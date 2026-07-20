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Понедельник 20 июля

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20 июля – Авдотья Сеногнойка: почему на Руси боялись этого дня

20 июля – Авдотья Сеногнойка: почему на Руси боялись этого дня
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В этот день берегли сено и первый сноп.

20 июля 2026 года православные верующие чтят преподобную Евфросинию Московскую, в миру великую княгиню Евдокию. В народной речи Евдокию называли Авдотьей, поэтому дата вошла в крестьянский календарь под именем Авдотья Сеногнойка. В это время ждали дождей, спешили спасти скошенную траву от сырости и готовились к жатве. Рассказываем об истории дня, старых обычаях, запретах и приметах.

История дня: кем была Евфросиния Московская

Преподобная Евфросиния родилась примерно в середине XIV века и до пострига носила имя Евдокия. Она была дочерью суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича. В 1366 году Евдокия вышла замуж за московского князя Дмитрия Ивановича, будущего Дмитрия Донского. Этот брак закрепил союз двух прежде соперничавших княжеств.

Великая княгиня пережила вместе с супругом годы военных походов и осад Москвы, воспитывала детей и занималась благотворительностью. Кроме того, она основала женский Вознесенский монастырь в Московском Кремле. Весной 1407 года Евдокия приняла постриг с именем Евфросиния и вскоре умерла.

Церковь совершает память святой 7 июля по старому стилю, что соответствует 20 июля по современному календарю. В 2026 году дата приходится на понедельник; поста в этот день нет.

Почему день назвали Сеногнойкой

Прозвище родилось из наблюдений за погодой. К этой поре нередко приходили затяжные дожди, из-за которых непросохшее сено отсыревало и гнило. Поэтому крестьяне старались завершить сенокос заранее, сложить траву в стога или надежно укрыть ее. Отсюда сохранилась поговорка: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».

Между тем хозяйственный год шел дальше. В сухую погоду начиналась жатва: точили косы, готовили серпы и выходили в поле с песнями. Женщины заворачивали серпы в полотенца, а первый сноп обвязывали тканью и относили в церковь для освящения. «Именинный» сноп берегли в красном углу до Покрова, после чего его колосьями угощали домашний скот.

У дня существовали и другие названия — Евдокия, Ефросинья, Фома и Купальница. Имя Фомы связано с памятью преподобного Фомы Малеина, которого церковь также чтит 20 июля. В некоторых местах дату называли Фомой-черничником: созревшая черника подсказывала, что подошла пора жать хлеб.

Что можно и нужно сделать 20 июля

  • Верующим можно посетить храм, обратиться с молитвой к преподобной Евфросинии Московской, вспомнить близких и помочь нуждающимся.
  • Хозяевам полагалось убрать сено с открытого места, проверить стога и защитить запасы от дождя.
  • В хорошую погоду разрешалось приступать к жатве. При этом орудия труда заранее приводили в порядок, поскольку спешка с тупым серпом считалась опасной.
  • Можно отправиться за черникой, если в регионе уже начался ягодный сезон. Однако в лесу важно учитывать пожарную обстановку и защищаться от клещей.
  • За общей трапезой приветствовались блюда из нового урожая. Поста 20 июля 2026 года нет, поэтому церковный календарь не ограничивает набор продуктов.

Что нельзя делать на Авдотью Сеногнойку

  • Главный запрет касался сена: его нельзя было оставлять мокнуть под открытым небом. Подобная небрежность могла лишить скот зимнего корма.
  • Первый сноп не бросали где попало и не разбирали сразу. Его почитали как знак будущего урожая, бережно перевязывали и хранили до осени.
  • Во время общей работы избегали брани, пересудов и ссор. По поверью, разлад на поле сулил тяжелую жатву и семейные неприятности.
  • В ряде поздних народных календарей встречается запрет на купание в реке или озере: люди опасались водяного. Впрочем, обычай не был единым для всех областей — среди названий даты известно слово «Купальница». Церковного запрета на водные процедуры нет.
  • Запрет на стирку относили лишь к годам, когда дата выпадала на пятницу. Поскольку 20 июля 2026 года будет понедельник, эта примета к нему не относится. Стирать, убирать дом и выполнять обычную работу в этот день можно.

Народные приметы на 20 июля

  • Если на Авдотью пошел дождь, сырая погода задержится надолго.
  • Дождливый день сулил плохой урожай хлеба.
  • Поспела черника — пришло время начинать жатву.
  • Лошадь вытягивает шею и принюхивается — скоро пойдет дождь.
  • Кошка долго греется на солнце — к ясной погоде.
  • Журавли кричат вечером — следующее утро ожидается погожим.
  • Роса видна на нижней стороне листьев лебеды — приближаются осадки.
  • Обилие паутины предвещает сухую и устойчивую погоду.

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20 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
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