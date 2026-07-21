Мэтт Дэймон ждет "Ocean's 14"

Мэтт Дэймон подтвердил, что новый фильм франшизы "Друзья Оушена" всё ещё находится в разработке. Главная проблема проекта – не сценарий, а графики звёздного ансамбля.

Проект «Ocean's 14» по-прежнему не снят с повестки, хотя его запуск оказался сложнее, чем рассчитывали поклонники франшизы. Джордж Клуни несколько месяцев назад говорил, что команда уже присматривает локации и надеется выйти на площадку в октябре 2026 года. Теперь этот срок выглядит менее уверенно: Мэтт Дэймон в беседе с The Rich Eisen Show дал понять, что картина всё ещё «в деле», но собрать актёров одновременно — отдельная продюсерская задача

По словам Дэймона, команда близка к договорённости. Ожидается, что новый фильм снова объединит Клуни, Брэда Питта, Джулию Робертс, Энди Гарсию, Дона Чидла и других знакомых героев. Идея продолжения, как ранее намекал Клуни, может опираться на комедию Мартина Бреста «Уйти красиво» 1979 года — историю немолодых грабителей, которые пытаются не уступать возрасту.

Стивен Содерберг, снявший первую трилогию, возвращаться не планирует: он считает, что уже сказал в этой серии всё. Среди возможных постановщиков называли Дэвида Литча, хотя окончательного решения пока нет.