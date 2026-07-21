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21 июля – Прокопий Жнец: почему в этот день боялись бездельничать

21 июля – Прокопий Жнец: почему в этот день боялись бездельничать
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В этот день церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери.

21 июля 2026 года православные верующие чтят великомученика Прокопия Кесарийского. В народном календаре дата получила название Прокопий Жнец, поскольку к этому времени поспевала рожь и начиналась жатвенная страда. Крестьяне выходили на зажинки, берегли первый сноп и по чернике определяли готовность озимых. Рассказываем об истории дня, его обычаях, запретах и приметах.

История дня: кем был великомученик Прокопий

Будущий святой родился в Иерусалиме и первоначально носил имя Неаний. Его отец был христианином, мать Феодосия придерживалась языческой веры. После смерти отца Неаний получил хорошее образование, поступил на службу к императору Диоклетиану и добился высокого положения.

В 303 году, во время гонений на христиан, Неания направили в Александрию с приказом преследовать последователей новой религии. Согласно житию, по дороге ему явился Иисус Христос, после чего молодой военачальник принял христианство. В результате бывшего императорского служащего арестовали и подвергли пыткам. Во время крещения в темнице он получил имя Прокопий.

Мать святого сначала сообщила властям о его отказе почитать языческих богов. Однако позднее Феодосия сама уверовала во Христа и приняла мученическую смерть. Прокопия казнили мечом в Кесарии Палестинской в 303 году.

Память великомученика совершается 8 июля по старому стилю, что соответствует 21 июля по современному календарю. В 2026 году дата приходится на вторник; поста нет. Кроме того, церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери, поэтому среди народных названий дня встречается Летняя Казанская.

Почему Прокопия назвали Жнецом

К концу июля во многих областях подходила пора убирать озимую рожь. Отсюда появились названия Жнец, Жатвенник и Зажинки. Например, в народе говорили: «Прокопий — жнец, жатвенник, жатву начинает» и «Зерно в колосу — торопись жать полосу».

Перед выходом в поле крестьяне служили молебен и брали с собой хлеб, соль и яйца. Всем селом нажинали девять снопов, складывали их в «бабку», после чего устраивали трапезу прямо на жнивной полосе. При этом работа продолжалась с раннего утра, поскольку каждый сухой день имел большое значение.

Кроме того, особое место занимал первый сноп. Его обвязывали полотенцем, торжественно вносили в избу и ставили под образами. Позднее его первым помещали в овин и с него начинали молотьбу. Также в некоторых местах сноп берегли до Покрова, а затем его колосьями угощали домашний скот.

Первые срезанные колосья жницы затыкали за пояс. По поверью, такой «пояс» защищал спину от боли во время тяжелой работы. Между тем спелая черника служила природным календарем: если ягода созрела, озимая рожь тоже готова к уборке.

С днем связано и необычное поверье о камахе, или комахе. В разных пересказах так называли свернувшегося в клубок червеца либо олицетворенную лихорадку. Человеку, которому такой клубок попадался под ноги, предсказывали благополучный год.

Что можно и нужно делать 21 июля

  • Верующим можно посетить храм, обратиться с молитвой к великомученику Прокопию и Божией Матери перед Казанской иконой.
  • В старину полагалось начинать уборку созревшей ржи. Орудия труда заранее точили и приводили в порядок.
  • Принято было трудиться сообща и помогать пожилым соседям. Кроме того, работников угощали хлебом, яйцами и другими продуктами, которые брали на общую трапезу.
  • Можно отправиться за черникой, если ягода уже поспела.
  • Хорошим делом считалось бережное отношение к хлебу. В современном быту традицию можно поддержать, отказавшись от лишних покупок продуктов и пищевых отходов.
  • Поста 21 июля 2026 года нет, поэтому церковный календарь не предусматривает ограничений в пище.

Что нельзя делать на Прокопия Жнеца

  • Нельзя было бездельничать и откладывать уборку созревшего хлеба. В результате промедление могло погубить часть урожая из-за дождя, ветра или осыпания зерна.
  • Первый сноп запрещалось бросать, топтать или сразу разбирать. Его воспринимали как знак будущего достатка и важную часть обряда зажинок.
  • В поле старались не браниться, не жаловаться на работу и не мешать другим жнецам. Ссора в начале страды считалась дурным предзнаменованием.
  • По народному поверью, 21 июля нельзя купаться в реках и озерах. Люди опасались потревожить водяного, который мог утащить пловца на дно.
  • В некоторых местностях не следовало рубить березы, ломать ветви и портить кору. Поверье связывало такое обращение с деревом с денежными потерями.
  • Нельзя было разбрасывать зерно, оставлять хлеб на земле или выбрасывать пригодную пищу. В жатвенную пору подобное поведение воспринимали как неуважение к общему труду.

Народные приметы на 21 июля

  • Поспела черника — пора убирать озимую рожь.
  • Какая погода на Прокопия, такой она будет и 2 августа, в Ильин день.
  • Пчелы ведут себя особенно агрессивно — приближается жара.
  • Дождь идет без ветра — ненастье задержится надолго.
  • Обильная утренняя роса обещает жаркий и ясный день.
  • Ласточки и стрижи летают низко над землей — скоро пойдет дождь.
  • Красные облака на закате предвещают сильный ветер.
  • Гроза утром сулит ненастный день, вечерний гром — ясное следующее утро.

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21 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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