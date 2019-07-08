Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Итак, понедельник порадует нас, с одной стороны, романтическим настроем и желанием влюбиться с первого взгляда, а с другой – техническим и информационным коллапсом. Меркурий, отвечающий в нашей жизни за контакты, договоренности и информацию, уходит с понедельника в ретродвижение. И вплоть до 1 августа Вселенная отправит нас исправлять ошибки прошлого, поэтому в этот период лучше стремиться доделывать то, что вы ранее забросили или завершать раннее начатые дела. Если в понедельник у вас запланирована встреча или вылет на самолете, то следует больше времени заложить на дорогу, иначе есть все шансы опоздать.

Вторник будет самым напряженным днем этой рабочей недели. Во-первых, мы проходим через срединную точку Затмений и этот день может обрушить на нас кучу неожиданностей и неприятностей. Во-вторых, Солнце ссорится с блюстителем кармы Сатурном, и многие могут влететь в конфликтные ситуации с руководством, госорганами, полицией, налоговой и другими контролирующими инстанциями. Откажитесь в этот день от любых важных дел и операций.

Среда – тоже очень активный день, но тут уже высока вероятность травм и аварий. День может быть как очень продуктивным с точки зрения объема выполненных работ, так и разрушительным из-за нашей импульсивности и эмоциональности.

Конфликт Марса и Урана может дать в четверг резкие и внезапные ссоры. А также поломки техники, гаджетов и повысить аварийность на дороге. Внимание: эта неделя категорически не подходит для покупки авто. Приобретая машину на таких сложных союзах звезд вы обрекает свое авто на скорую аварию или постоянные поломки.

В пятницу напряжение временно спадет и мы с позитивом начнем строить свои планы на выходные. Вечер может быть очень продуктивным для встреч, решения текущих вопросов и общения с друзьями.

Суббота – чудесный денек. Отдыхайте, отправляйтесь в путешествие, посещайте красивые места и активно общайтесь в интернете, социальных сетях. Все пришедшие сегодня новые идеи нужно обязательно выписать в записную книжку и после завершения периода ретро-Меркурия можно будет приступить к их реализации.

Утро воскресенья пройдет в приподнятом настроении, а вот к обеду планы на счастливую и беззаботную жизнь могут резко измениться. Начиная с 15:00 по московскому времени лучше отказаться от поездок на дальние расстояния и разговоров с авторитетными личностями. Кто-то из окружения или близких явно захочет продавить ситуацию и навязать вам свою волю, поэтому лучше в этот вечер отказаться от дебатов. Самочувствие тоже может напомнить о себе. У кого-то резко может повыситься давление и есть риск возникновения инсультов.

"Дни.ру" публикуют для своих читателей гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года.



Овен

Овнам на этой неделе Звезды настоятельно рекомендуют взять тайм-аут в делах. Лучшее, что вы можете сделать – это хорошенько отдохнуть, набираться сил, построить планы или проанализировать прошедшие события. Любые ваши действия, которые, как вы думаете, будут направлены на результат, на самом деле могут все испортить и даже привести к негативным последствиям. Расслабьтесь, порелаксируйте, позвольте событиям и делам развиваться самостоятельно, без вашего прямого в них участия.

Телец

У Тельцов на этой неделе все дела и события под личным тотальным контролем. Но звезды предупреждают: для достижения необходимых результатов вам надо четко следовать планам или инструкциям. А вот спонтанное или эмоциональное решение все только испортит.

Во второй половине недели возможно придется поучаствовать в конфликте, где вам предстоит выступить в роли арбитра. И, чтобы вынести справедливое решение, придется выслушать все стороны и трезво взвесить доводы.

Близнецы

Первая половина недели у Близнецов ознаменуется успехами на работе. Вас ждут удачные переговоры, выгодные контракты, полезные знакомства. Педставители знака, занятые в творческих профессиях, могут начать реализацию самых смелых замыслов. Вы получите поддержку от близких и друзей. Так что сложности вам, скорее всего, не грозят. А уже с четверга от работы вас будет активно отвлекать романтический настрой и нежные чувства к партнеру. Однако вы наверняка преуспеете везде – и на свидании, и в работе.

Рак

Ракам на этой неделе для успешного решения всех вопросов стоит внимательно прислушиваться к интуиции и к компетентным людям. Звезды рекомендуют на наступающей неделе расставить внутри себя все по местам и понять, чего вы хотите на самом деле, каких целей стремитесь достичь. Важные подсказки дать могут ваши сны.

Лев

Звезды благоволят Львам на этой неделе, особенно в профессиональной деятельности. Вы ставите перед собой реальные, достижимые цели и сейчас вас ожидает награда. Успешные сделки, выгодные заказы, увеличение дохода или расширение бизнеса. Но успех гарантирован лишь тем Львам, кто не только удачно проработал стратегию, но и упорно трудился. Если же вы, по большей части, пускали дела на самотек, то награду придется подождать.

Дева

Начиная с понедельника Девам стоит уйти с головой в работу. На этой неделе вы можете заложить идеальный фундамент успеха в карьере. Обратите внимание на новую информацию, обучающие материалы или курсы. Все это может получить повышение в должности или значительно увеличить доход. Но лишь в том случае, если новую информацию вы изучите, а не глянете мельком.

Весы

Весам стоит быть осторожнее в делах в первой половине недели. По независящим от вас причинам нагрузка может возрасти в несколько раз. В такой период не рекомендуется заниматься глобальными вопросами, вести переговоры, заключать серьезные сделки. Подобные дела лучше отложить до четверга. Начало недели посвятите рутинным задачам. Их ведь тоже надо когда-то решать.

Скорпион

На этой неделе Звезды рекомендуют Скорпионам внимательно изучить обстановку вокруг. Многие представители этого знака чувствуют различные трудности и препятствия, особенно на работе. Источником негатива можете оказаться вы сами. Разберитесь со своими страхами, сомнениями, блоками и комплексами. Настало время личностного роста, без которого невозможен прогресс.

Стрелец

У Стрельцов наступает архиважный период, в котором закладываются события на ближайшие полгода. Обратите внимание на этой неделе на нестандартные для вас ситуации, особенно выбивающие из колеи. Огромное значение могут иметь новые знакомства, деловые встречи, обсуждение ваших планов и желаний. Не бойтесь произносить вслух и делиться с окружающими своими самыми немыслимыми мечтами – они могут стать реальностью в ближайшие шесть месяцев.

Козерог

Начиная с понедельника многих Козерогов может охватить круговорот событий, который приведет дела в активную положительную динамику. В особенности это коснется Козерогов-фрилансеров и индивидуальных предпринимателей. Вы можете получить повышенный спрос на ваши товары или услуги, новых клиентов уже к четвергу. Все происходящие события потребуют от вас решительности, инициативы.

Действуйте без промедления. Иначе, пока вы будете размышлять о правильности следующего шага, делать его будет уже некуда.

Водолей

Новая неделя принесет Водолеям небольшой хаос в делах и отношениях. Вам придется разрываться между работой и семьей, пытаясь максимально успеть и там и там. Возникшая суета пощекочет нервы. Но не пытайтесь это изменить – бессмысленно Потерпите, к выходным все устаканится.

Рыбы

Понедельник – день тяжелый. А начало этой недели способно повергнуть многих Рыб в состояние растерянности и породить сомнения. Вам придется выбирать вариант развития событий из нескольких противоположных сценариев. Верное решение найдете внутри себя. Прислушайтесь к своей интуиции, постарайтесь это правильно истолковать, и только тогда делайте следующий шаг.