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Гороскоп

Гороскоп на июль 2019 года

Фото: Дни.ру
В июле будут разгораться настоящие страсти. Некоторым представителям зодиакального круга предрекают страстные романы. А кому-то из знаков предстоит серьезная борьба – на работе и дома. Гороскоп на июль 2019 по просьбе "Дни.ру" составил астролог, нумеролог Олег Персидский.      
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Овен

Семейных Овнов ждет покой и гармония. Возможно, вы займетесь благоустройством дома и наведением уюта. Одинокие представители знака скорее всего дальше легкого флирта с новыми знакомыми не зайдут.

В июле у Овнов будет множество идей и планов, но вот претворять их в жизнь они не спешат. Больше удовольствия будут доставлять разговоры, а не дела. Проблемы на работе могут возникнуть именно из-за того, что вам совсем не хочется что-либо делать или брать на себя ответственность.

В этот летний месяц не стоит усердствовать с физическими нагрузками. Занимайтесь только тем спортом, который доставляет вам удовольствие.

Телец

Гороскоп на июль 2019 года обещает Тельцам много новых знакомств. Есть вероятность начала романтических отношений. Вы будете очень притягательны для противоположного пола, поэтому есть все шансы встретить свою любовь.

Что касается работы и бизнеса, но не исключено, что придется исправлять прошлые ошибки или переделывать старые проекты из-за какой-то новой информации по ним. В целом, сейчас хорошо наводить порядок в делах и документах, а также менять работу. Тельцы смогут заключить несколько выгодных сделок, которые поправят их финансовое положение.

От Тельцов будут ждать помощи в этом месяц. Постарайтесь не перенапрягаться, в том числе в психологическом плане.

Близнецы

В отношения, не только вновь построенные, но и давно сложившиеся, вернется страсть и чувственность. Одиноких представителей знака ждут мимолетные романы в июле.

В этом месяце могут возникнуть проблемы с коммуникацией. Будет казаться, что вас неправильно понимают, из-за чего могут возникнуть проблемы на работе. Не исключено, что вы вообще решите сократить общение с окружающими в этом месяце. Будьте очень внимательны при подписании договоров. Не упустите возможность дополнительного заработка.

Любая физическая активность вам на пользу. Постарайтесь не допускать излишеств в еде.

Рак

У Раков возможен разлад с партнером - постарайтесь держать эмоции под контролем. Новые знакомства свободных Раков могут оказаться очень интересными. В этом месяце благоприятно менять имидж и поэкспериментировать со внешностью.

В этот период Ракам предстоит исправлять ошибки прошлого. Гороскоп на июль 2019 года сулит частые перемены настроения и от этого – неожиданные решения. Отношения с коллегами и руководством улучшаться, что благоприятно скажется на карьере. Если вы в поисках работы, то есть много шансов, что из всех кандидатов выберут именно вас. Месяц принесет много трат.

Ракам грозит переутомление и усталость. Проблемы с нервами и сном могут подорвать ваше здоровье, постарайтесь больше отдыхать.

Лев

Львам будет комфортно в одиночестве. Поэтому, не состоящие в отношениях представители знака вряд ли будут стремиться к знакомствам, а семейных может ждать недопонимание в семье. Постарайтесь избегать вспышек агрессии.

В июле вам грозит поспешность в делах и непродуманность решений. Постарайтесь избегать этого, иначе вы можете попасть в неприятную ситуацию. Но ваш эгоцентризм может помешать принять тот факт, что в сложившейся ситуации виноваты только вы сами. Из-за нежелания соглашаться с очевидным, Львы могут разорвать отношения с коллегами или партнерами. Постарайтесь не допускать такого положения дел.

Здоровье не вызывает опасений.

Дева

У одиноких Дев возможны отношения с кем-то из ближнего круга. Присмотритесь к коллегам на работе и друзьям. У семейных представителей знака могут возникнуть проблемы с партнером из-за того, что в июле работа будет стоять на первом месте и отнимать все свободное время.

Однако, Девы сумеют достичь больших успехов в бизнесе. Особенно хорошо будет удаваться коллективная работа. Сейчас благоприятный период для запуска новых проектов.

В июле возможно снижение иммунитета и жизненной энергии. Постарайтесь больше отдыхать и набираться сил.

Весы

Напряжение на работе вызовет повышенную необходимость в поддержке домочадцев и партнера. Одиноким Весам нужно стараться избегать служебных романов, в которых прослеживается корыстный интерес.

В июле Весам необходимо лучше выбирать людей, которым они будут доверять по важным делам, так как возможен обман и неоправданные надежды. Во второй половине месяца улыбнется удача: вы сможете достичь поставленных целей и завести нужные знакомства. Отношения с коллегами и руководством будут гармоничными. В работе лучше сосредоточиться на одном проекте, а не распыляться на все.

Возможны простудные заболевания.

Скорпион

У одиноких Скорпионов велик шанс на долгосрочный роман за границей. У семейных представителей знака наступает благоприятный период для совместных путешествий с супругом.

В делах нужно быть особенно благоразумными и осторожными. Сейчас Скорпионы будут больше строить планы, чем работать. В этом месяце лучше отдыхать или учиться.

Будьте особенно внимательны к состоянию своего здоровья и не пренебрегайте первыми симптомами недомогания.

Стрелец

Есть вероятность появления какого-то человека из прошлого и возрождения отношений с ним. Если вы находитесь в подавленном состоянии из-за разрыва отношений, то в июле почувствуете себя гораздо лучше. Отношения с партнером могут прерваться или перейти на новый уровень.

Есть вероятность, что Стрельцы будут слишком много внимания уделять вопросам, которые на самом деле не стоят и выеденного яйца. Но из-за того, что в июле вы будете не особо склонным слушать чьи-либо советы или делиться своим проблемами с окружающими, то вы можете этого не понять. Зато этот период благоприятен для завершения старых дел и проектов.

Следите за давлением. В июле могут быть головные боли.

Козерог

У тех представителей знака, кто находится в поиске своей второй половинки, достаточно много шансов ее встретить именно в июле. "Пристроенным" Козерогам рекомендуется больше внимания обращать на партнера, делать ему комплименты и сюрпризы, это поможет заметно укрепить ваши отношения.

Представители данного знака могут замкнуться в себе и неохотно общаться даже с коллегами по работе, не раскрывая полной информации. Это может привести к трудностям с продвижением ваших идей.

Берегите себя и постарайтесь не переохлаждаться, так как июль чреват для вас заболеваниями мочеполовой системы.

Водолей

В июле Водолеи будут особенно дипломатичны, вы сможете найти общий язык практически с каждым, что поможет вам как на работе, так и в карьере. Возможен служебный роман.

Финансовый гороскоп на июль для Водолея.

В этом месяце Водолеи будут стремиться к общению с партнерами и коллегами особенно с теми, кто умнее и обладает более высоким статусом. В июле есть вероятность того, что при совершении сделки вы и контрагент будете понимать ее предварительные условия по-разному, поэтому изучайте договор и все детали сделки как можно подробнее. Но есть вероятность и какого-то скандала на работе. В этом месяце успешны будут собеседования по поиску новой работы.

В июле надо опасаться простудных заболеваний, так как высока вероятность проблем с верхними дыхательными путями. Следите за здоровьем почек и кишечника.

Рыбы

В июле Рыбы будут больше внимания уделять своей личной жизни, а не работе. В это время хорошо уйти в отпуск и провести время с семьей.

В этом месяце могут возникнуть сложности в общении с партнерами и коллегами по работе. Не все ваши идеи могут быть приняты. Возможны проволочки в делах и неточное выполнение обязательств партнерами. В гороскопе на июль 2019 года есть важное предупреждение: вероятны значительные финансовые траты. Постарайтесь не влезать в долги.

Вполне вероятно, что в этом месяце Рыбы задумаются о здоровом образе жизни. Если вы сможете претворить это в жизнь, то быстро достигнете желаемого результата. Обратите внимание на состояние спины. 

26 июня 2019, 06:02

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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