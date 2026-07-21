Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода

Это позволило 199 субъектам малого и среднего бизнеса привлечь свыше 5,1 млрд рублей заемного финансирования, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр промышленности, инвестиций и науки региона Екатерина Зиновьева.
По словам Зиновьевой, поручительства предоставляются предпринимателям, которым не хватает собственного залогового обеспечения для получения банковских кредитов.
Привлеченные средства компании направляют на покупку оборудования, расширение производства и реализацию инвестиционных проектов.
Среди получателей поддержки – ЗАО «Степ Пазл», выпускающее более 70% российских пазлов и детских развивающих игр. Компания привлекла 21 млн рублей на модернизацию оборудования, закупку материалов и продвижение продукции.