Раскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета

Гастроэнтеролог предупредил, что арбуз и окрошка при переедании, неправильном хранении или индивидуальной непереносимости могут вызвать брожение в кишечнике, пищевые инфекции и отравления, поэтому важно соблюдать меры предосторожности при их выборе, хранении и употреблении.

Любимые летние блюда, которые многие считают абсолютно безопасными, при определенных условиях могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением. Гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что даже окрошка и арбуз могут спровоцировать неприятные последствия для желудочно-кишечного тракта.

Специалист объяснил, что арбуз, как и некоторые компоненты окрошки, содержит большое количество ферментируемой клетчатки. Она может спровоцировать активные процессы брожения в кишечнике, что нередко сопровождается вздутием, дискомфортом и другими неприятными симптомами. Особенно осторожными врач рекомендует быть людям с индивидуальной непереносимостью таких продуктов, а также тем, кто обожает съедать слишком большие порции.

Кроме того, гастроэнтеролог обратил внимание на опасность покупки уже разрезанных арбузов. Он отметил, что после повреждения кожуры мякоть начинает контактировать с окружающей средой, из-за чего на ее поверхности быстро размножаются бактерии. Поэтому такие арбузы могут стать причиной пищевых отравлений и кишечных инфекций. Эксперт советует брать целые арбузы.

Не меньшего внимания, по словам врача, требует и окрошка. Это блюдо очень быстро портится при высокой температуре. Специалист посоветовал хранить сытное лакомство исключительно в холодильнике и не оставлять ее надолго в тепле — это поможет избежать риска размножения опасных микроорганизмов.