Мясников назвал бесполезным любимое блюдо россиян

Знаменитый теледоктор уверен, что холодец не может благотворно повлиять на суставы, как считают многие – по мнению звездного эксперта, этот продукт бесполезен.

Многие уверены, что холодец помогает укрепить суставы благодаря высокому содержанию коллагена. Однако звездный врач Александр Мясников заявил, что это распространенное заблуждение и рассчитывать на лечебный эффект этого блюда не стоит.

Теледоктор объяснил, что ни это сытное угощение, ни наваристые мясные бульоны никак не могут помочь в восстановлении или укреплении суставов. Он отметил, что эти части человеческого организма получают питание не через кровеносные сосуды, а из суставной жидкости, поэтому продукты питания не могут напрямую повлиять на их состояние.

Эксперт также подчеркнул, что ни пища, ни большинство медикаментов не могут вернуть суставам прежнее здоровье. По его словам, различные препараты могут лишь на время уменьшить болезненное ощущение и облегчить состояние. А единственным действенным способом лечения доктор назвал замену этих подвижных соединений костей.

Впрочем, ряд специалистов отмечают, что полностью отказываться от этого любимого россиянами угощения не стоит. Диетолог Елена Сюракшина напомнила, что домашний холодец содержит немало полезных веществ.

Например, витамины группы B поддерживают работу нервной системы, лизин способствует усвоению кальция, а глицин участвует в работе головного мозга. Кроме того, ретинол повышает устойчивость организма перед недугами, а благодаря высокому содержанию белка холодец может быть полезен людям, восстанавливающимся после заболеваний или испытывающим повышенные физнагрузки.