Раскрыта личность нового ухажера Паулины Андреевой – копия Бондарчука: фото

После громкого развода Андрееву заподозрили в романе с молодым бизнесменом, которого пользователи уже сравнили с бывшим супругом актрисы.

Крах семьи Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прогремел как гром среди ясного неба для многомиллионной армии поклонников пары. Звездному семейству удалось обойтись без грязных скандалов и по-тихому расторгнуть брак. Теперь каждый живет своей жизнью и, судя по всему, сердце актрисы уже не свободно.

В Сети активно обсуждают слухи о новом романе талантливой красотки. При этом пользователи уже обратили внимание на любопытную деталь — предполагаемый избранник внешне очень напоминает ее бывшего мужа.

По некоторым данным, 37-летняя знаменитость сейчас может крутить роман с Андреем Суторминым. Мужчина не имеет отношения к артистической среде, поэтому информации о нем немного. В соцсетях он называет себя основателем фирмы, которая занимается вложением средств в возведение недвижимости на райском острове Бали. Кроме того, молодой человек пишет, что занимается музыкальным продюсированием, творчеством и живописью.

Андрей Сутормин. Фото: соцсети



Судя по публикациям в личном блоге, бизнесмен, которому около 34 лет, много путешествует. В последнее время он предпочитает поездки по РФ. Среди последних маршрутов — Суздаль и село Кош-Агач в Республике Алтай. Именно этот факт вызвал особый интерес у пользователей, поскольку примерно в то же время там же находилась и Паулина. В соцсетях есть отдельные фото молодого человека и звезды, сделанные в одинаковых местах практически в один период времени — разумеется, это обстоятельство сразу же подогрело слухи о возможном романе. При этом больше всего людей заинтересовало то, что мужчина очень похож на Бондарчука в молодости.

Андрей Сутормин. Фото: соцсети

Более того, в распоряжении «СтарХит» также оказались совместные кадры пары, снятые еще весной. На опубликованном ролике они спокойно общаются и проводят время за обедом в одном из ресторанов. Эти кадры стали еще одним подтверждением возможных отношений актрисы с новым кавалером.

А ведь еще совсем недавно поклонники были уверены, что девушка смогла восстановить отношения с именитым кинорежиссером. Надежду в сердцах фанатов звездной пары поселило их совместное участие в презентации нового телесериала «Палево». В этом проекте девушка исполняет главную роль, а ее экс-супруг выступает одним из продюсеров. Однако, судя по всему, романтические отношения между звездами остались в прошлом, и теперь их связывают только рабочие вопросы.

Напомним, официально об их расставании стало известно весной этого года. Инициатором расторжения брачных отношений стала актриса. В апреле она подала соответствующее заявление в суд.

Тогда звезда сообщила, что, несмотря на развод, между ней и экс-возлюбленным сохранились уважение и благодарность друг к другу. Она также подчеркнула, что их по-прежнему объединяет совместная работа, дружеские отношения и самое главное — воспитание общего сына. Актриса философски отметила, что со временем меняется все, и их история тоже изменилась.