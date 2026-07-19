Что нельзя делать 19 июля, чтобы не лишиться хорошего урожая

Также этот день знали как "Сисой и Еремей" и "Сисой светел".

19 июля 2026 года православные верующие вспоминают преподобного Сисоя Великого. В народном календаре дата известна как Сысоев день: крестьяне завершали посевные работы, готовили погреба к урожаю и старались пройти босиком по утренней росе. Рассказываем, откуда появились эти обычаи, что полагалось сделать и какие народные приметы помогали предсказывать погоду.

Кем был Сисой Великий

Преподобный жил в Египте в IV — начале V века. Достоверных сведений о его биографии сохранилось немного: основными источниками служат рассказы и изречения египетских отцов-пустынников. В ранний период Сисой подвизался в Скитской пустыне вместе с Макарием Великим. После смерти Антония Великого он покинул многолюдный Скит и поселился на месте его подвигов.

Большую часть жизни монах провел в уединении, строгом посте и молитве. При этом он занимался рукоделием и плел корзины на продажу, как многие египетские отшельники. Рядом с ним жил ученик Авраам, а за духовным советом к старцу приходили монахи и миряне.

Сисой учил смирению, воздержанию и снисхождению к оступившимся. Кроме того, церковное предание приписывает ему дар чудотворения. В одном из рассказов преподобный воскресил умершего юношу, произнеся слова, которые сам считал обычным повелением подняться.

Память преподобного приходится на 6 июля по старому стилю. В 2026 году дата выпадает на воскресенье, поста нет.

Почему день называли Сысоевым

Церковное имя Сисой в народной речи часто звучало как Сысой. Отсюда и название даты. Также ее знали как «Сисой и Еремей» и «Сисой светел». Дни Еремея в крестьянском месяцеслове обычно совпадали с важными этапами полевых работ, поэтому к этой поре старались полностью закончить сев.

Главным символом дня считалась утренняя роса. Ей приписывали целебную силу для людей, животных и растений. На рассвете крестьяне выходили в поле босиком, умывали лицо росой и верили, что такой обычай укрепит здоровье.

«Пришел Сысой — ходи по траве босой», — говорили на Руси.

После прогулки ноги некоторое время не вытирали. Вместо этого надевали сухие теплые носки и обувь. Обычай описан в народном календаре Белгородского государственного музея народной культуры.

Что можно и нужно сделать 19 июля

Поскольку дата приходится на воскресенье, верующие могут посетить богослужение и помолиться преподобному Сисою. Специальных церковных обрядов для привлечения урожая или здоровья не существует.

По народному обычаю утро начинали с прогулки по росе. Сегодня ходить босиком стоит только по знакомой чистой траве, где нет стекла и острых веток.

К этой поре полагалось закончить поздний сев и перейти к следующим сезонным работам. Поэтому хозяева приводили в порядок поля, закрома и хозяйственные помещения.

Погреба очищали от мусора и паутины, просушивали, проверяли лестницы и готовили место для нового урожая. Обычно этим занимался хозяин дома.

Кроме того, к середине июля поспевала черная смородина. В деревнях собирали ягоды и начинали варить варенье.

Что нельзя делать в Сысоев день

Развернутого списка древних запретов у этой даты нет. Церковь также не устанавливает ограничений на домашнюю работу, приготовление еды, стрижку или купание. Однако в народных поверьях существовало несколько предостережений.

Нельзя было оставлять посевные работы незаконченными. Считалось, что у каждого сельского дела есть свой срок, а промедление грозит слабым урожаем.

Женщинам и девушкам не советовали спускаться в погреб в одиночку. Крестьяне верили, что под землей обитает сердитый дух — подполяник, который может напугать незваную гостью. Поэтому подготовку хранилища часто поручали мужчине.

Запрещалось ссориться, сквернословить и проклинать людей. В поздних календарных пересказах конфликт в этот день связывали с долгой враждой.

Советы отказываться от займов, стрижки, зеркал или купания регулярно встречаются в современных подборках. Между тем подтверждений их устойчивой связи именно с этой датой в основных описаниях народного календаря нет.

Народные приметы на 19 июля