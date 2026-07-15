Биохакеры накинулись на один продукт: какой суперфуд выбирают ЗОЖники

Врач объяснила, почему фасоль стала популярной среди сторонников биохакинга – продукт надолго сохраняют чувство сытости и помогает работе ЖКТ.



Фасоль, которая долгие годы считалась обычным и весьма простым продуктом, неожиданно оказалась в центре внимания сторонников здорового образа жизни и биохакинга. Врач-эндокринолог Екатерина Янг объяснила, что причина такой популярности кроется в составе, который благоприятно влияет сразу на несколько важных систем организма.

Специалист отметила, что фасоль является ценным источником магния и калия — минералов, необходимых для поддержания нормального тонуса сосудов и работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в ней содержится резистентный крахмал, который выполняет функцию природного пребиотика, помогая поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

По словам врача, растущий интерес к фасоли связан еще и с ее высокой питательной ценностью. В 100 граммах продукта содержится около 21 грамма белка и примерно 10 граммов пищевых волокон. Такое сочетание позволяет надолго сохранять чувство сытости, снижает вероятность переедания и помогает избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови. Именно поэтому фасоль нередко рекомендуют включать в рацион людям, которые следят за массой тела, контролируют уровень сахара или стремятся снизить риск развития инсулинорезистентности.

Эндокринолог подчеркнула, что, несмотря на многочисленные полезные свойства, фасоль подходит не всем. Как и другие бобовые культуры, она содержит пурины. В связи с этим людям, страдающим подагрой, особенно в период обострения заболевания, врач рекомендовала временно отказаться от употребления этого продукта, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния.

Таким образом, фасоль остается одним из наиболее доступных и полезных продуктов питания. При отсутствии противопоказаний она способна стать хорошим источником растительного белка, клетчатки и важных микроэлементов, поддерживающих здоровье организма.