поставлен страшный диагноз "опухоль мозга". Сейчас же народ продолжает молиться за здоровье любимого телевизионщика и желать ему скорейшего выздоровления.