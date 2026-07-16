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Четверг 16 июля

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Российского певца закрыли в рехабе после оглушительного позора на концерте

Российского певца закрыли в рехабе после оглушительного позора на концерте
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После скандального срыва концерта в Екатеринбурге лидера группы "Три дня дождя" отправили на реабилитацию для прохождения курса детоксикации.

Позорный провал на концерте в Екатеринбурге закончился для лидера музыкального коллектива «Три дня дождя» Глеба Викторова новым курсом лечения. После инцидента, во время которого артист едва держался на ногах, путал слова и довел публику до ярости, родственники признали: музыкант находится в тяжелом состоянии и нуждается в детоксикации и полной изоляции от внешнего мира.

Концерт должен был стать обычным выступлением популярной группы, однако вечер быстро превратился в хаос. Звезда появился перед зрителями в состоянии, которое многие очевидцы сочли нетрезвым. Он забывал тексты собственных песен, не попадал в мелодию, шатался и явно не контролировал происходящее. Команде пришлось срочно включать фонограмму, чтобы хотя бы частично спасти шоу, но это уже не помогло.

Глеб Викторов. Фото: соцсети
Глеб Викторов. Фото: соцсети

Ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда музыкант начал выкрикивать политические фразы и говорить в зал бессвязные вещи о будущем страны и соседних государствах. Звукорежиссер попытался отключить микрофон, однако певец продолжил кричать, после чего его силой увели со сцены. Публика отреагировала на происходящее свистом и возмущением. Многие зрители потом потребовали вернуть деньги за билеты, стоимость которых доходила до 5,5 тысячи рублей.

После скандала артист попытался представить ситуацию так, будто выступление намеренно прервали из-за его политической позиции. Затем в его соцсетях появился странный пост о якобы отъезде из России, но вскоре публикацию удалили. Все происходящее сильно встревожило поклонников, которые вспомнили похожий эпизод 2023 года. Тогда Викторов также сорвал концерт, упал на сцене и после этого проходил длительную реабилитацию. Однако, судя по новому срыву, прежнее лечение не помогло окончательно решить проблему.

Вопросы у поклонников вызывает и беспорядочная личная жизнь музыканта. За последние полгода у звезды родились двое наследников от разных женщин. Первого малыша родила его бывшая возлюбленная Влада Морозова, а имя матери второго ребенка публично не раскрывается.

Глеб Викторов. Фото: соцсети
Глеб Викторов. Фото: соцсети

После нескольких дней молчания сестра музыканта Ева Снегирева сообщила, что он проходит курс детоксикации в рехабе и временно полностью ограничен от общения и доступа к соцсетям. Она заявила, что брат был крайне измотан, поэтому реабилитация стала не просто желательной, а необходимой мерой. Сейчас его близкие рассчитывают, что полная изоляция от концертов, публики и интернета поможет ему восстановиться и не допустить нового срыва.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июля 2026, 09:50
Фото: www.unsplash.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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