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Тарасова объяснила уход Петросян от Тутберидзе

Тарасова объяснила уход Петросян от Тутберидзе
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Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе после олимпийского сезона. Татьяна Тарасова считает, что одной из причин могло стать то, что у наставницы появилось слишком много других учениц и совместная работа перестала складываться.

Уход 19-летней Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе стал одной из самых обсуждаемых тем в фигурном катании. Спортсменка недавно представляла Россию на зимней Олимпиаде в Милане, где заняла шестое место, а теперь решила сменить тренерский штаб. Имя нового наставника фигуристка пока не раскрывает.

Татьяна Тарасова в комментарии журналистам предположила, что причина могла быть в рабочих отношениях внутри группы. По ее словам, у Тутберидзе сейчас много других учениц, и не каждый спортсмен способен комфортно развиваться в такой системе. Заслуженный тренер подчеркнула, что точных деталей не знает, но сам момент ухода считает для Петросян непростым и не до конца понятным.

Сама Аделия заявила, что решение далось ей тяжело, и поблагодарила Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за программы, победы и опыт. Бывший хореограф штаба Алексей Железняков тоже назвал переход болезненным для команды, но пожелал фигуристке удачи. По его словам, после смены системы спортсменам часто бывает сложно быстро найти прежнюю уверенность.

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21 июля 2026, 18:32

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