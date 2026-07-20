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Понедельник 20 июля

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Москвичи взяли золото на Международной олимпиаде по математике – Собянин 

Москвичи взяли золото на Международной олимпиаде по математике – Собянин 
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Всего в состав российской команды вошли шесть участников.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, успешно выступивших на Международной олимпиаде по математике, которая прошла в Китае. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере "Макс".

Золотые медали завоевали выпускник московской школы № 57 Дмитрий Гришко и выпускник лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова Андрей Шишко.

Всего в состав российской команды вошли шесть участников, среди которых были двое представителей Москвы. По итогам соревнований сборная РФ завоевала шесть медалей – четыре золотые и две серебряные.

Глава российской столицы отметил, что Дмитрий Гришко и Андрей Шишко уже не первый год демонстрируют выдающиеся результаты. Он напомнил, что школьники неоднократно становились победителями и призерами российских и международных соревнований, включая Международную математическую олимпиаду, Romanian Masters of Mathematics и Китайскую национальную олимпиаду по математике.

Столичный градоначальник также подчеркнул, что высокий уровень подготовки участников соответствует задачам проекта "Все лучшее детям", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Подробнее о нацпроектах РФ и вкладе столицы можно узнать здесь.

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20 июля 2026, 11:48
Фото: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"
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