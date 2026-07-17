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Пятница 17 июля

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17 июля – Андрей Налива: что нужно успеть до дождя

17 июля – Андрей Налива: что нужно успеть до дождя
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В этот день вспоминают сразу нескольких святых.

17 июля 2026 года в народном календаре — Андрей Налива. На Руси к этому времени зерно в колосьях начинало наливаться, овес заметно подрастал, а крестьяне внимательно осматривали поля перед будущей жатвой. День также связывали с «андреевским» дождем, который был особенно важен для посевов в середине лета.

История дня

По церковному календарю 17 июля, или 4 июля по старому стилю, вспоминают сразу нескольких святых. Среди них — святитель Андрей Критский, преподобный иконописец Андрей Рублев и благоверный князь Андрей Боголюбский. Кроме того, в этот день чтят преподобную Марфу Антиохийскую, поэтому в народных месяцесловах встречалось название «Марфа».

Особое место в современной церковной памяти занимает Андрей Рублев. Достоверных сведений о его жизни сохранилось немного. Иконописец работал в Москве, Владимире, Звенигороде и Троице-Сергиевом монастыре, а его самым известным произведением считается «Троица».

Рублев умер около 1430 года в Спасо-Андрониковом монастыре. Русская православная церковь канонизировала его в лике преподобных на Поместном соборе 1988 года. При этом еще Стоглавый собор 1551 года признал его работы образцом для православных иконописцев.

Однако древнее народное название появилось задолго до общецерковной канонизации Рублева. Имя Андрей в старом месяцеслове, вероятнее всего, относилось к памяти Андрея Критского, которая давно приходилась на эту дату. Слово «Налива» описывало состояние хлебов на полях.

Крестьяне говорили: «Озимы в наливах дошли», «Батюшка овес до половины урос» и «Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет». Другими названиями дня были «Наливы», «Андреи-наливы» и «Марфа».

Что можно и нужно делать 17 июля

  • Посетить храм или помолиться дома. Верующие могут почтить преподобного Андрея Рублева и попросить его молитвенного заступничества. В 2026 году дата выпадает на пятницу, поэтому это постный день.
  • Осмотреть посевы. Хозяева проверяли, как наливается зерно, оценивали состояние овса и гречихи, готовились к будущей жатве. При этом спешить с уборкой незрелых хлебов не следовало.
  • Продолжить сенокос и хозяйственные работы. День проводили деятельно: трудились в поле, убирали сено и наводили порядок во дворе. Поэтому безделье считали плохим знаком.
  • Приготовить блюдо из овса. Овсяная каша, кисель или выпечка напоминали о главной культуре дня. Кроме того, такое угощение связывали со здоровьем, сытостью и достатком.
  • Позаботиться о животных. Особое внимание уделяли лошадям, от которых зависели сенокос и будущая уборка хлеба. Животных хорошо кормили, поили и старались не перегружать.
  • Понаблюдать за погодой. Дождь называли андреевским, а по облакам, грому, поведению птиц и первым желтым листьям пытались предсказать остаток лета и начало осени.

Что нельзя делать в этот день

В ранних описаниях Андрей Налива представлен как обычный рабочий день земледельческого календаря. Впрочем, развернутого перечня ритуальных запретов этнографические источники не сохранили. Однако из традиций дня и поздних календарных сборников можно выделить несколько предостережений.

  • Нельзя лениться и откладывать срочную работу. Сено и посевы требовали постоянного внимания, поскольку жара или внезапный ливень могли повредить заготовки.
  • Нельзя начинать жатву слишком рано. Зерно еще наливалось, поэтому поспешная уборка грозила потерей части урожая.
  • Нельзя плохо обращаться с животными. Лошадей берегли, своевременно кормили и не нагружали сверх меры.
  • Нельзя ссориться, обманывать и распускать слухи. Такие предостережения встречаются в поздних календарных подборках. Резкие слова связывали с затяжными семейными конфликтами.
  • Верующим нельзя забывать о пятничном посте. Меру поста выбирают с учетом здоровья и личного духовного правила.

Народные приметы на 17 июля

  • Какая погода на Андрея Наливу, такой она будет и на Калинника, 11 августа.
  • Облачный день обещает теплую погоду.
  • Громкие раскаты грома предвещают град.
  • Куры прячутся при первых каплях дождя — ливень затянется.
  • На деревьях появились первые желтые листья — осень придет рано.
  • В лесу много ягод — зима будет суровой.
  • Овес поднялся до половины обычной высоты — развитие хлебов идет своим чередом.

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17 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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