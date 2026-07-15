Пожизненный срок за двойное убийство: суд решит судьбу брата звезды "Ворониных"

Брат Волковой предстанет перед американским правосудием по обвинению в тяжком преступлении, и если присяжные признают его виновным, он весь остаток жизни проведет за решеткой.

Имя брата знаменитой артистки Екатерины Волковой, прославившейся благодаря нашумевшему в свое время телепроекту «Воронины», вот уже несколько лет находится в центре громкого международного скандала. В Соединенных Штатах завершается расследование уголовного дела, в рамках которого Леонида Волкова обвиняют в убийстве двоих человек. Если его признают виновным, он может провести остаток жизни за решеткой без права досрочно выйти на свободу.

Разбирательства по делу проводились почти три года и сейчас подошли к ключевому этапу. Осенью материалы рассмотрит коллегия присяжных в штате Массачусетс. Следствие считает, что весной 2023 года брат знаменитости лишил жизни двоих мужчин, одним из которых оказался фотограф, перебравшийся в Америку из Санкт-Петербурга.

Шумиха поднялась после внезапного исчезновения мужчин. Вскоре выяснилось, что после пропажи кто-то продолжал пользоваться их банковскими картами. За эти деньги были приобретены пластиковые емкости большого объема, хозяйственные принадлежности, средства для уборки и другие подозрительные товары. Камеры наблюдения зафиксировали покупателя, который сначала пытался скрыть лицо, а позже вернулся в магазин уже без маски, чтобы оформить возврат части покупок. Именно эти записи, как утверждает следствие, позволили выйти на брата актрисы.

Во время дальнейших оперативных мероприятий полицейские обследовали складское помещение, которое, по версии обвинения, арендовал родственник российской звезды. Там были обнаружены две емкости с останками жертв, а также предметы, которые следствие считает орудиями преступления, в частности, пила и удавка. Американские правоохранители уточняют, что одно из тел было расчленено. После этой находки молодого человека арестовали.

Следователи считают, что трагедия могла произойти на почве бытового конфликта. По их версии, одна из жертв расправы отказался поручиться за родственника знаменитости при аренде жилья, из-за чего тот вместе с семьей рисковал лишиться дома.

Несмотря на тяжесть обвинений, российская артистка продолжает поддерживать родственника и не скрывает, что не верит в его виновность. Актриса рассказывала, что регулярно общается с его супругой и племянниками, которые по-прежнему живут в Америке. Теперь окончательное решение предстоит принять суду присяжных, который поставит точку в одном из самых громких для русскоязычной общины США уголовных процессов.