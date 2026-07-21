Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода

Подмосковье начинает развивать собственное виноделие вслед за сыроварением

Московская область, производящая каждый пятый российский сыр, намерена развивать собственное виноделие. Региональное министерство сельского хозяйства провело совещание с участием Роскачества и профессиональных виноделов, посвящённое перспективам отрасли. По итогам пяти месяцев 2026 года объем производства винодельческой продукции в регионе составил около 1,4 миллиона литров.