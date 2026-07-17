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Пятница 17 июля

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Подмосковье начинает развивать собственное виноделие вслед за сыроварением

Подмосковье начинает развивать собственное виноделие вслед за сыроварением
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Московская область, производящая каждый пятый российский сыр, намерена развивать собственное виноделие. Региональное министерство сельского хозяйства провело совещание с участием Роскачества и профессиональных виноделов, посвящённое перспективам отрасли.

По итогам пяти месяцев 2026 года объем производства винодельческой продукции в регионе составил около 1,4 миллиона литров. Пока основной объём обеспечивают предприятия вторичного виноделия, однако несколько хозяйств уже производят вино из собственного винограда и сырья с арендованных участков на юге России.

«Мы видим потенциал виноделия в Подмосковье и рассматриваем разные модели, в том числе создание собственных виноградников и переработку винограда из южных регионов. С учётом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Климатические условия Подмосковья позволяют выращивать ранние технические сорта. Один из них — «Солярис», дающий белые вина с фруктовой ароматикой, которые хорошо сочетаются с выдержанными сырами. В перспективе это может создать полностью локальную гастрономическую пару — подмосковный сыр и подмосковное вино.

Дополнительным стимулом для отрасли должен стать эногастрономический туризм, убеждены в Минсельхозпроде региона. Включение виноделен в туристические маршруты позволит сформировать новое направление для жителей Москвы и Подмосковья, не требующее поездок в Краснодарский край или Крым.

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17 июля 2026, 17:36
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