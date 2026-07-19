Что нельзя делать 19 июля, чтобы не лишиться хорошего урожая

Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы Тесты Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца Игры Сонник

Топ новостей недели

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в СШАСпустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму ВайкулеПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращениеСбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионыРоскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы

Лента новостей

Суббота 18 июля

00:01Что нельзя делать 19 июля, чтобы не лишиться хорошего урожая 18:50Правда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчание 09:43Дети разведенки Самойловой устроили погром на роскошном лайнере 00:01Не показывайте пальцем на месяц: главные запреты 18 июля 18:48"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото 17:36Подмосковье начинает развивать собственное виноделие вслед за сыроварением 14:08Рак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезней 07:50Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками 00:0117 июля – Андрей Налива: что нужно успеть до дождя 14:37После измены любимого нельзя делать эти вещи: сексолог предупредила о роковых ошибках 09:50Российского певца закрыли в рехабе после оглушительного позора на концерте 00:0116 июля нельзя спешить и рисковать: народные приметы дня 19:18Пожизненный срок за двойное убийство: суд решит судьбу брата звезды "Ворониных" 14:28Биохакеры накинулись на один продукт: какой суперфуд выбирают ЗОЖники 08:46Буланова живет отдельно от молодого мужа – певица честно рассказала о проблемах в семье 00:0115 июля – Берегиня: как привлечь благополучие в дом 18:11Раскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета 14:17В Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка 11:58На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин 11:08Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву 10:20Семенович покаялась за обидные слова про российских женщин и козлов 00:0114 июля – Кузьма и Демьян: вот что категорически нельзя делать в этот день 20:11В Подмосковье жители одноэтажных МКД могут выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости 17:49Мясников назвал бесполезным любимое блюдо россиян 13:02Проблемы с сердцем начинаются на кухне: что должен знать каждый человек с лишним весом 10:02Раскрыта личность нового ухажера Паулины Андреевой – копия Бондарчука: фото 17:27"Мы не ляжем спать, пока всё не выясним": самая вредная фраза в браке, которую говорят из любви 15:26"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте 12:18Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака 07:32Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье 18:21Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти 15:32Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 12:47Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 07:20Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья 18:17"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 16:37Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 15:10Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды 13:19"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 11:05Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09:40"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09:00Прольются слезы неба: какая роковая ошибка 10 июля может лишить вас денег и удачи 19:24Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП 19:19 Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова 17:49Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер 15:26Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть 14:13Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара 12:55Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 11:04"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09:59Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 08:18Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что нельзя делать 19 июля, чтобы не лишиться хорошего урожая

Что нельзя делать 19 июля, чтобы не лишиться хорошего урожая
156

Также этот день знали как "Сисой и Еремей" и "Сисой светел".

19 июля 2026 года православные верующие вспоминают преподобного Сисоя Великого. В народном календаре дата известна как Сысоев день: крестьяне завершали посевные работы, готовили погреба к урожаю и старались пройти босиком по утренней росе. Рассказываем, откуда появились эти обычаи, что полагалось сделать и какие народные приметы помогали предсказывать погоду.

Кем был Сисой Великий

Преподобный жил в Египте в IV — начале V века. Достоверных сведений о его биографии сохранилось немного: основными источниками служат рассказы и изречения египетских отцов-пустынников. В ранний период Сисой подвизался в Скитской пустыне вместе с Макарием Великим. После смерти Антония Великого он покинул многолюдный Скит и поселился на месте его подвигов.

Большую часть жизни монах провел в уединении, строгом посте и молитве. При этом он занимался рукоделием и плел корзины на продажу, как многие египетские отшельники. Рядом с ним жил ученик Авраам, а за духовным советом к старцу приходили монахи и миряне.

Сисой учил смирению, воздержанию и снисхождению к оступившимся. Кроме того, церковное предание приписывает ему дар чудотворения. В одном из рассказов преподобный воскресил умершего юношу, произнеся слова, которые сам считал обычным повелением подняться.

Память преподобного приходится на 6 июля по старому стилю. В 2026 году дата выпадает на воскресенье, поста нет.

Почему день называли Сысоевым

Церковное имя Сисой в народной речи часто звучало как Сысой. Отсюда и название даты. Также ее знали как «Сисой и Еремей» и «Сисой светел». Дни Еремея в крестьянском месяцеслове обычно совпадали с важными этапами полевых работ, поэтому к этой поре старались полностью закончить сев.

Главным символом дня считалась утренняя роса. Ей приписывали целебную силу для людей, животных и растений. На рассвете крестьяне выходили в поле босиком, умывали лицо росой и верили, что такой обычай укрепит здоровье.

«Пришел Сысой — ходи по траве босой», — говорили на Руси.

После прогулки ноги некоторое время не вытирали. Вместо этого надевали сухие теплые носки и обувь. Обычай описан в народном календаре Белгородского государственного музея народной культуры.

Что можно и нужно сделать 19 июля

  • Поскольку дата приходится на воскресенье, верующие могут посетить богослужение и помолиться преподобному Сисою. Специальных церковных обрядов для привлечения урожая или здоровья не существует.
  • По народному обычаю утро начинали с прогулки по росе. Сегодня ходить босиком стоит только по знакомой чистой траве, где нет стекла и острых веток.
  • К этой поре полагалось закончить поздний сев и перейти к следующим сезонным работам. Поэтому хозяева приводили в порядок поля, закрома и хозяйственные помещения.
  • Погреба очищали от мусора и паутины, просушивали, проверяли лестницы и готовили место для нового урожая. Обычно этим занимался хозяин дома.
  • Кроме того, к середине июля поспевала черная смородина. В деревнях собирали ягоды и начинали варить варенье.

Что нельзя делать в Сысоев день

Развернутого списка древних запретов у этой даты нет. Церковь также не устанавливает ограничений на домашнюю работу, приготовление еды, стрижку или купание. Однако в народных поверьях существовало несколько предостережений.

  • Нельзя было оставлять посевные работы незаконченными. Считалось, что у каждого сельского дела есть свой срок, а промедление грозит слабым урожаем.
  • Женщинам и девушкам не советовали спускаться в погреб в одиночку. Крестьяне верили, что под землей обитает сердитый дух — подполяник, который может напугать незваную гостью. Поэтому подготовку хранилища часто поручали мужчине.
  • Запрещалось ссориться, сквернословить и проклинать людей. В поздних календарных пересказах конфликт в этот день связывали с долгой враждой.

Советы отказываться от займов, стрижки, зеркал или купания регулярно встречаются в современных подборках. Между тем подтверждений их устойчивой связи именно с этой датой в основных описаниях народного календаря нет.

Народные приметы на 19 июля

  • Обильная роса выпала на рассвете — хлеб хорошо нальется, а урожай будет богатым.
  • Месяц ясно виден на ночном небе — ждали удачного урожая.
  • Луна кажется зеленоватой — в ближайшие дни начнутся дожди.
  • Месяц выглядит большим и затуманенным — возможно похолодание.
  • Луна яркая и белая — ожидали прохладной погоды без осадков.
  • Облака приобрели желтоватый оттенок — скоро пойдет дождь.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Не спешите 19 июля 2025 года, в Сысоев день, чтобы неудачи не посыпались со всех сторон

Правда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчание

Правда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчание
Ресторатор Бухаров впервые публично прокомментировал слухи о разводе с Гузеевой, заявив, что их многолетний брак сопровождается бурными ссорами, но выдержит любые испытания. Слухи о якобы окончательном разрыве Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова не утихают вот уже несколько месяцев.

Дети разведенки Самойловой устроили погром на роскошном лайнере

Дети разведенки Самойловой устроили погром на роскошном лайнере
Бизнесвумен призналась, что до сих пор со стыдом вспоминает случай, когда ее дети повредили бассейн на круизном лайнере, а также рассказала о своих принципах воспитания наследников. Модель Оксана Самойлова рассказала о случае, который до сих пор вспоминает с большим смущением.

Не показывайте пальцем на месяц: главные запреты 18 июля

Не показывайте пальцем на месяц: главные запреты 18 июля
Этот день также называют Месяцевым праздником. 18 июля 2026 года православные верующие вспоминают преподобного Афанасия Афонского.

"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото

"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото
Вместо восхищения актриса получила волну нападок – пользователи принялись беспощадно обсуждать ее внешность, отпускать унизительные комментарии о возрасте и фигуре, но верные фанаты немедленно вступились за звезду. Новая фотография Юлии Высоцкой неожиданно спровоцировала бурную волну обсуждений в Сети.

Рак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезней

Рак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезней
Рост случаев серьезных заболеваний в молодом возрасте связан с тем, что население начало стареть раньше из-за неправильных пищевых привычек, объяснил знаменитый теледоктор. Инфаркт в 25 лет, ожирение у каждого второго и стремительное «омоложение» тяжелых диагнозов — все это постепенно становится пугающей «нормой».

Выбор читателей

17/07ПтнРазъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками 17/07Птн"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото 17/07ПтнРак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезней 17/07ПтнПодмосковье начинает развивать собственное виноделие вслед за сыроварением 18/07СбтДети разведенки Самойловой устроили погром на роскошном лайнере 18/07СбтНе показывайте пальцем на месяц: главные запреты 18 июля