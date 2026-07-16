16 июля нельзя спешить и рисковать: народные приметы дня

Также на эти сутки называют Маков день.

16 июля 2026 года в народном календаре связано с памятью мучеников Мокия и Марка. При этом на Руси дату знали как Маков день, Стожары, а в некоторых месяцесловах — как Мокия и Демида. Середина лета приходилась на сенокос и пору частых гроз, поэтому крестьяне спешили убрать сено и старались не затевать рискованных дел.

История дня

Православная церковь 16 июля, или 3 июля по старому стилю, чтит мучеников Мокия и Марка. Согласно ранним византийским сказаниям, правитель Максим потребовал, чтобы христиане принесли жертву языческим богам. Они отказались отречься от веры и приняли казнь через усекновение мечом.

В поздней житийной традиции судью называют Максимианом. Там же приведен рассказ о ребенке у жертвенника: мальчик обличил жестокость правителя, после чего его избили и заключили в темницу. Однако точные место и время гибели мучеников неизвестны. Исследователи допускают, что события могли произойти в начале IV века, при императорах Диоклетиане и Максимиане.

В церковном календаре на эту дату также указана память мученика Диомида. С его именем связано народное название «Мокий и Демид». Кроме того, в месяцесловах встречается Маков день: в эту пору заготавливали созревший мак для семян и выпечки.

Название «Стожары» отсылало к Плеядам. По видимости звездного скопления охотники пытались судить об удаче в лесу.

Между тем среди крестьян день имел репутацию тревожного и несчастливого. Погода могла быстро испортиться, а дождь мешал работе. Отсюда поговорки: «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит» и «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает».

Что можно и нужно делать 16 июля

Помолиться и вспомнить мучеников. Верующие могут посетить храм или помолиться дома, попросив укрепления в вере и мужества в трудных обстоятельствах. В 2026 году 16 июля выпадает на четверг, поста по церковному календарю нет.

Завершить начатые дела. Народное поверье предостерегало от новых начинаний, поэтому текущие заботы спокойно доводили до конца.

Поторопиться с сеном. В сухую погоду убирали покос, укрепляли стога и защищали заготовки от возможной грозы. Практический смысл обычая понятен: промокшее сено могло сгнить и оставить хозяйство без корма на зиму.

Заготовить пищевой мак. Там, где коробочки уже созрели, семена просушивали и оставляли для выпечки. Поэтому сегодня традицию можно поддержать блюдом с пищевым маком.

Наблюдать за природой. Поведение насекомых, движение облаков и гром служили крестьянам подсказками о погоде. При этом современные прогнозы надежнее старинных наблюдений.

Что нельзя делать в этот день

Начинать важные и рискованные дела. По поверью, новые предприятия могли принести хлопоты и убытки. Крупные решения старались перенести на более спокойное время.

Действовать сгоряча. Поспешность, необдуманные обещания и неоправданный риск считали особенно опасными. День советовали провести внимательно и без суеты.

Оставлять сено под открытым небом при признаках грозы. Такой запрет имел хозяйственную основу: июльский ливень мог погубить результаты нескольких дней работы.

Идти на охоту, если Стожары скрыты. Охотники верили, что невидимые Плеяды сулят пустой лес и возвращение без добычи.

Ссориться, злословить и распускать сплетни. В поздних народных календарях резкие слова в этот день связывали с долгими конфликтами и неприятностями.

Поговорка «Пришел Мокий и Демид — дело в поле стоит» описывала вынужденную паузу из-за дождя. Впрочем, ритуального запрета на обычный труд она не содержит. Кроме того, перечисленные ограничения относятся к народным поверьям: церковь бытовых запретов на 16 июля не устанавливает.

Народные приметы на 16 июля