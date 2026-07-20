20 июля – Авдотья Сеногнойка: почему на Руси боялись этого дня

В этот день берегли сено и первый сноп.

20 июля 2026 года православные верующие чтят преподобную Евфросинию Московскую, в миру великую княгиню Евдокию. В народной речи Евдокию называли Авдотьей, поэтому дата вошла в крестьянский календарь под именем Авдотья Сеногнойка. В это время ждали дождей, спешили спасти скошенную траву от сырости и готовились к жатве. Рассказываем об истории дня, старых обычаях, запретах и приметах.

История дня: кем была Евфросиния Московская

Преподобная Евфросиния родилась примерно в середине XIV века и до пострига носила имя Евдокия. Она была дочерью суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича. В 1366 году Евдокия вышла замуж за московского князя Дмитрия Ивановича, будущего Дмитрия Донского. Этот брак закрепил союз двух прежде соперничавших княжеств.

Великая княгиня пережила вместе с супругом годы военных походов и осад Москвы, воспитывала детей и занималась благотворительностью. Кроме того, она основала женский Вознесенский монастырь в Московском Кремле. Весной 1407 года Евдокия приняла постриг с именем Евфросиния и вскоре умерла.

Церковь совершает память святой 7 июля по старому стилю, что соответствует 20 июля по современному календарю. В 2026 году дата приходится на понедельник; поста в этот день нет.

Почему день назвали Сеногнойкой

Прозвище родилось из наблюдений за погодой. К этой поре нередко приходили затяжные дожди, из-за которых непросохшее сено отсыревало и гнило. Поэтому крестьяне старались завершить сенокос заранее, сложить траву в стога или надежно укрыть ее. Отсюда сохранилась поговорка: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».

Между тем хозяйственный год шел дальше. В сухую погоду начиналась жатва: точили косы, готовили серпы и выходили в поле с песнями. Женщины заворачивали серпы в полотенца, а первый сноп обвязывали тканью и относили в церковь для освящения. «Именинный» сноп берегли в красном углу до Покрова, после чего его колосьями угощали домашний скот.

У дня существовали и другие названия — Евдокия, Ефросинья, Фома и Купальница. Имя Фомы связано с памятью преподобного Фомы Малеина, которого церковь также чтит 20 июля. В некоторых местах дату называли Фомой-черничником: созревшая черника подсказывала, что подошла пора жать хлеб.

Что можно и нужно сделать 20 июля

Верующим можно посетить храм, обратиться с молитвой к преподобной Евфросинии Московской, вспомнить близких и помочь нуждающимся.

Хозяевам полагалось убрать сено с открытого места, проверить стога и защитить запасы от дождя.

В хорошую погоду разрешалось приступать к жатве. При этом орудия труда заранее приводили в порядок, поскольку спешка с тупым серпом считалась опасной.

Можно отправиться за черникой, если в регионе уже начался ягодный сезон. Однако в лесу важно учитывать пожарную обстановку и защищаться от клещей.

За общей трапезой приветствовались блюда из нового урожая. Поста 20 июля 2026 года нет, поэтому церковный календарь не ограничивает набор продуктов.

Что нельзя делать на Авдотью Сеногнойку

Главный запрет касался сена: его нельзя было оставлять мокнуть под открытым небом. Подобная небрежность могла лишить скот зимнего корма.

Первый сноп не бросали где попало и не разбирали сразу. Его почитали как знак будущего урожая, бережно перевязывали и хранили до осени.

Во время общей работы избегали брани, пересудов и ссор. По поверью, разлад на поле сулил тяжелую жатву и семейные неприятности.

В ряде поздних народных календарей встречается запрет на купание в реке или озере: люди опасались водяного. Впрочем, обычай не был единым для всех областей — среди названий даты известно слово «Купальница». Церковного запрета на водные процедуры нет.

Запрет на стирку относили лишь к годам, когда дата выпадала на пятницу. Поскольку 20 июля 2026 года будет понедельник, эта примета к нему не относится. Стирать, убирать дом и выполнять обычную работу в этот день можно.

Народные приметы на 20 июля