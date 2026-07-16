16 июля нельзя спешить и рисковать: народные приметы дня

Варум жестко наказали в США Тесты Пугачева приехала в Юрмалу спасать Вайкуле Игры Сонник

Топ новостей недели

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в СШАСпустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму ВайкулеПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионыРоскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращениеСбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение

Лента новостей

Среда 15 июля

00:0116 июля нельзя спешить и рисковать: народные приметы дня 19:18Пожизненный срок за двойное убийство: суд решит судьбу брата звезды "Ворониных" 14:28Биохакеры накинулись на один продукт: какой суперфуд выбирают ЗОЖники 08:46Буланова живет отдельно от молодого мужа – певица честно рассказала о проблемах в семье 00:0115 июля – Берегиня: как привлечь благополучие в дом 18:11Раскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета 14:17В Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка 11:58На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин 11:08Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву 10:20Семенович покаялась за обидные слова про российских женщин и козлов 00:0114 июля – Кузьма и Демьян: вот что категорически нельзя делать в этот день 20:11В Подмосковье жители одноэтажных МКД могут выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости 17:49Мясников назвал бесполезным любимое блюдо россиян 13:02Проблемы с сердцем начинаются на кухне: что должен знать каждый человек с лишним весом 10:02Раскрыта личность нового ухажера Паулины Андреевой – копия Бондарчука: фото 17:27"Мы не ляжем спать, пока всё не выясним": самая вредная фраза в браке, которую говорят из любви 15:26"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте 12:18Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака 07:32Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье 18:21Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти 15:32Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 12:47Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 07:20Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья 18:17"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 16:37Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 15:10Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды 13:19"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 11:05Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09:40"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09:00Прольются слезы неба: какая роковая ошибка 10 июля может лишить вас денег и удачи 19:24Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП 19:19 Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова 17:49Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер 15:26Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть 14:13Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара 12:55Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 11:04"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09:59Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 08:18Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему 18:23Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами 17:55"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка 17:15Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ 16:12Белый костюм, новорожденный на руках: что не так с новыми фото Лерчек 14:49"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери 13:12В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц 13:06Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара" 12:43Терпели измены, алкоголизм и сплетни: как живут самые крепкие пары нашего шоу-бизнеса на самом деле 11:11Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления 10:07Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США 00:32Капкан для неверного мужа: именно это 8 июля навсегда спасет семью от развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

16 июля нельзя спешить и рисковать: народные приметы дня

16 июля нельзя спешить и рисковать: народные приметы дня
222

Также на эти сутки называют Маков день.

16 июля 2026 года в народном календаре связано с памятью мучеников Мокия и Марка. При этом на Руси дату знали как Маков день, Стожары, а в некоторых месяцесловах — как Мокия и Демида. Середина лета приходилась на сенокос и пору частых гроз, поэтому крестьяне спешили убрать сено и старались не затевать рискованных дел.

История дня

Православная церковь 16 июля, или 3 июля по старому стилю, чтит мучеников Мокия и Марка. Согласно ранним византийским сказаниям, правитель Максим потребовал, чтобы христиане принесли жертву языческим богам. Они отказались отречься от веры и приняли казнь через усекновение мечом.

В поздней житийной традиции судью называют Максимианом. Там же приведен рассказ о ребенке у жертвенника: мальчик обличил жестокость правителя, после чего его избили и заключили в темницу. Однако точные место и время гибели мучеников неизвестны. Исследователи допускают, что события могли произойти в начале IV века, при императорах Диоклетиане и Максимиане.

В церковном календаре на эту дату также указана память мученика Диомида. С его именем связано народное название «Мокий и Демид». Кроме того, в месяцесловах встречается Маков день: в эту пору заготавливали созревший мак для семян и выпечки.

Название «Стожары» отсылало к Плеядам. По видимости звездного скопления охотники пытались судить об удаче в лесу.

Между тем среди крестьян день имел репутацию тревожного и несчастливого. Погода могла быстро испортиться, а дождь мешал работе. Отсюда поговорки: «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит» и «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает».

Что можно и нужно делать 16 июля

  • Помолиться и вспомнить мучеников. Верующие могут посетить храм или помолиться дома, попросив укрепления в вере и мужества в трудных обстоятельствах. В 2026 году 16 июля выпадает на четверг, поста по церковному календарю нет.
  • Завершить начатые дела. Народное поверье предостерегало от новых начинаний, поэтому текущие заботы спокойно доводили до конца.
  • Поторопиться с сеном. В сухую погоду убирали покос, укрепляли стога и защищали заготовки от возможной грозы. Практический смысл обычая понятен: промокшее сено могло сгнить и оставить хозяйство без корма на зиму.
  • Заготовить пищевой мак. Там, где коробочки уже созрели, семена просушивали и оставляли для выпечки. Поэтому сегодня традицию можно поддержать блюдом с пищевым маком.
  • Наблюдать за природой. Поведение насекомых, движение облаков и гром служили крестьянам подсказками о погоде. При этом современные прогнозы надежнее старинных наблюдений.

Что нельзя делать в этот день

  • Начинать важные и рискованные дела. По поверью, новые предприятия могли принести хлопоты и убытки. Крупные решения старались перенести на более спокойное время.
  • Действовать сгоряча. Поспешность, необдуманные обещания и неоправданный риск считали особенно опасными. День советовали провести внимательно и без суеты.
  • Оставлять сено под открытым небом при признаках грозы. Такой запрет имел хозяйственную основу: июльский ливень мог погубить результаты нескольких дней работы.
  • Идти на охоту, если Стожары скрыты. Охотники верили, что невидимые Плеяды сулят пустой лес и возвращение без добычи.
  • Ссориться, злословить и распускать сплетни. В поздних народных календарях резкие слова в этот день связывали с долгими конфликтами и неприятностями.
  • Поговорка «Пришел Мокий и Демид — дело в поле стоит» описывала вынужденную паузу из-за дождя. Впрочем, ритуального запрета на обычный труд она не содержит. Кроме того, перечисленные ограничения относятся к народным поверьям: церковь бытовых запретов на 16 июля не устанавливает.

Народные приметы на 16 июля

  • Комары и мошкара вьются кругами — ясная погода продержится еще около недели.
  • Облака быстро плывут по небу — усилится ветер.
  • Пауки активно плетут паутину — впереди сухие и теплые дни.
  • Вода в колодце или реке заметно убывает — приближается сильная жара.
  • Тихий гром предвещает небольшой дождь, гулкий — ливень, долгие раскаты — затяжное ненастье.
  • Стожары хорошо видны — охота будет удачной; звезды скрыты — добычи не ждали.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Ничего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки

Маков день: народные приметы в церковный праздник 16 июля

Пожизненный срок за двойное убийство: суд решит судьбу брата звезды "Ворониных"

Пожизненный срок за двойное убийство: суд решит судьбу брата звезды "Ворониных"
Брат Волковой предстанет перед американским правосудием по обвинению в тяжком преступлении, и если присяжные признают его виновным, он весь остаток жизни проведет за решеткой. Имя брата знаменитой артистки Екатерины Волковой, прославившейся благодаря нашумевшему в свое время телепроекту «Воронины», вот уже несколько лет находится в центре громкого международного скандала.

Биохакеры накинулись на один продукт: какой суперфуд выбирают ЗОЖники

Биохакеры накинулись на один продукт: какой суперфуд выбирают ЗОЖники
Врач объяснила, почему фасоль стала популярной среди сторонников биохакинга – продукт надолго сохраняют чувство сытости и помогает работе ЖКТ. Фасоль, которая долгие годы считалась обычным и весьма простым продуктом, неожиданно оказалась в центре внимания сторонников здорового образа жизни и биохакинга.

Буланова живет отдельно от молодого мужа – певица честно рассказала о проблемах в семье

Буланова живет отдельно от молодого мужа – певица честно рассказала о проблемах в семье
Татьяна Буланова призналась, что из-за плотного гастрольного графика живет отдельно от молодого мужа – дошло до того, что бизнесмен начал возмущаться. Несмотря на счастливый брак, Татьяна Буланова и ее супруг Валерий Руднев до сих пор не живут под одной крышей.

15 июля – Берегиня: как привлечь благополучие в дом

15 июля – Берегиня: как привлечь благополучие в дом
Православная церковь в этот день вспоминает Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В среду, 15 июля 2026 года, в народном календаре отмечается день Берегини.

Раскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета

Раскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета
Гастроэнтеролог предупредил, что арбуз и окрошка при переедании, неправильном хранении или индивидуальной непереносимости могут вызвать брожение в кишечнике, пищевые инфекции и отравления, поэтому важно соблюдать меры предосторожности при их выборе, хранении и употреблении. Любимые летние блюда, которые многие считают абсолютно безопасными, при определенных условиях могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

Выбор читателей

14/07ВтрСеменович покаялась за обидные слова про российских женщин и козлов 14/07ВтрРаскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета 15/07СрдБуланова живет отдельно от молодого мужа – певица честно рассказала о проблемах в семье 14/07ВтрВ Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка 14/07ВтрСобянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву 15/07Срд15 июля – Берегиня: как привлечь благополучие в дом